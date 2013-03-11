Plextor, TLC tipi NAND flash bellek yongalarına sahip SSD prototipini sergiledi

Plextor, CeBIT 2013 fuarında TLC NAND flash bellek tabanlı SSD prototipini sergiledi.



İhtiyaca göre 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunan SSD'ler, 19 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen Toshiba TLC (Triple-Level Cell) NAND flash bellek yongalarına, Marvell 88SS9189 kontrolcüye ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğine ev sahipliği yapıyor. SSD'lerde sırasıyla 256 MB, 512 MB ve 768 MB kapasiteli DDR3 ön belleğe yer verilmiş durumda.



128 GB kapasiteli model saniyede 530 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 380 MB'a varan sıralı yazma hızına; 256 GB kapasiteli model saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 450 MB'a varan sıralı yazma hızına; 512 GB kapasiteli model saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 465 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebiliyor. SSD'lerin rastgele 4 KB okuma performansları 80.000 IOPS; rastgele 4 KB yazma performansları ise 72.000 IOPS şeklinde açıklanmış.

Hücre başına 3 bit veri depolayabilen TLC tipi NAND flash bellek yongaların hem üretim maliyeti hem de program / silme döngüsü daha düşük seviyede.

Plextor'un, TLC NAND flash bellek tabanlı SSD'lerini ağustos ayına doğru piyasaya sürmesi bekleniyor.



http://www.guru3d.com/news_story/plextor_showcases_tlc_based_ssd_at_cebit.html