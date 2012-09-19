Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

''PlayStation Plus'' servisi kasım ayı itibariyle PS Vita'da

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,3b
1
1
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin PlayStation 3 kullanıcılarına abonelik ile ücretsiz ve indirimli oyunlar sunduğu PlayStation Plus, kasım ayında PS Vita kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, her iki cihaza da sahip olan kullanıcıların tek üyelik üzerinden servisi kullanabileceği belirtilirken, mevcut üyelerinde üyelikleri süresince PS Vita servislerine ücretsiz olarak ulaşabileceği açıklandı. PlayStation 3'teki servise benzer bir şekilde çalışacağı belirtilen servisin, PS Vita hizmetlerinde ''hızlı oyun koleksiyonu'' sekmesinin de yer alacağı açıklandı. Söz konusu sekme üzerinden ücretsiz olarak sunulan yapımlar görüntülenebilecek, ancak şu an için görüntülenecek oyunların listesi belirlenmiş değil.

PS Vita kullanıcıları oyun başarıları ve kayıtlı oyunları bulut sistemiyle kullanmaya devam edecekken, kullanıcı konsolu yakınında bulundurmasa dahi yazılım güncellemelerinin gerçekleşmesi için ayarlar ile oynayabilecek. 

http://blog.us.playstation.com/2012/09/18/playstation-plus-on-playstation-vita-gets-timing-set-to-launch-with-instant-game-collection/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kralexx42 7 yıl
Guzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Windows Phone 8X "Windows Phone 8 güçlü cihazlarla geliyor" video inceleme 7 yıl Orange San Diago "Intel işlemcili telefon!" video inceleme 7 yıl Vestel'den 4K televizyon, smart tv ve daha fazlası 7 yıl Mobil Dünyanın Geleceği; Snapdragon S4 Pro, Windows 8RT, Arttırılmış gerçeklik ve fazlası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim