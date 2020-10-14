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    Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı

    10 Kasım'da çıkacak olan Assassin's Creed Valhalla'nın PC sistem gereksinimleri nihayet belli oldu. Oyun epey güçlü sistemler istiyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,8b
    3
    16
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı
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    Ubisoft'un merakla beklenen yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla için geri sayım artık resmen başladı. Çıkış tarihine bir aydan kısa bir süre kalan oyunun sistem gereksinimleri de ortaya çıkmış durumda. Ubisoft epey detaylı bir liste yayınlamış.

    Ubisoft'un paylaştığı sistemler oyunseverleri biraz üzecek cinsten. Minimum gereksinimler bile görece güçlü bir sistem içeriyor. Diğer taraftan 2K/60FPS ve yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız RTX 2080'li ve 8700k'lı kaslı bir sisteme ihtiyacınız var. Ubisoft 4K 60FPS içinse bir sistem paylaşmamış.

    Assassin's Creed Valhalla 10 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series için çıkış yapacak. Oyunun Xbox Series X'te 4K ve 60FPS'de çalışacağı açıklanmıştı. Valhalla'nın Epic Games Store'da 269 TL'den, konsol tarafında ise 470 TL'den başlayan fiyatlara sahip.

    1080p 30 FPS - Düşük Ayarlar

    • CPU (AMD / INTEL): Ryzen 3 1200 - 3.1 Ghz / i5-4460 - 3.2 Ghz
    • RAM: 8 GB (Dual-channel)
    • GPU: AMD R9 380 - 4GB / GeForce GTX 960 4GB
    • Depolama: 50 GB HDD (SSD Önerilir)
    • OS: Windows 10 (64-bit)
    • DirectX: DirectX 12
    • Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

    1080p 30 FPS - Yüksek Ayarlar

    • CPU: Ryzen 5 1600 - 3.2 Ghz / i7-4790 - 3.6 Ghz
    • RAM: 8 GB (Dual-channel)
    • GPU: AMD RX 570 - 8GB / GeForce GTX 1060 - 6GB
    • Depolama: SSD (50 GB)
    • OS: Windows 10 (64-bit)
    • DirectX: DirectX 12
    • Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

    1080p 60 FPS - Yüksek Ayarlar

    • CPU: Ryzen 7 1700 - 3.0 Ghz / i7-6700 – 3.4 Ghz
    • RAM: 8 GB (Dual-channel)
    • GPU: AMD Vega 64 - 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB
    • Depolama: SSD (50 GB)
    • OS: Windows 10 (64-bit)
    • DirectX: DirectX 12
    • Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

    1440p 30 FPS - Çok Yüksek ayarlar

    • CPU: Ryzen 7 2700X - 3.7 Ghz / i7 - 7700 – 3.6 Ghz
    • RAM: 16 GB (Dual-channel)
    • GPU: AMD Vega 56 - 8GB / GeForce GTX 1070 - 8GB
    • Depolama: SSD (50 GB)
    • OS: Windows 10 (64-bit)
    • DirectX: DirectX 12
    • Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

    1440p 60 FPS - Çok Yüksek ayarlar

    • CPU: Ryzen 5 3600X - 3.8 Ghz / i7 – 8700K – 3.7 Ghz
    • RAM: 16 GB (Dual-channel)
    • GPU: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB
    • Depolama: SSD (50 GB)
    • OS: Windows 10 (64-bit)
    • DirectX: DirectX 12
    • Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

    2160p 30 FPS - Ultra Yüksek ayarlar

    • CPU (AMD / INTEL): Ryzen 7 3700X - 3.6 Ghz / i9 - 9700K – 3.6 Ghz
    • RAM: 16 GB (Dual-channel)
    • GPU: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 - 8GB
    • Depolama: SSD (50 GB)
    • OS: Windows 10 (64-bit)
    • DirectX: DirectX 12



    https://news.ubisoft.com/en-us/article/4W08O9de72cVDMNIXJaM4l/assassins-creed-valhalla-pc-specs-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    45 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Batuhangover01 1 hf. en beğenilen
    Ah be gtx 1070im 1080pde ultra ayarları desteklemez olmuş zaman çok hızlı geçiyor :/
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    Ubisoft optimasyon özürlüsü olduğunun kanıtı dır bu sistem gereksinimleri rx 5700 xt kartım var ac odyssey bırak 2k oynamayı 1080p bile kasıyordu oyun genel olarak başka oyunlarda 2k ultra rahat oynuyorum ubisoft denen optimasyon firmanın oyunlarına zerre para vermem bu saat den sonra
    Ubisoft optimasyon özürlüsü olduğunun kanıtı dır bu sistem gereksinimleri rx 5700 xt kartım var ac odyssey bırak 2k oynamayı 1080p bile kasıyordu oyun genel ola...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    1080P olarak Youtube'dan izleyeceğim için benim bilgisayarımı ve bütçemi çok kasmayacak ayarlar.
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    vamp (b .) 1 hf.
    "yeni nesil oyunları Gtx1080 modeli 1080p 60 fps anca oynatır" dediğimde herkes şaşırmıştı. Şaşıracak bir şey yok. Eski nesil oynadığımız oyunlar çöp olduğu için yüksek fps alıyordunuz. Önümüzdeki dönemde Bundan daha vahim sonuçlar görünce şaşırmayın
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    Umutcan 1 hf. (düzenlendi)
    GTX 1080 ile 1080p 60fps almayı nasıl başarmışlar ilginç. Tüm AAA oyunlar halen 100fps üstü çalışıyor. Ya Crysis gibi grafiklerde devrim yarattılar, ya da optimizasyon konusunda ciddi problemler var.
    Ya da 3. ihtimal tüketiciyi yeni kartlara yönlendirmek için planlı eskitme.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu Ubisoft niye optimizasyon özürlüsü rainbow hariç ?
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf.
    5700xt süper kartda ah şu driverları düzeltseler iyice tadından yenmiycek...
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    Paetzold 1 hf.
    Bizim külüstür oynatır yine
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    kayamtky 1 hf.
    SSD önerilir yazıyor. Anlaşıldı, HDD de yükleme süreleri insanı kanser edecek.
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    joven 1 hf.
    PC’lere çıkan oyunlar her daim konsollara göre güç bâbında ihtiyaça binayen fazlasını ister.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    İşlemci ultra, ram ultra mega, bir ekran kartından cortluyorum hep. Çok pahalı aga ekran kartları.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    W.F.Hopper 1 hf. Spider_hip
    E oyunda performans istiyorsan parayı işlemci ve RAM'e değil ekran kartına gömeceksin...
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    Ubisoft optimasyon özürlüsü olduğunun kanıtı dır bu sistem gereksinimleri rx 5700 xt kartım var ac odyssey bırak 2k oynamayı 1080p bile kasıyordu oyun genel olarak başka oyunlarda 2k ultra rahat oynuyorum ubisoft denen optimasyon firmanın oyunlarına zerre para vermem bu saat den sonra
    Yanıtla +15
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    6797 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    assassin's creed valhalla, Assassin's Creed ve
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