Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı

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Ubisoft'un merakla beklenen yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla için geri sayım artık resmen başladı. Çıkış tarihine bir aydan kısa bir süre kalan oyunun sistem gereksinimleri de ortaya çıkmış durumda. Ubisoft epey detaylı bir liste yayınlamış.

Ubisoft'un paylaştığı sistemler oyunseverleri biraz üzecek cinsten. Minimum gereksinimler bile görece güçlü bir sistem içeriyor. Diğer taraftan 2K/60FPS ve yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız RTX 2080'li ve 8700k'lı kaslı bir sisteme ihtiyacınız var. Ubisoft 4K 60FPS içinse bir sistem paylaşmamış.

Assassin's Creed Valhalla 10 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series için çıkış yapacak. Oyunun Xbox Series X'te 4K ve 60FPS'de çalışacağı açıklanmıştı. Valhalla'nın Epic Games Store'da 269 TL'den, konsol tarafında ise 470 TL'den başlayan fiyatlara sahip.

1080p 30 FPS - Düşük Ayarlar

CPU (AMD / INTEL): Ryzen 3 1200 - 3.1 Ghz / i5-4460 - 3.2 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel)

GPU: AMD R9 380 - 4GB / GeForce GTX 960 4GB

Depolama: 50 GB HDD (SSD Önerilir)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

1080p 30 FPS - Yüksek Ayarlar

CPU: Ryzen 5 1600 - 3.2 Ghz / i7-4790 - 3.6 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel)

GPU: AMD RX 570 - 8GB / GeForce GTX 1060 - 6GB

Depolama: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

1080p 60 FPS - Yüksek Ayarlar

CPU: Ryzen 7 1700 - 3.0 Ghz / i7-6700 – 3.4 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel)

GPU: AMD Vega 64 - 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB

Depolama: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

1440p 30 FPS - Çok Yüksek ayarlar

CPU: Ryzen 7 2700X - 3.7 Ghz / i7 - 7700 – 3.6 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel)

GPU: AMD Vega 56 - 8GB / GeForce GTX 1070 - 8GB

Depolama: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

1440p 60 FPS - Çok Yüksek ayarlar

CPU: Ryzen 5 3600X - 3.8 Ghz / i7 – 8700K – 3.7 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel)

GPU: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB

Depolama: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

Ek not: DirectX 12 destekli GPU gerektirir

2160p 30 FPS - Ultra Yüksek ayarlar

CPU (AMD / INTEL): Ryzen 7 3700X - 3.6 Ghz / i9 - 9700K – 3.6 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel)

GPU: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 - 8GB

Depolama: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12

https://news.ubisoft.com/en-us/article/4W08O9de72cVDMNIXJaM4l/assassins-creed-valhalla-pc-specs-revealed

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