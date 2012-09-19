''PlayStation Plus'' servisi kasım ayı itibariyle PS Vita'da

Sony'nin PlayStation 3 kullanıcılarına abonelik ile ücretsiz ve indirimli oyunlar sunduğu PlayStation Plus, kasım ayında PS Vita kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.





Konuyla ilgili yapılan açıklamada, her iki cihaza da sahip olan kullanıcıların tek üyelik üzerinden servisi kullanabileceği belirtilirken, mevcut üyelerinde üyelikleri süresince PS Vita servislerine ücretsiz olarak ulaşabileceği açıklandı. PlayStation 3'teki servise benzer bir şekilde çalışacağı belirtilen servisin, PS Vita hizmetlerinde ''hızlı oyun koleksiyonu'' sekmesinin de yer alacağı açıklandı. Söz konusu sekme üzerinden ücretsiz olarak sunulan yapımlar görüntülenebilecek, ancak şu an için görüntülenecek oyunların listesi belirlenmiş değil.





PS Vita kullanıcıları oyun başarıları ve kayıtlı oyunları bulut sistemiyle kullanmaya devam edecekken, kullanıcı konsolu yakınında bulundurmasa dahi yazılım güncellemelerinin gerçekleşmesi için ayarlar ile oynayabilecek.

http://blog.us.playstation.com/2012/09/18/playstation-plus-on-playstation-vita-gets-timing-set-to-launch-with-instant-game-collection/