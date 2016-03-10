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PlayStation VR oyunlarının fiyat aralığı belli oldu

Sanal gerçeklik piyasası kızışıyor. Oculus Rift ve HTC Vive'dan sonra PlayStation VR'da çıkış fiyatını açıklamak için gün sayıyor.PlayStation VR için çıkacak oyunların fiyat aralığı ise şimdiden belli
3 yıl
4,2b
1
29
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Oculus Rift önemli bir geliştirici desteğine sahip, HTC ise yanına Valve'ı alarak VR sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Bir diğer önemli oyuncu ise kuşkusuz Sony. PlayStation VR ile birlikte gücünü PS4'den alan sanal gerçeklik kaskı geliştiren teknoloji devi 15 Martta düzenleyeceği etkinlikle birlikte kaskın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında önemli bilgiler paylaşacak.
VR kaskları piyasadaki yerini yıl sonuna kadar almış olacak ancak içerik konusu hala muamma. Özellikle içerik zenginliği ve fiyatları en çok merak edilen konular. Playstation yöneticisi Shuhei Yoshida son yaptığı röportajda bu konuya değinerek önemli açıklamalar yaptı. 

PSVR'a hangi oyunlar gelecek ve fiyat aralığı nasıl olacak?

Yoshida'nın söylediklerine göre PSVR'a çıkacak oyunlar 10 dolardan başlayarak 59.99 dolar seviyesine kadar fiyatlandırılabilecek. 60 dolardan daha pahalı içerikleri kabul etmeyeceklerini açıklayan yönetici ilk etapta AAA kalitede oyunlar beklemenin de yanlış bir davranış olacağının altını çiziyor. Açıklamaya göre ilk oyunlar küçük ve deneysel çalışmalar olacak, zamanla birlikte içeriklerin kalitesi de yükselecek.

Yoshida, "Uncharted'ın sanal gerçeklik oyunu gelecek mi?" sorusuna ise "Henüz Uncharted VR hazırlığı yok" şeklinde cevap verdi ancak Tekken 7 ve Gran Turismo gibi bazı oyunların VR ile etkileşime geçebileceğini belirtti. PlayStation VR'ın fiyat aralığı için dedikodular 400-600 dolar seviyesini işaret ediyor. 15 Martta düzenlenecek etkinlikle birlikte detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.

http://www.tweaktown.com/news/50968/playstation-vr-games-priced-10-60/index.html Yorum Yaz
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AlfieLowis 3 yıl en beğenilen
Su VR la ilgilendigin kadar Gow4 le ilgilenmedin be Sony
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Febr 3 yıl
Sherlock Holmes
filmi geçte porno izleyebilir miyiz ?

Geçte değil, GEÇ DE.
Toplum içinde konuşmayı bilmeyen insan!
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SARIYILDIZ01 3 yıl
aklıma anime dizisi olan SWARD ART ONLİNE geldi. Yakında bizde onlar gibi oluruz. :D
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Makabarux 3 yıl
Güzel olursa alan yinede alır fiyatına bakmadan.
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burowan 3 yıl
Bunu normal tv gibi kullanabiliyor muyuz ps4 oyunları için
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iARDAs 3 yıl burowan
Evet. Sinema modu var. 55 inch ekran hissi veriyomuş. Baya iyi.
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gurkanse 3 yıl
600$ az ya 2000$ olsunki kimse alamasın
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Umutcan 3 yıl
Forumda insanların düşündüğü gibi klasik oyunları VR oynayabilme imkanı sunmayacak demekki. PS EYE gibi kendine özel oyunları olacak.
Böyle olursa zaten oculusla aynı kategoride bir ürün olmaz. Oculus pc platformu sayesinde oyunlara uygulanabilirliği çok yüksek bir ürün. VR desteği olmayan Gta5'i VR olarak oynayabiliyorlar 3. parti yazılımlarla.
Sistemle birlikte toplam maliyeti evet fazla, ama insanların hep hayal ettiği tarzda bir VR deneyimini sadece oculus yaşatacak bence.

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kadirirdem 3 yıl
bence öyle çok'da değil ama bunu iyi reklam yapman lazım sony...
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serafon 3 yıl
3d tutmadıysa bu hiç tutmaz
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kaptan666 3 yıl
mokinto
defectedçıktığı gün alırım
Denemeden almayın .Bu ürünlerde kişisel konfor çok önemli. Mide bulantısı baş dönmesi gibi.

Bizim nesil ilk dum ve haylayf oynadığında da kusma baş dönmesi ve bulantı yapıyordu. Şimdiki nesil 4 yaşında cep telefonunda başlıyor oynamaya. Zamanla bunda da adapte oluruz herhalde.
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CrayzLeek 3 yıl
Kullanıcı yorumlarına göre alacağım baş Ağrısı veya konforu rahatsız edecek olaylar duymaz isem kesin alırım.
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mokinto 3 yıl
defected
çıktığı gün alırım

Denemeden almayın .Bu ürünlerde kişisel konfor çok önemli. Mide bulantısı baş dönmesi gibi.
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Redunay 3 yıl
Cihaz bu yüzyılda çıkacak mı?
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