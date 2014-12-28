PlayStation Network yeniden çevrimiçi oldu

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Network ve Xbox Live bir grup hackerın saldırısına uğramıştı. Xbox Live, cuma günü yedekleme yapılabilir olarak tekrar tam hizmet sunmaya başlamıştı. PlayStation Network'de 3 gün erişilemez olmasının ardından dün gece tekrar çevrimiçi hizmet vermeye başladı

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Sony resmi blog sayfasında yayınladığı yazıda servislerin yapay bir trafik oluşturan DDoS saldırısına maruz kaldığını belirtti. Xbox Live'ın da hizmet veremediği süre içerisinde benzer bir saldırıya maruz kaldığı düşünülüyor.Saldırıyı üstlenen hacker grup Lizard Squad bir süre önce saldırıyı kestiklerini açıklamıştı. Sunucuların tekrar hizmet vermeye biraz daha geç başlamasının sebebi ise alınan yeni güvenlik önlemlerinin olabileceği söyleniyor