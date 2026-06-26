Cüzdanlarınızı hazırlayın! Steam Yaz İndirimleri başladı

Steam Yaz İndirimleri başladı
Steam Yazİndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 9 Temmuz'a kadar sürecek indirim döneminde, Diablo IV 49.99 dolardan 29.99 dolara Cyberpunk 2077 44.99 dolardan 13.49 dolara, EA Sports FC 25 69.99 dolardan 13.99 dolara, Kingdom Come: Deliverance II ise 44.99 dolardan 17.99 dolara satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Baldur's Gate, Clair Obscur: Expedition 33, Escape from Tarkov, Mount & Blade II: Bannerlord, Total War: WARHAMMER III, Sons Of The Forest ve Heroes of Might and Magic: Olden Era gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Cyberpunk 2077
|44.99 dolar
|13.49 dolar
|-%70
|Diablo IV
|49.99 dolar
|29.99 dolar
|-%40
|EA SPORTS FC 26
|69.99 dolar
|13.99 dolar
|-%80
|Batman: Arkham Knight
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|-%80
|Assetto Corsa Competizione
|18.99 dolar
|1.89 dolar
|-%90
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|-%90
|Call of Duty: Modern Warfare II
|69.99 dolar
|6.99 dolar
|-%90
|Dead Space
|59.99 dolar
|5.99 dolar
|-%90
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99 dolar
|13.99 dolar
|-%80
|FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
|31.99 dolar
|11.19 dolar
|-%65
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|18.99 dolar
|6.64 dolar
|-%65
|ARK: Survival Ascended
|44.99 dolar
|11.24 dolar
|-%75
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99 dolar
|7.99 dolar
|-%60
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99 dolar
|17.99 dolar
|-%60
|Escape from Tarkov
|19.99 dolar
|14.99 dolar
|-%25
|PEAK
|3.99 dolar
|2.47 dolar
|-%38
|ARC Raiders
|39.99 dolar
|29.99 dolar
|-%25
|Total War: WARHAMMER III
|49.99 dolar
|7.49 dolar
|-%85
|Sons Of The Forest
|14.99 dolar
|4.49 dolar
|%70
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