Playstation VR 60 fps altındaki oyunlarda bile 120 fps'lik görüntü sağlıyor

Sanal gerçeklik dünyasına teknoloji sektörünün en büyük isimleri adım atıyor. Facebook, Samsung, Apple ve Amazon'un bu konudaki girişimlerini biliyoruz. Zaten Oculus Rift 28 Mart'ta HTC Vive da 5 Nisan'da piyasaya çıkarak gerçek anlamda sanal gerçeklik teknolojilerini hayatımıza sokacaklar.

Sony ise her ne kadar henüz çıkış tarihini ve fiyatını açıklamasa da Playstation VR ile sanal gerçeklik dünyasına adım atıyor. Bu cihaz ile ilgili Megaton Rainfall adlı PSVR oyununun geliştiricisinin açıklamaları dikkat çekici. Geliştirici stüdyonun kurucusu Alfonso Del Corro oyunlarının 60 fps'nin altına düştüğü durumlarda bile Playstation VR'ın 120 fps görüntü sunarak ekrandaki kırılmalara engel olduğunu söyledi.

Geliştirici Playstation VR'ın milyonlarca adet satılacağına inandığını belirterek beklentilerinin büyük olduğunu vurguladı. Örneğin geliştiricinin ülkesi olan İspanya'da üst düzey PC sahibi olanlar Playstation 4 sahibi olanlardan daha azmış. O nedenle Playstation VR'ın başarılı olma şansı daha yüksek görülüyor.

http://www.tweaktown.com/news/50948/playstation-vr-generates-120fps-no-jittering-all/index.html