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PlayStation Store'da EA oyunlarına büyük indirimler

Electronic Arts oyunları PlayStation Store'da indirime girdi. FIFA 19 ve Battlefield V'in de dahil olduğu onlarca farklı oyunda önemli indirimler var. Kampanya iki hafta devam edecek.
20 sa. (Son Güncelleme: 20 sa.)
1,8b
8
2
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Avrupa, PlayStation Store'da Electronic Arts oyunlarına özel yeni bir kampanya başlattı. EA'nın son çıkan popüler oyunları da dahil olmak üzere onlarca farklı yüksek kalite oyunda %60'a varan indirimler göze çarpıyor.

FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü'nün fiyatı şu anda 599 TL'den 114 TL'ye indirilmiş durumda. Normalde 359 TL'den satılan Battlefield V ise yine 114 TL'ye satın alınabiliyor. Need For Speed Payback, Titanfall 2, Burnout Paradise Remastered, Battlefield 1 ve Battlefield 4 gibi yapımlarda da yine büyük indirimler söz konusu.

Electronic Arts oyunlarındaki indirimler 19 Eylül'e kadar devam edecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:

FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü - 114,00 TL
Battlefield V - 114,00 TL
Titanfall 2 Ultimate Edition - 27,00 TL
Battlefield 1 Revolution - 49,00 TL
Star Wars Battlefront II - 51,30 TL
Burnout Paradise Remastered - 49,00 TL
EA Aile Paketi (Need for Speed + Unravel + Plants vs. Zombies Garden Warfare 2) - 31,00 TL
Dragon Age: Inquisition Deluxe Sürümü - 22,00 TL
Unravel - 18,00 TL
Unravel 2 - 22,00 TL
Battlefield 4 Premium Sürümü - 36,00 TL
A Way Out - 93,80 TL
Mirror's Edge Catalyst - 22,00 TL
Mass Effect: Andromeda - 31,00 TL
Need for Speed Payback - 85,57 TL
Need for Speed - 27,00 TL
Need for Speed Rivals - 22,00 TL
Fe - 31,00 TL 


https://store.playstation.com/tr-tr/grid/STORE-MSF75508-EAPROMO/1 Yorum Yaz
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hEro_ 20 sa. en beğenilen
Tüm oyunlar olması gereken fiyatlara düşmüş. Rezilliğe çoktan alıştığımız için bunlar bize indirimmiş gibi geliyor. Bunda da Sony'nin bir kabahatı yok.
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Nakahella 16 sa.
EA Access'e indirim gelsin de senelik falan alalım bari. Bu fiyatlar olması gereken oyun fiyatları aslında ama güzelim ülkem...
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hEro_ 20 sa. en beğenilen
Tüm oyunlar olması gereken fiyatlara düşmüş. Rezilliğe çoktan alıştığımız için bunlar bize indirimmiş gibi geliyor. Bunda da Sony'nin bir kabahatı yok.
Yanıtla +8
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