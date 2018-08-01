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Playstation Plus Ağustos 2018 ücretsiz oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, Ağustos ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarını açıkladı.
9 ay
4,4b
1
3
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony, Playstation Plus abonelerine Ağustos ayında vereceği ücretsiz oyunları biraz gecikmeli de olsa acıkladı. Listede Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.

Playstation 4 tarafında Mafia III ve Dead by Light bu ayın ücretsiz oyunları olacak. PlayStation 3 kullanıcıların da Bound by Flame ve Serious Sam 3 BFE bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Draw Slasher ve Space Hulk Ağustos ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.

Oyunları 7 Ağustos itibarıyla kütüphanenize ekleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Bu arada Temmuz ayının oyunları da 7 Ağustos'a kadar indirilebilir olacak. Oyunları Playstation Plus üyeliğiniz devam ettiği sürece oynayabileceksiniz.

PlayStation 4

  • Dead by Daylight (Behaviour Interactive)
  • Mafia III (2K Games)

PlayStation 3

  • Bound by Flame (Focus Home Interactive)
  • Serious Sam 3 BFE (Croteam)

PS Vita

  • Draw Slasher (Mass Creation)
  • Space Hulk (Hoplite Research) 

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dere.beyi 9 ay en beğenilen
ulen mafia 3 ü yapımcıları bile oynamıyor ben torrentimin harcadığı her byte'ına acıdım
kodlara godfather 3 izletilmiş bırakılmış öyle bir mafya oyunu
kodlar sadece kurtlar vadisinden güllü'nün fotosunu görmüş öyle bir mafya oyunu
....
ulen mafia 3 ü yapımcıları bile oynamıyor ben torrentimin harcadığı her byte'ına acıdımkodlara godfather 3 izletilmiş bırakılmış öyle bir mafya oyunu
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Seyrim 9 ay
Güzel oyunlar..
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GoldPunch 9 ay
Mükemmel
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dere.beyi 9 ay en beğenilen
ulen mafia 3 ü yapımcıları bile oynamıyor ben torrentimin harcadığı her byte'ına acıdım
kodlara godfather 3 izletilmiş bırakılmış öyle bir mafya oyunu
kodlar sadece kurtlar vadisinden güllü'nün fotosunu görmüş öyle bir mafya oyunu
....
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