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PlayStation Mobile, yurt dışındaki mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

6 yıl
3,5b
1
15
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony'nin mobil oyun piyasasında daha sağlam bir yer edinmek için kullandığı PlayStation Mobile daha önce duyurulduğu gibi bugün itibariyle yurt dışında faaliyete geçti.

PlayStation Mobile'ın servisleri sadece PlayStation sertifikasına sahip cihazlarda çalışacak. Yani şu an bu sertifikaya sahip olan cihazlar PlayStation Mobile'ın sunmuş olduğu mobil oyun ve servislerini kullanabilecek. Şu an için Sony tarafında; Xperia Play, Xperia arc, Xperia S, Xperia ion, Xperia Acro, Xperia Acro HD, Sony Tablet S gibi modeller, HTC tarafında ise; One X, One S ve One X+ gibi modeller bu servislerden faydalanabilecek. Ayrıca, Sony'nin taşınabilir oyun konsolu PS Vita'da bu liste içerisinde yer alıyor.

Farklı platformlardaki mobil oyunculara aynı oyun deneyimini yaşatmayı planlayan PlayStation Mobile servisiyle birlikte destekli bir oyunu PS Vita'sında oynayan kullanıcı, PlayStation Mobile sertifikalı mobil cihazında oyuna kaldığı yerden devam edebilecek. Bunun dışında PlayStation Mobile servisi kullanıcılara en fazla üç farklı cihaz ile birlikte PlayStation Mobile profillerine bağlanma izni verecek. 

Şimdilik İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Avustralya gibi ülkelerde kullanıma sunulan PlayStation servisinin ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacağı belirtilmese de yakın bir zamanda Türkiye'deki mobil oyuncuların da beğenisine sunulmasını bekliyoruz. 

http://uk.playstation.com/psvita/news/articles/detail/item532478/Enjoy-quality-games-to-go-with-PlayStation-Mobile/ Yorum Yaz
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CertificatedStaff 6 yıl
Sony xperia nexus cikarsa alinir bu destekte gelince sony ucar baya,samsungu cani cehenneme
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mrtzihni 6 yıl
ertemur.com/...

bu belki yardımcı olur sizlere de beni düşündüren tek şey var o da mobile olmayan PS3lerle online oyun oynayabilecekmiyiz ?
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playmaker10 6 yıl
Yukuberk vardı bi ara noldu ona ?
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acmtncy 6 yıl
generic romlu cihazlar da kurabilir mi peki?
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mipa90 6 yıl
arc ta varda arc s te yokmu? hem p arc s ten ustun bi elefon neden p dışlanmış?
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bunyaminn101 6 yıl
arkadaşlar ek iş olarak Huncalife ve Lorems firmaları ile çalışıyorum... Bu iki firmadan biri ile yada ikisiyle birlikte çalışabilirsiniz bence.. Huncalife üyeliği ücretsizdir zaten .. Loremste 5 tl alıyor size katalog gönderiyor yani bu 5 tl de kargo ve katalog parası.. Hiçbir riskiniz yok zaten olsaydı burda sizinle paylaşmazdım..
kazansende.com/...
Adresimizden Huncalife ve Lorems Firmaları hakkında geniş bilgi edinebilirsiniz.
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tugares 6 yıl
Sony iyi hosta orta seviye diye nitelendirdigin P yi neden kategorinin disina koydu ki acaba ?
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multiTYRT 6 yıl
Çok güzel bence
türkiyede olmaması üzücü ama
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vitor reis 6 yıl
sony gitsin kumda oynasın
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CertificatedStaff 6 yıl
iyi oyunlar varmıki acaba :D
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Amedra 6 yıl CertificatedStaff
HillHold

iyi oyunlar varmıki acaba :D

Koskoca pileysıteyşın. İsmi yeter.
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Holy Templar 6 yıl CertificatedStaff
HillHold

iyi oyunlar varmıki acaba :D

vardır heralde
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xxxx1 6 yıl
bu servis Türkiye'de çalışmıyor...yani ps sertifikası olmuş bir anlamı yok Xperia'larda...

hoş 8 aydır Türkçe İnternet sayfaları bile yok,ne beklersin ki...Ericsson'dan sonra Sony cihaz üretemiyor,pazar seçiyor...
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Amedra 6 yıl
HTC telefonlarının bu gruba dahil olması beni gayet mutlu etti diyebilirim ama inşallah bizi de hor görmeyip artık uzun süre sonra bu olayı güzelim ülkemize getirmeyi geciktirmezler diyorum.
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