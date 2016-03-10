PlayStation VR oyunlarının fiyat aralığı belli oldu

Oculus Rift önemli bir geliştirici desteğine sahip, HTC ise yanına Valve'ı alarak VR sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Bir diğer önemli oyuncu ise kuşkusuz Sony. PlayStation VR ile birlikte gücünü PS4'den alan sanal gerçeklik kaskı geliştiren teknoloji devi 15 Martta düzenleyeceği etkinlikle birlikte kaskın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında önemli bilgiler paylaşacak.

VR kaskları piyasadaki yerini yıl sonuna kadar almış olacak ancak içerik konusu hala muamma. Özellikle içerik zenginliği ve fiyatları en çok merak edilen konular. Playstation yöneticisi Shuhei Yoshida son yaptığı röportajda bu konuya değinerek önemli açıklamalar yaptı.

PSVR'a hangi oyunlar gelecek ve fiyat aralığı nasıl olacak?

Yoshida'nın söylediklerine göre PSVR'a çıkacak oyunlar 10 dolardan başlayarak 59.99 dolar seviyesine kadar fiyatlandırılabilecek. 60 dolardan daha pahalı içerikleri kabul etmeyeceklerini açıklayan yönetici ilk etapta AAA kalitede oyunlar beklemenin de yanlış bir davranış olacağının altını çiziyor. Açıklamaya göre ilk oyunlar küçük ve deneysel çalışmalar olacak, zamanla birlikte içeriklerin kalitesi de yükselecek.



Yoshida, "Uncharted'ın sanal gerçeklik oyunu gelecek mi?" sorusuna ise "Henüz Uncharted VR hazırlığı yok" şeklinde cevap verdi ancak Tekken 7 ve Gran Turismo gibi bazı oyunların VR ile etkileşime geçebileceğini belirtti. PlayStation VR'ın fiyat aralığı için dedikodular 400-600 dolar seviyesini işaret ediyor. 15 Martta düzenlenecek etkinlikle birlikte detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.

http://www.tweaktown.com/news/50968/playstation-vr-games-priced-10-60/index.html