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    Cüzdanlarınızı hazırlayın! Steam Yaz İndirimleri başladı

    Merakla beklenen Steam Yaz İndirimleri başladı. Bugünden itibaren binlerce oyunda 9 Temmuz 2026 tarihine kadar indirim bulunuyor. İşte indirime giren oyunlar:  

    Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte %90'a varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük dijital oyun platformu Steam, yeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Steam Yaz indirimleri başladı. Bu sayede kısa dönem de olsa oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Steam Yaz İndirimleri başladı

    Steam Yazİndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 9 Temmuz'a kadar sürecek indirim döneminde, Diablo IV 49.99 dolardan 29.99 dolara Cyberpunk 2077 44.99 dolardan 13.49 dolara, EA Sports FC 25 69.99 dolardan 13.99 dolara, Kingdom Come: Deliverance II ise 44.99 dolardan 17.99 dolara satın alınabiliyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Baldur's Gate, Clair Obscur: Expedition 33, Escape from Tarkov, Mount & Blade II: Bannerlord, Total War: WARHAMMER III, Sons Of The Forest ve Heroes of Might and Magic: Olden Era gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

    Steam Yaz İndirimleri
    Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Cyberpunk 2077 44.99 dolar 13.49 dolar -%70
    Diablo IV 49.99 dolar 29.99 dolar -%40
    EA SPORTS FC 26 69.99 dolar 13.99 dolar -%80
    Batman: Arkham Knight 19.99 dolar 3.99 dolar -%80
    Assetto Corsa Competizione 18.99 dolar 1.89 dolar -%90
    The Witcher 3: Wild Hunt 29.99 dolar 2.99 dolar -%90
    Call of Duty: Modern Warfare II 69.99 dolar 6.99 dolar -%90
    Dead Space 59.99 dolar 5.99 dolar -%90
    STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 dolar 13.99 dolar -%80
    FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE 31.99 dolar 11.19 dolar -%65
    DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 18.99 dolar 6.64 dolar -%65
    ARK: Survival Ascended 44.99 dolar 11.24 dolar -%75
    Mount & Blade II: Bannerlord 19.99 dolar 7.99 dolar -%60
    Kingdom Come: Deliverance II 44.99 dolar 17.99 dolar -%60
    Escape from Tarkov 19.99 dolar 14.99 dolar -%25
    PEAK 3.99 dolar 2.47 dolar -%38
    ARC Raiders 39.99 dolar 29.99 dolar -%25
    Total War: WARHAMMER III 49.99 dolar 7.49 dolar -%85
    Sons Of The Forest 14.99 dolar 4.49 dolar %70
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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    enreka_tr 16 saat önce

    On bildiğin Kia olmuş

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    en ucuz oda bölme tiens bileklik zararları hiçbir işim rast gitmiyor büyü mü var bershka stok sorgulama word yapılandırılıyor ne demek

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