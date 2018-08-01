Playstation Plus Ağustos 2018 ücretsiz oyunları açıklandı

Sony, Playstation Plus abonelerine Ağustos ayında vereceği ücretsiz oyunları biraz gecikmeli de olsa acıkladı. Listede Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.
Playstation 4 tarafında Mafia III ve Dead by Light bu ayın ücretsiz oyunları olacak. PlayStation 3 kullanıcıların da Bound by Flame ve Serious Sam 3 BFE bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Draw Slasher ve Space Hulk Ağustos ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.
Oyunları 7 Ağustos itibarıyla kütüphanenize ekleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Bu arada Temmuz ayının oyunları da 7 Ağustos'a kadar indirilebilir olacak. Oyunları Playstation Plus üyeliğiniz devam ettiği sürece oynayabileceksiniz.
PlayStation 4
- Dead by Daylight (Behaviour Interactive)
- Mafia III (2K Games)
PlayStation 3
- Bound by Flame (Focus Home Interactive)
- Serious Sam 3 BFE (Croteam)
PS Vita
- Draw Slasher (Mass Creation)
- Space Hulk (Hoplite Research)
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kodlara godfather 3 izletilmiş bırakılmış öyle bir mafya oyunu
kodlar sadece kurtlar vadisinden güllü'nün fotosunu görmüş öyle bir mafya oyunu
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