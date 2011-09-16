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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation Vita için düşük batarya süresi ve pahalı bellek çözümleri dezavantaj olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,5b
1
62
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin 17 Aralık'ta Japonya'da piyasaya sürmeye hazırlandığı 4 çekirdekli işlemcili ve 5 inç çoklu dokunmatik OLED ekranlı PS Vita için oyun meraklıları şimdiden heyecanlanmaya başladı. Aynı anda piyasaya sürülecek onlarca iddialı oyun da oyuncuların ilgisini bu modele çekmeyi başardı. 

Herşeyin yolunda göründüğü PS Vita için uzmanlara göre iki büyük sorun var : batarya ve bellek fiyatları. Ars sitesinin raporuna göre 40 saat müzik ve 7 saat video süresi sunduğunu iddia eden modelin gerçek değerleri aslında çok farklı. Yapılan değerlendirmede varsayılan ekran parlaklığında, Bluetooth pasif ve kulaklık takılı olarak 5 saat video, 9 saat müzik ve 3-5 saat oyun oynama sürelerine ulaşıldı. Apple iPad'in 10 saatlik kullanım süresi ile karşılaştırılamayacak kadar kısa.

Diğer bir dezanvataj ise bellek miktarı. Sony, PSP'de olduğu gibi yine gömülü bir depolama çözümü kullanmıyor. Bellekler ayrı olarak satılıyor. Memory Card 4GB 29$, Memory Card 8GB 42$, Memory Card 16GB 71$ ve Memory Card 32GB 124$ şeklinde bir fiyatlandırma yapılmış. Hafıza kartları SD veya SDXC tarzında değil Sony'nin kendine özgü çözümünü kullanıyor. Bu da olası bir rekabetin önüne geçiyor.

Aynı Nintendo 3DS modelinde olduğu gibi PS Vita da oyunseverlerin yönelmeye başladığı tablet ve akıllı telefon segmenti ile mücadele etmek zorunda. Hatırlanacağı gibi 3DS modeli kötü giden satışları artırmak için 80$'lık bir indirim yapmak zorunda kalmıştı.

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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
iPad'in 10 saatlik kullanım süresi ile karşılaştırılamayacak kadar kısa.

Çok gereksiz bir karşılaştırma olmuş birincisi ipadde oynadığınız oyunlar bu cihazın oyunlarının yanından geçemez grafik konusunda ,ayrıca ipad kadar büyük bir pili yok evet 6-7 saat pil ömrü sunmalıydı ama bir tablet ile karşılaştırmak yanlış çünkü henüz bu cihazın donanımmında ve oyun kalitesi bu cihazın seviyesinde başka bir cihaz yok pil ömrü bir şekilde görmezden gelinir hem 4 saat çok da az değil ama bu hafıza olayı sıkıntı yaratır ah sony ah bu sefer oldu diyoruz hemen altından bir problem çıkıyor yine de her türlü alınır bu alet...
iPad'in 10 saatlik kullanım süresi ile karşılaştırılamayacak kadar kısa.Çok gereksiz bir karşılaştırma olmuş birincisi ipadde oynadığınız oyunlar bu...
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DH Misafiri 7 yıl
blizzard3
3ds ile psvita karsılastırılırmı yav işte cahil insanlar olunca oluyor psvitanın gucu nerde 3ds nerde :)

