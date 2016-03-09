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Playstation VR 60 fps altındaki oyunlarda bile 120 fps'lik görüntü sağlıyor

Sony'nin sanal gerçeklik cihazı Playstation VR oyun 60 fps'de çalışmasa bile kullanıcıya 120 fps'lik görüntü sunabiliyor. Yani görüntüde herhangi bir bozulma ile karşılaşmayacağız.
3 yıl
3,8b
1
12
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Playstation VR 60 fps altındaki oyunlarda bile 120 fps'lik görüntü sağlıyor
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Sanal gerçeklik dünyasına teknoloji sektörünün en büyük isimleri adım atıyor. Facebook, Samsung, Apple ve Amazon'un bu konudaki girişimlerini biliyoruz. Zaten Oculus Rift 28 Mart'ta HTC Vive da 5 Nisan'da piyasaya çıkarak gerçek anlamda sanal gerçeklik teknolojilerini hayatımıza sokacaklar.
Sony ise her ne kadar henüz çıkış tarihini ve fiyatını açıklamasa da Playstation VR ile sanal gerçeklik dünyasına adım atıyor. Bu cihaz ile ilgili Megaton Rainfall adlı PSVR oyununun geliştiricisinin açıklamaları dikkat çekici. Geliştirici stüdyonun kurucusu Alfonso Del Corro oyunlarının 60 fps'nin altına düştüğü durumlarda bile Playstation VR'ın 120 fps görüntü sunarak ekrandaki kırılmalara engel olduğunu söyledi.
Geliştirici Playstation VR'ın milyonlarca adet satılacağına inandığını belirterek beklentilerinin büyük olduğunu vurguladı. Örneğin geliştiricinin ülkesi olan İspanya'da üst düzey PC sahibi olanlar Playstation 4 sahibi olanlardan daha azmış. O nedenle Playstation VR'ın başarılı olma şansı daha yüksek görülüyor.

http://www.tweaktown.com/news/50948/playstation-vr-generates-120fps-no-jittering-all/index.html Yorum Yaz
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crazy585858 3 yıl en beğenilen
3d televizyonlar gibi bu vr işide bi kaç seneye uçup gidecek ilgi kaybedilecek
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Gray Code 3 yıl
Gördük PS4 de 30'u 60'ı...
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nightflame 3 yıl
crazy585858
3d televizyonlar gibi bu vr işide bi kaç seneye uçup gidecek ilgi kaybedilecek

bilgi sahibi olmadan uzaktan sallayanlarda bu hafta.
crazy5858583d televizyonlar gibi bu vr işide bi kaç seneye uçup gidecek ilgi kaybedilecekbilgi sahibi olmadan uzaktan sallayanlarda b...
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DonsuzBalık 3 yıl
o zaman her ekran kartı potansiyelinin yarısını kullanıyor saçmalığa bak
senin donanımın multiplayerde, performansı ne ise hızıda odur
ps4 gta5 multide 30 fps latına düşerkende gördük
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St Batuhan 3 yıl
Elbette gerçek 120 gibi olmayacaktır, bir nevi interpolasyon durumu yaşayabiliriz ama yine de o donanıma göre iyi bir işe imza atmak istedikleri için ve sıkıntıları aşmak adına yöntemler sağlayabilirler. Cihazda bulunacak altyapının ve geliştirilen oyunlarda dikkat edilmesi gereken şeylerin ne olduğunu bilmiyoruz. Belli ki bazı kıstaslar dahiliyetinde yapımcılar bunu sağlayabilecek haliyle. 60'ın altına düştüğü kısımlarda bile demeleri biraz ürkütse de 60fps stabilken 120lik etki yaratma imkanı doğurabilir.
Diğer tarafta ise vr eften püften kalacak diyenler var. Evet 3d tvler havada kaldı bir nevi zira yaygınlaşırken çok yavan kalan ürünler vardı. Özellikle aktif 3d diye diretenler de sağ olsun biraz problem yarattı. Yine de Imax in gelişim göstermesi ve sinema salonlarının vazgeçilmezi olarak devam etmesi bu konuda gayet iyi bir gelişme. Önemli olan burada da içeriklerle kullanıcıyı doyurmak ve daha da mühimi bu teknolojiyi ilerletmek. Gecikmenin minimize edildiği ve kablosuz yapıdaki bir cihazı kullanmak keyifli olacaktır. İstanbul Edirne yolunda cardboard bile keyif veriyor bir şeyler izlemek için. Oyun oynamak ise apayrı bir kısım zaten. Boşuna Facebook kalkışmadı Oculus satın almasına. Boşuna Valve, HTC ile bu olaya girişmedi. O kadar önemsiz kalacak ise bu adamlar niye kalkışsın ki? Sert tutumlara gerek yok. 2-3 sene bekleyip ilerlemeyi gözlemleyebilirsek o zaman daha iyi yorumlarız. Şu aşamada fiyatıyla ve yapısıyla herkesin elbette elinin altına girmeyecek ama paintball yerine kablosuz sistemli bir yer kurulduğu zaman, arttırılmış gerçeklik öğeleri de katılırsa o zaman işte olay biter. En azından onu bile deneyimlemek mükemmel olur.
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choyrn 3 yıl
İsmiyle müsemma sanal olarak fps arttıracak reel tarafı yok
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nightflame 3 yıl
crazy585858
3d televizyonlar gibi bu vr işide bi kaç seneye uçup gidecek ilgi kaybedilecek

bilgi sahibi olmadan uzaktan sallayanlarda bu hafta.
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alito 3 yıl
Sony'nin elinde 60 kareyi 120 kare gösterecek bir teknoloji varsa, Oculus ve HTC'nin mühendisleri ya gerizekalı yada oyuncuyu kandırarak yüksek donanım aldırmaya teşvik ediyorlar.
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ounomaus 3 yıl
ps4 ile kaç tane 1080p 60 fps oyun görmüşte 120 fps diye konuşuyor
eski ps4 sahibi olarak bu dediklerimi yazdım
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BekirTemel 3 yıl
Bu bir göz yanılması gibi bir şey mi yoksa teknoloji mi arada kalınır.
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Gray Code 3 yıl
Gördük PS4 de 30'u 60'ı...
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KraftMK 3 yıl
Hikaye. O zaman 720p yapmasınlar oyunları 2k-4k yapsınlar 60fps alalım.
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Umutcan 3 yıl
Tv'lerdeki gibi bir frame interpolation tekniği olabilir belki.
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crazy585858 3 yıl en beğenilen
3d televizyonlar gibi bu vr işide bi kaç seneye uçup gidecek ilgi kaybedilecek
1 Yanıt Yanıtla +15
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dmrc1143 3 yıl crazy585858
crazy585858
3d televizyonlar gibi bu vr işide bi kaç seneye uçup gidecek ilgi kaybedilecek

Teknolojiyi çok şişirdikleri ve buna rağmen hala ortaya elle tutulur bişey koymadiklari için beklenen etkiyi yapacağını bende düşünmüyorum ancak 3d gibi hüsran olacağını da sanmıyorum çünkü en kötü ihtimalle pilotaj, maden vb.. Sektörlerde simülasyon için kullanılacaktır.
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playstation vr, sanal gerçeklik ve
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