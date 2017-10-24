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PlayerUnknown's Battlegrounds'ın 2. versiyonu çıkmayacak

PUBG'nin yaratıcılarından olan Brendan Greene, oyunun ikinci sürümünün çıkmayacağını söyledi. Bunun yerine oyunu sürekli güncel tutup, oyunculara en iyi oyun deneyimini yaşatacaklarını söyledi.
1 yıl
3b
1
18
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds, şimdiye kadar 15 milyondan fazla sattı. PUBG'nin geliştici ve yapımcı firması olan Bluehole, PlayerUnknown's Battlegrounds'ın satışlarından tamı tamına 450 milyon dolar gelir elde etti. Hatta geliştirici; PUBG Corp adlı kendi şirketini de kurdu. PUBG ayrıca Steam platformunda aynı anda çevrimiçi olan 1,34 milyon oyuncu sayısıyla da rekora imza atmayı başardı. Henüz erken erişim aşamasında olan PUBG, oyun severler tarafından o kadar sevildi ki "PUBG 2 gelecek mi?" soruları yankılanmaya başladı.

PlayerUnknown's Battlegrounds 2 Geliyor Mu?

Geçtiğimiz günlerde PUBG'nin fikir babalarından olan Brendan Greene ile PUBG'nin geleceği hakkında bir röportaj yapıldı.Brendan Greene; PlayerUnknown's Battlegrounds 2'nin çıkmayacağını söyledi. Geliştirici firma Bluehole, oyunu bir hizmet olarak inşa ettiklerinden dolayı serinin ikinci sürümünün gelmeyeceğini paylaştı. 
Greene, PUBG'nin Xbox One için de bir kopyasının olacağını ve oyunun düzenli olarak güncelleneceğini, yeni haritaların ve varlıkların ekleneceğini de sözlerine ekledi.
Steam'de erken erişime sunulduğu günden beri 69 TL'ye satılan PUBG, Steam'deki yaz indirimi dönemi boyunca da herhangi bir indirime tabii tutulmamıştı. Bakalım oyunun fiyatı, yakın zamanda başlayacak olan Steam indirimlerinde düşecek mi?

https://www.tweaktown.com/news/59614/battlegrounds-2-happen-game-service/index.html Yorum Yaz
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GAMBIT 1 yıl en beğenilen treabacks
Kaynaktaki haberde "one of the biggest games of all times" diyor ve satış rakamları dolayısıyla doğru bir ifade. ancak haberi yazan arkadaş bu ifadeyi almış "tüm zamanların en iyi oyunlarından birisi" olarak çevirmiş. dh'de kalitenin bu kadar düştüğünü görmek üzücü. ne desek boş.
Kaynaktaki haberde "one of the biggest games of all times" diyor ve satış rakamları dolayısıyla doğru bir ifade. ancak haberi yazan arkadaş bu ifadeyi almış "tü...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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BekirTemel 1 yıl
bu oyun iyi pazrlandı reklam vesaire konusunda çok yayıncıya gidildi, amerikayı yeniden keşfetmediler o nedenle abartmadan kendilerini geliştirmeye çalışmaları daha iyi
bu oyun iyi pazrlandı reklam vesaire konusunda çok yayıncıya gidildi, amerikayı yeniden keşfetmediler o nedenle abartmadan kendilerini geliştirmeye çalışmaları...
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shadowtr 1 yıl
henüz erken erişimde olan bir oyunun tüm zamanların en iyi oyunu olması

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Nerevarine 1 yıl
O optimizasyonu düzeltmezlerse (yorumlardan okuduğum kadarıyla) oyun yeni nesil Dayz olacak.
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Patren 1 yıl
yeni bir battle royal oyunu çıkınca havası söner.
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Slifer45 1 yıl anormal.insan
Haklısınız nedense ilk okuduğumda biggest değilde best e gitti neresi yanlış acaba diye düşündüm belki arkadaşta öyle görmüştür
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BekirTemel 1 yıl
bu oyun iyi pazrlandı reklam vesaire konusunda çok yayıncıya gidildi, amerikayı yeniden keşfetmediler o nedenle abartmadan kendilerini geliştirmeye çalışmaları daha iyi
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keremec 1 yıl
Durun daha 1 tam çıkmadı ne 2'si.
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Kefelon 1 yıl
H1Z1 aldım, PUBG aldım ama şu yeni çıkan Fortnite'daki zevki hiçbiri vermiyor. Bu tarz oyunlara merakı olan varsa mutlaka Fortnite'ı denesin. Kendine has bir havası var oyunun ve sizi içine çekiyor.
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makelele11 1 yıl Kefelon
Kefelon
H1Z1 aldım, PUBG aldım ama şu yeni çıkan Fortnite'daki zevki hiçbiri vermiyor. Bu tarz oyunlara merakı olan varsa mutlaka Fortnite'ı denesin. Kendine has bir havası var oyunun ve sizi içine çekiyor.

Fakirlere özgü bir laf olsa gerek
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fuujitsu 1 yıl
Cuphead bin basar buna
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dr20mouse 1 yıl
Aynı isimle çıkmaz başka bir versiyonu fırlar
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bkaakco 1 yıl
Çok oyunculu oyunlar sürekli güncellendiğinden ve hikaye olmadığından yeni sürüme gerek kalmıyor.
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