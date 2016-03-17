Playstation VR'ın son kullanıcıya maliyeti tahmin edilenden yüksek olabilir

Sony iki gün önce düzenlediği etkinlikte Playstation VR fiyatını ABD için 399$ ve Avrupa için 399€ olarak açıklamıştı. Bu fiyatlandırma ilk etapta oldukça uygun gözükse de pakete dahil edilmeyen bileşenler fiyatı biraz yukarı çekecek.

PSVR'ın en büyük avantajı ekstra bir sistem kurmaya gerek kalmadan Playstation 4 üzerinden çalıştırılabilmesi. Bunun yanı sıra Oculus Rift ve HTC Vive fiyatlarını da göz önüne alırsak açıklanan fiyat makul sayılabilir, ancak önemli bir kesim fiyatlandırmada manipülasyon olduğunu savunuyor.

399€'luk paketi satın alan kullanıcılar PS Camera ve PS Move kontrolcüsü gibi bazı aparatlara sahip olmayacaklar. PS Camera, PSVR için olmazsa olmazlardan birisi, kameranın fiyatı stok durumuna göre 60-100 dolar arasında seyrediyor. Bir diğer önemli parça ise PS Move kontrolcüleri. Tanesi 50$ fiyatla satılan bu kontrolcülerden tam verim alabilmek için her iki el için de birer tane bulundurmak gerekiyor. Bu da maliyete 100 dolarlık bir ekleme daha yapılacağı anlamına geliyor.

Bu durumda PSVR'ın fiyatı 550$ (Avrupa için 550€) seviyelerine ulaşmış oluyor. Bu eklemelere rağmen ürünün fiyatı rakiplerinden biraz daha aşağıda seyrediyor, ayrıca PS4'ü işlem gücü olarak kullanabilmesi de aksesuarın yine en büyük avantajlarından birisi. PC kullanıcılarının ise VR deneyimini akıcı şekilde yaşamak için güçlü bir sistem kurması gerekecek.

http://www.tweaktown.com/news/51086/even-399-sony-selling-full-playstation-vr-package/index.html