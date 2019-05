Playstation Plus Ağustos 2018 ücretsiz oyunları açıklandı

PlayStation 4

Dead by Daylight (Behaviour Interactive)

Mafia III (2K Games)

PlayStation 3

Bound by Flame (Focus Home Interactive)

Serious Sam 3 BFE (Croteam)

PS Vita

Draw Slasher (Mass Creation)

Space Hulk (Hoplite Research)

Sony, Playstation Plus abonelerine Ağustos ayında vereceği ücretsiz oyunları biraz gecikmeli de olsa acıkladı. Listede Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.Playstation 4 tarafında Mafia III ve Dead by Light bu ayın ücretsiz oyunları olacak. PlayStation 3 kullanıcıların da Bound by Flame ve Serious Sam 3 BFE bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Draw Slasher ve Space Hulk Ağustos ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.Oyunları 7 Ağustos itibarıyla kütüphanenize ekleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Bu arada Temmuz ayının oyunları da 7 Ağustos'a kadar indirilebilir olacak. Oyunları Playstation Plus üyeliğiniz devam ettiği sürece oynayabileceksiniz.