Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation Network yeniden çevrimiçi oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
409
1
24
Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PlayStation Network yeniden çevrimiçi oldu
Geçtiğimiz günlerde PlayStation Network ve Xbox Live bir grup hackerın saldırısına uğramıştı. Xbox Live, cuma günü yedekleme yapılabilir olarak tekrar tam hizmet sunmaya başlamıştı. PlayStation Network'de 3 gün erişilemez olmasının ardından dün gece tekrar çevrimiçi hizmet vermeye başladı

Sony resmi blog sayfasında yayınladığı yazıda servislerin yapay bir trafik oluşturan DDoS saldırısına maruz kaldığını belirtti. Xbox Live'ın da hizmet veremediği süre içerisinde benzer bir saldırıya maruz kaldığı düşünülüyor.

Saldırıyı üstlenen hacker grup Lizard Squad bir süre önce saldırıyı kestiklerini açıklamıştı. Sunucuların tekrar hizmet vermeye biraz daha geç başlamasının sebebi ise alınan yeni güvenlik önlemlerinin olabileceği söyleniyor
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
2 gün önce Lizard Squad ı ziyaret ettim, server ları ohv de bulunuyor, demişkerki şu şu adresleri indirin, 30dk kapalı tutun size sohbet hakkı tanıyalım,
akabinde server larında 4 bine yakın bağlantı mevcuttu, ip adreslerini incelediğimde
hepsi googlenin clood servisi için kullanılan sunucularının ip si idi,
yan, 4bin * 100mbit diyebiliriz snmp dnp vs gibi amplification teknikleri ile
çok dahada artabilir paket boyutu, tüm bunların üstüne kiraladıkları google cloud hizmeti ile birde hesaplara tor server kurmuşlar, tor u indirip ağdaki sunuculara bakarsanız lizardsquadNSA nickli bir sürü client görürsünüz, bu client lerden birine ip who çekersiniz google cloud hizmeti olduğunu görürsünüz, beni gördüklerinde tüm bağlantıları kapatarak server i boşalttılar, buda çok manidardı ... okocatr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kvadankpakal 4 yıl
bu işleri kesin içerden tanıdık yapıyor aga, yoksa böyle kolay olmaz.. şayet bu kadar kolaysa ne sony ile ugrasıyon git bi kaç bank account patlat bak keyfine. armut gibi milletin eğlencesini baltalaayıp ne günahsız annenin kulaklarını çınlatmaktan sağır ediyorsun hır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Henüz giremiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pesx 4 yıl
Psne Saldırmaya gerek yok biraz bırak o kendi Düşüyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hackerdiablo 4 yıl
Bu Lizard Squad denilen grup hangi ülkeden Sonye saldırdığı için K.Koreli dicrm ama sanarım Kuzey Korenin internetini kesende bu grupmuş nereli bu grup?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EgeliLodos 4 yıl
Xbox da saldırıya uğradı diyen arkadaş saldırı 3 saat bile sürmedi. Psn maşallah 4 gün kapalı kaldı hala daha giremeyenler var. Yazık.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blizzard3 4 yıl EgeliLodos
By Asphyxia

Xbox da saldırıya uğradı diyen arkadaş saldırı 3 saat bile sürmedi. Psn maşallah 4 gün kapalı kaldı hala daha giremeyenler var. Yazık.

sonuçta onuda kırdılar yok sony dandik güvenlik yok gibi saçmalıkları bırakın bir insan istedikten sonra kırılamayacak hiçbir cihaz yok dünyanın en güvenli sistemini yap istersen farketmez eger kırılamıcak bisey yapılailir olsaydı
oyunlar çıktıktan 24 saat içinde cragını yayınlamazlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman 4 yıl
sony bi güzellik yapsa bari hediye falan kaç gün kıvrandık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thedevilhimveryself 4 yıl
Sisteme erişemiyorum bende hala. Ps plus ın verdiği oyunlarda oynanmıyor ama e posta geldi aylık üyelik ücreti hemen çekilmiş. Sistem çalışmıyor ama tahsilatta problem yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 4 yıl
sıkıntı hala devam ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blizzard3 4 yıl
bilip bilmeden konuşmayın xboxta saldıray uğradı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
409 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, saldırı ve
2 etiket daha PSN hizmet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: "Telefonlara ek vergi geliyor" 4 yıl Donanım Haber: "Ooo, alırım bir dal" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim