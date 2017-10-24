PlayerUnknown's Battlegrounds'ın 2. versiyonu çıkmayacak

Tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds, şimdiye kadar 15 milyondan fazla sattı. PUBG'nin geliştici ve yapımcı firması olan Bluehole, PlayerUnknown's Battlegrounds'ın satışlarından tamı tamına 450 milyon dolar gelir elde etti. Hatta geliştirici; PUBG Corp adlı kendi şirketini de kurdu. PUBG ayrıca Steam platformunda aynı anda çevrimiçi olan 1,34 milyon oyuncu sayısıyla da rekora imza atmayı başardı. Henüz erken erişim aşamasında olan PUBG, oyun severler tarafından o kadar sevildi ki "PUBG 2 gelecek mi?" soruları yankılanmaya başladı.

PlayerUnknown's Battlegrounds 2 Geliyor Mu?

Geçtiğimiz günlerde PUBG'nin fikir babalarından olan Brendan Greene ile PUBG'nin geleceği hakkında bir röportaj yapıldı.Brendan Greene; PlayerUnknown's Battlegrounds 2'nin çıkmayacağını söyledi. Geliştirici firma Bluehole, oyunu bir hizmet olarak inşa ettiklerinden dolayı serinin ikinci sürümünün gelmeyeceğini paylaştı.

Greene, PUBG'nin Xbox One için de bir kopyasının olacağını ve oyunun düzenli olarak güncelleneceğini, yeni haritaların ve varlıkların ekleneceğini de sözlerine ekledi.

Steam'de erken erişime sunulduğu günden beri 69 TL'ye satılan PUBG, Steam'deki yaz indirimi dönemi boyunca da herhangi bir indirime tabii tutulmamıştı. Bakalım oyunun fiyatı, yakın zamanda başlayacak olan Steam indirimlerinde düşecek mi?

https://www.tweaktown.com/news/59614/battlegrounds-2-happen-game-service/index.html