Afedersin ama asıl cahil sensin.Bende 3ds var ve ps vitayıda denedim 2-3 oyunlarıyla.3ds,ps3 ile neredeyse eşdeğer grafiklere sahip.Tamam ps vita harika bir konsal fakat 3ds ide bu kadar kötülememek lazım gayet güzel ve eğlenceli oyunlar çıkarıyor örneğin super mario 3d lan veya zelda veya star fox vb grafikleri iyi (ps vita kadar değil) ve eğlenceli.Bu yüzden gene ps vita 3ds ile karşılaştırılabilir özellikle nintendo yeni wii u ile ps vitayı (sonyi) solliyicağına benziyor.Bence burada hiçbir türlü ps vita , 3ds den daha iyi diyemeyiz veya tam tersi her iki konsolda gayet güzel oyunlar çıkartıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
abi söylediğin şey çok şaçma ps vitanın harika bir işlemci ve harika donanımının olduğunu söylüyosun ama ds de daha çok oyun çıktı o daha güzel.Böyle şaçmalık olur mu ya bekle sanki başka oyun çıkmicak başkalarına troll diyeceğini kendine bak troll
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Mobile Prof. 8 yıl
Böyle grafikler için 3.5 4 saat(Oyun içi)gitsin ben razıyım arkadaş.
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ijustine fan 8 yıl
Şimdi Türkiye'deki ınsanlarımız oyun konsollarına PS le başladıkları için fazla birsey bilmiyorlar hemen cocuk oyunu diyorlar.
Ben şükürler olsun Allahıma ki NES,Sega,Gameboy,commador 64 gibi konsollarla başlama imkanı buldum
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ijustine fan 8 yıl
Bende Avrupa'da yasıyorum.cocuğuma tabi şiddet dolu oyun oynatmayacam ds inde mario oyunuyo sadece
Ama bu demek değil ki ds hardcore yok ds oyunlarının cogu hardcore
Re
Call of duty 4-8 kadar
Final Fantasy
Zelda ve dahası
Şahsen ben cocuğuma Pspsinde LBP,lego oyunları ve birsuru cocuk oyunu var psp yi daha fazla seviyo
Dste Super mario brostan başka çocuksu oyun yok
İstersen wikiye bak DS te daha fazla 12+ oyun var psp oranla
psp ve ds Avrupa'da cocuklarda çok yaygın ama psp alan yetişkin göremedim (Danimarka'da yasıyorum)Daha ds var
Ben Magazin de çalışıyorum iste boş zaman gelince topluca mario kart turnuvası yapiyoruz

Ve hala kaçıyorsun cevap ver
Sony kan dehşet vahşi oyunları yapıyor diyorsun sanki bu iyi birşeyime gibi Nintendo Hardcorein asıl babasıdır
Call of duty gibi oyunlar bence hardcore değil iki saniye ateş atıp adam vurmamız bölüm geçiyoruz
4 saate oyun bitiyor.Zelda ocarina of time 134 saat oynadım.links awaking i 165 saat oynadim
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ijustine fan 8 yıl
İlk olarak kaçma cevap ver
DS pspyi ezip gecti
Ps Vita da hatalar düzeltildi Ama Gene oyun hatasını devam ettiriyor
Ps2 ornek sırf oyunları fazla diye kazandı
Gamecube ps2 nin iki katı grafiği sahipti ama kazanamadı
3DS e duyurulan 189 oyun 28 i almaya deger
Ps vitaya duyurulan 38 oyundan 6 si almaya deger
Aradaki yıl farkını katma çünkü
Ps Vita Şubat'ta duyuruldu duyuruldugundan beri 38 oyun duyuruldu
3DS duyuruldugunda 162 oyun duyuruldu onunla birlikte sonra gelen oyunların sayısı belli
Yani arada oyun 3 ayı var .suanda durum malum
Kazanan 3DS olacak sırf aptal sonynin stratejisi yanlış
Gene sırf donanım üstüne gittiler devrimsel bir ozellik yok .önemli olan oyunlar ama oyunda yok
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OnLiNe MaNaGeR 8 yıl ijustine fan
ijustine fan

İlk olarak kaçma cevap ver
DS pspyi ezip gecti
Ps Vita da hatalar düzeltildi Ama Gene oyun hatasını devam ettiriyor
Ps2 ornek sırf oyunları fazla diye kazandı
Gamecube ps2 nin iki katı grafiği sahipti ama kazanamadı
3DS e duyurulan 189 oyun 28 i almaya deger
Ps vitaya duyurulan 38 oyundan 6 si almaya deger
Aradaki yıl farkını katma çünkü
Ps Vita Şubat'ta duyuruldu duyuruldugundan beri 38 oyun duyuruldu
3DS duyuruldugunda 162 oyun duyuruldu onunla birlikte sonra gelen oyunların sayısı belli
Yani arada oyun 3 ayı var .suanda durum malum
Kazanan 3DS olacak sırf aptal sonynin stratejisi yanlış
Gene sırf donanım üstüne gittiler devrimsel bir ozellik yok .önemli olan oyunlar ama oyunda yok



