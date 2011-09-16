PlayStation Vita için düşük batarya süresi ve pahalı bellek çözümleri dezavantaj olabilir

Sony'nin 17 Aralık'ta Japonya'da piyasaya sürmeye hazırlandığı 4 çekirdekli işlemcili ve 5 inç çoklu dokunmatik OLED ekranlı PS Vita için oyun meraklıları şimdiden heyecanlanmaya başladı. Aynı anda piyasaya sürülecek onlarca iddialı oyun da oyuncuların ilgisini bu modele çekmeyi başardı.





Herşeyin yolunda göründüğü PS Vita için uzmanlara göre iki büyük sorun var : batarya ve bellek fiyatları. Ars sitesinin raporuna göre 40 saat müzik ve 7 saat video süresi sunduğunu iddia eden modelin gerçek değerleri aslında çok farklı. Yapılan değerlendirmede varsayılan ekran parlaklığında, Bluetooth pasif ve kulaklık takılı olarak 5 saat video, 9 saat müzik ve 3-5 saat oyun oynama sürelerine ulaşıldı. Apple iPad'in 10 saatlik kullanım süresi ile karşılaştırılamayacak kadar kısa.





Diğer bir dezanvataj ise bellek miktarı. Sony, PSP'de olduğu gibi yine gömülü bir depolama çözümü kullanmıyor. Bellekler ayrı olarak satılıyor. Memory Card 4GB 29$, Memory Card 8GB 42$, Memory Card 16GB 71$ ve Memory Card 32GB 124$ şeklinde bir fiyatlandırma yapılmış. Hafıza kartları SD veya SDXC tarzında değil Sony'nin kendine özgü çözümünü kullanıyor. Bu da olası bir rekabetin önüne geçiyor.





Aynı Nintendo 3DS modelinde olduğu gibi PS Vita da oyunseverlerin yönelmeye başladığı tablet ve akıllı telefon segmenti ile mücadele etmek zorunda. Hatırlanacağı gibi 3DS modeli kötü giden satışları artırmak için 80$'lık bir indirim yapmak zorunda kalmıştı.