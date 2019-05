PlayStation Mobile, yurt dışındaki mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

Sony'nin mobil oyun piyasasında daha sağlam bir yer edinmek için kullandığı PlayStation Mobile daha önce duyurulduğu gibi bugün itibariyle yurt dışında faaliyete geçti.





PlayStation Mobile'ın servisleri sadece PlayStation sertifikasına sahip cihazlarda çalışacak. Yani şu an bu sertifikaya sahip olan cihazlar PlayStation Mobile'ın sunmuş olduğu mobil oyun ve servislerini kullanabilecek. Şu an için Sony tarafında; Xperia Play, Xperia arc, Xperia S, Xperia ion, Xperia Acro, Xperia Acro HD, Sony Tablet S gibi modeller, HTC tarafında ise; One X, One S ve One X+ gibi modeller bu servislerden faydalanabilecek. Ayrıca, Sony'nin taşınabilir oyun konsolu PS Vita'da bu liste içerisinde yer alıyor.





Farklı platformlardaki mobil oyunculara aynı oyun deneyimini yaşatmayı planlayan PlayStation Mobile servisiyle birlikte destekli bir oyunu PS Vita'sında oynayan kullanıcı, PlayStation Mobile sertifikalı mobil cihazında oyuna kaldığı yerden devam edebilecek. Bunun dışında PlayStation Mobile servisi kullanıcılara en fazla üç farklı cihaz ile birlikte PlayStation Mobile profillerine bağlanma izni verecek.





Şimdilik İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Avustralya gibi ülkelerde kullanıma sunulan PlayStation servisinin ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacağı belirtilmese de yakın bir zamanda Türkiye'deki mobil oyuncuların da beğenisine sunulmasını bekliyoruz.