Sony'nin yaptığı oyunların geneli şiddet , kan , vahşet. Dünya'da bu tür sadece belirli bir kesimi ilgilendiriyor. Ama şiddet oyunları oynayan adam Mario'da oynayabiliyor.
Ayrıca millet çoluğuna çocuğuna alıyor genelde (Avrupa'da yaşıyorum maşallah teenage'lerin kutsal kitabı sanki. Bunu hakaret olarak söylemiyorum ama senin veledin olsa ona kanlı oyun alır mısın ?
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ijustine fan 8 yıl
Ds adından dolayı sattı diyo

















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OnLiNe MaNaGeR 8 yıl
Bu saatten sonra DS yine çok satıyorsa adından dolayıdır. 3DS patladı kabullenmek lazım.
Ayrıca şunu bir kabullenin 4 saat boyunca PSP oynarsanız kireçlenme olur kollarınızda bünye kaldırmaz. Uzun yol falan diyorsunuzda milletin tip tip bakışlarından rahatsız olur oynayamazsınız. Hafıza kartı falan almasak da olur inşallah çünkü bir oyun 3gb olur eski konsola göre grafikler ortada nede olsa.
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ijustine fan 8 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Bu saatten sonra DS yine çok satıyorsa adından dolayıdır. 3DS patladı kabullenmek lazım.
Ayrıca şunu bir kabullenin 4 saat boyunca PSP oynarsanız kireçlenme olur kollarınızda bünye kaldırmaz. Uzun yol falan diyorsunuzda milletin tip tip bakışlarından rahatsız olur oynayamazsınız. Hafıza kartı falan almasak da olur inşallah çünkü bir oyun 3gb olur eski konsola göre grafikler ortada nede olsa.


Ds adından dolayı mı sattı.ds daha fazla oyun seçeneği ve hiç bir problemi olmamasından kazandı
Psp 3 ayda 1 iyi oyun geliyo ancak .proplemleri fazlaydı
3DS patladı mı DS in ilk yılındaki satış rakamını gecti ve psp nin ilk yılının 2.katı sattı
Bari trolluk yapma araştırmadan bilmeden konuşuyorsunuz tabi oyun hayatına PS ile başlamış ergenlerden başka bir şey bekleyemem
Bilgisayarında simulatorle oyna bir Zelda,fire amblem,pokemon oyun neymiş gor
Mesajımı okumamissin bile 1 dk cevap yazmisin
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ijustine fan 8 yıl
Suanda ikisi de kullandım iPad 2 daha kullanışlı
Galaxy tab in dokunmatik ni de gördük rezalet
Herneyse oyun kısmında bunlar tartisilmaz
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ijustine fan 8 yıl
Apple dan başka kaliteli marka olmadıgı için telefon Pazarı'nda karsilastirmyi iPhonela yapcaz tabi
Ps Vita 600 lirayı hakediyor ona bakarsan kalitesiz samsung telefonlar bile 1200 lira civarı
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dodomoco 8 yıl

ijustine fan

Apple dan başka kaliteli marka olmadıgı için telefon Pazarı'nda karsilastirmyi iPhonela yapcaz tabi
Ps Vita 600 lirayı hakediyor ona bakarsan kalitesiz samsung telefonlar bile 1200 lira civarı



töbe yaw kalite neye göre kalite şuan en güçlü tablet kimde samsungda en güçlü telefon kimde işlemci olarak samsungda s3 çıkınca kimde olcak samsungda ne iphone u iphone önce kendine işlemci üretsin gpu üretsin
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