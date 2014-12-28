PlayStation Network yeniden çevrimiçi oldu

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Network ve Xbox Live bir grup hackerın saldırısına uğramıştı. Xbox Live, cuma günü yedekleme yapılabilir olarak tekrar tam hizmet sunmaya başlamıştı. PlayStation Network'de 3 gün erişilemez olmasının ardından dün gece tekrar çevrimiçi hizmet vermeye başladı
Sony resmi blog sayfasında yayınladığı yazıda servislerin yapay bir trafik oluşturan DDoS saldırısına maruz kaldığını belirtti. Xbox Live'ın da hizmet veremediği süre içerisinde benzer bir saldırıya maruz kaldığı düşünülüyor.
Saldırıyı üstlenen hacker grup Lizard Squad bir süre önce saldırıyı kestiklerini açıklamıştı. Sunucuların tekrar hizmet vermeye biraz daha geç başlamasının sebebi ise alınan yeni güvenlik önlemlerinin olabileceği söyleniyor
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akabinde server larında 4 bine yakın bağlantı mevcuttu, ip adreslerini incelediğimde
hepsi googlenin clood servisi için kullanılan sunucularının ip si idi,
yan, 4bin * 100mbit diyebiliriz snmp dnp vs gibi amplification teknikleri ile
çok dahada artabilir paket boyutu, tüm bunların üstüne kiraladıkları google cloud hizmeti ile birde hesaplara tor server kurmuşlar, tor u indirip ağdaki sunuculara bakarsanız lizardsquadNSA nickli bir sürü client görürsünüz, bu client lerden birine ip who çekersiniz google cloud hizmeti olduğunu görürsünüz, beni gördüklerinde tüm bağlantıları kapatarak server i boşalttılar, buda çok manidardı ... okocatr
sonuçta onuda kırdılar yok sony dandik güvenlik yok gibi saçmalıkları bırakın bir insan istedikten sonra kırılamayacak hiçbir cihaz yok dünyanın en güvenli sistemini yap istersen farketmez eger kırılamıcak bisey yapılailir olsaydı
oyunlar çıktıktan 24 saat içinde cragını yayınlamazlardı