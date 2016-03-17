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Playstation VR'ın son kullanıcıya maliyeti tahmin edilenden yüksek olabilir

Japon devi Sony kısa bir süre önce VR kaskının fiyatını 399€ olarak açıkladı, ancak ekstra malzemeler ve aparatlarla birlikte sanal gerçeklik kaskının maliyeti biraz daha artacak gibi.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony iki gün önce düzenlediği etkinlikte Playstation VR fiyatını ABD için 399$ ve Avrupa için 399€ olarak açıklamıştı. Bu fiyatlandırma ilk etapta oldukça uygun gözükse de pakete dahil edilmeyen bileşenler fiyatı biraz yukarı çekecek.
PSVR'ın en büyük avantajı ekstra bir sistem kurmaya gerek kalmadan Playstation 4 üzerinden çalıştırılabilmesi. Bunun yanı sıra Oculus Rift ve HTC Vive fiyatlarını da göz önüne alırsak açıklanan fiyat makul sayılabilir, ancak önemli bir kesim fiyatlandırmada manipülasyon olduğunu savunuyor.
399€'luk paketi satın alan kullanıcılar PS Camera ve PS Move kontrolcüsü gibi bazı aparatlara sahip olmayacaklar. PS Camera, PSVR için olmazsa olmazlardan birisi, kameranın fiyatı stok durumuna göre 60-100 dolar arasında seyrediyor. Bir diğer önemli parça ise PS Move kontrolcüleri. Tanesi 50$ fiyatla satılan bu kontrolcülerden tam verim alabilmek için her iki el için de birer tane bulundurmak gerekiyor. Bu da maliyete 100 dolarlık bir ekleme daha yapılacağı anlamına geliyor.
Bu durumda PSVR'ın fiyatı 550$ (Avrupa için 550€) seviyelerine ulaşmış oluyor. Bu eklemelere rağmen ürünün fiyatı rakiplerinden biraz daha aşağıda seyrediyor, ayrıca PS4'ü işlem gücü olarak kullanabilmesi de aksesuarın yine en büyük avantajlarından birisi. PC kullanıcılarının ise VR deneyimini akıcı şekilde yaşamak için güçlü bir sistem kurması gerekecek.

http://www.tweaktown.com/news/51086/even-399-sony-selling-full-playstation-vr-package/index.html Yorum Yaz
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St Batuhan 3 yıl en beğenilen
Yine de ortada yanlış bir durum yok ki. Eğer kişi kameraya sahipse zaten bi fiyat artışı yaşamıyor. Move kontrolcüleri ise ekstra olarak nitelendiriliyor yani ehemmiyeti düşük. Elbette gönül ister ki uygun fiyatlı bir bundle da yapsınlar. Maliyet dendiğinde ise haberi açmadan aklımdan geçen ürünün üretimindeki fiyat geldi açıkçası. Son kullanıcıya maliyeti denebilir.
Yine de ortada yanlış bir durum yok ki. Eğer kişi kameraya sahipse zaten bi fiyat artışı yaşamıyor. Move kontrolcüleri ise ekstra olarak nitelendiriliyor yani e...
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*siteci* 3 yıl
Bilgisayarlar için minimum Gtx 970 istenirken Ps4 bence Vr için biraz eksik kalacak. Zaten 30 fps'lik oyunları kare doldurarak 60 fps'de baş döndürerek anca oynatıyormuş.
Bence Vr alemine giriş minimum Ps5, Xbox 2 neslinde olacak.
1 Yanıt Yanıtla
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Opricnik 3 yıl *siteci*
*siteci*

Bilgisayarlar için minimum Gtx 970 istenirken Ps4 bence Vr için biraz eksik kalacak. Zaten 30 fps'lik oyunları kare doldurarak 60 fps'de baş döndürerek anca oynatıyormuş.

Bence Vr alemine giriş minimum Ps5, Xbox 2 neslinde olacak.

Hayır . PS VR oyunları için Sony 60 fps şartı koştu. 60 fps altına 1 fps inen oyun yapmamaları lazım onaylanması için.

Normal VR deneyimi için 90 FPS ve 120 FPS ideal olmalı oyunlar , Sony'nin yaptığı 60 fps'yi özel bir teknoloji ile 90'a çıkarıyor.

Sanırım insan gözünün algılamadığı anlarda frame atlatıyor o sayede.
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Gye_Baek 3 yıl
Ps4 kamerayı 1 sene önce aldım şim ps vr ile ikincisi gelse ve fazla para ödesem saçmalık olmazmı sizcede az mantıklı olalım.
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GoldPunch 3 yıl
Move zorunlu değil, PS4 camera ise zaten PS4un ciktigindan beri piyasada bulunabiliyor. Kamerayi kutuya dahil etselerdi hali hazirda kameraya sahip kisiler magdur olacakti fiyatindan dolayi.

Sadece burada Sony'nin yapması gereken PS VR'ın kamera zorunlulugu oldugunu cok iyi bir sekilde anlatması. Kutunun ustune buyuk harflerle yazabilir vesaire.
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By Salus 3 yıl
Bide ps4 camera alıcaz.
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St Batuhan 3 yıl en beğenilen
Yine de ortada yanlış bir durum yok ki. Eğer kişi kameraya sahipse zaten bi fiyat artışı yaşamıyor. Move kontrolcüleri ise ekstra olarak nitelendiriliyor yani ehemmiyeti düşük. Elbette gönül ister ki uygun fiyatlı bir bundle da yapsınlar. Maliyet dendiğinde ise haberi açmadan aklımdan geçen ürünün üretimindeki fiyat geldi açıkçası. Son kullanıcıya maliyeti denebilir.
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trancenden 3 yıl
PS4 için move'a gerek yok çünkü DS4 move gibi demişlerdi. Yalan mı oldu bu şimdi :) Mesela Flow ve Flower oyunlarında move gibi kullanabiliyorsun DS4'ü. Kamera zorunlu ama illa move almak zorunlu mu acaba?
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