Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı

Ubisoft'un merakla beklenen yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla için geri sayım artık resmen başladı. Çıkış tarihine bir aydan kısa bir süre kalan oyunun sistem gereksinimleri de ortaya çıkmış durumda. Ubisoft epey detaylı bir liste yayınlamış.
Ubisoft'un paylaştığı sistemler oyunseverleri biraz üzecek cinsten. Minimum gereksinimler bile görece güçlü bir sistem içeriyor. Diğer taraftan 2K/60FPS ve yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız RTX 2080'li ve 8700k'lı kaslı bir sisteme ihtiyacınız var. Ubisoft 4K 60FPS içinse bir sistem paylaşmamış.
Assassin's Creed Valhalla 10 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series için çıkış yapacak. Oyunun Xbox Series X'te 4K ve 60FPS'de çalışacağı açıklanmıştı. Valhalla'nın Epic Games Store'da 269 TL'den, konsol tarafında ise 470 TL'den başlayan fiyatlara sahip.
1080p 30 FPS - Düşük Ayarlar
- CPU (AMD / INTEL): Ryzen 3 1200 - 3.1 Ghz / i5-4460 - 3.2 Ghz
- RAM: 8 GB (Dual-channel)
- GPU: AMD R9 380 - 4GB / GeForce GTX 960 4GB
- Depolama: 50 GB HDD (SSD Önerilir)
- OS: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
- Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir
1080p 30 FPS - Yüksek Ayarlar
- CPU: Ryzen 5 1600 - 3.2 Ghz / i7-4790 - 3.6 Ghz
- RAM: 8 GB (Dual-channel)
- GPU: AMD RX 570 - 8GB / GeForce GTX 1060 - 6GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- OS: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
- Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir
1080p 60 FPS - Yüksek Ayarlar
- CPU: Ryzen 7 1700 - 3.0 Ghz / i7-6700 – 3.4 Ghz
- RAM: 8 GB (Dual-channel)
- GPU: AMD Vega 64 - 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- OS: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
- Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir
1440p 30 FPS - Çok Yüksek ayarlar
- CPU: Ryzen 7 2700X - 3.7 Ghz / i7 - 7700 – 3.6 Ghz
- RAM: 16 GB (Dual-channel)
- GPU: AMD Vega 56 - 8GB / GeForce GTX 1070 - 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- OS: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
- Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir
1440p 60 FPS - Çok Yüksek ayarlar
- CPU: Ryzen 5 3600X - 3.8 Ghz / i7 – 8700K – 3.7 Ghz
- RAM: 16 GB (Dual-channel)
- GPU: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- OS: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
- Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir
2160p 30 FPS - Ultra Yüksek ayarlar
- CPU (AMD / INTEL): Ryzen 7 3700X - 3.6 Ghz / i9 - 9700K – 3.6 Ghz
- RAM: 16 GB (Dual-channel)
- GPU: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 - 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- OS: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
https://news.ubisoft.com/en-us/article/4W08O9de72cVDMNIXJaM4l/assassins-creed-valhalla-pc-specs-revealed Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ya da 3. ihtimal tüketiciyi yeni kartlara yönlendirmek için planlı eskitme.
3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 3 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
6797 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
assassin's creed valhalla, Assassin's Creed ve