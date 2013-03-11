Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plextor, TLC tipi NAND flash bellek yongalarına sahip SSD prototipini sergiledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
669
1
2
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Plextor, TLC tipi NAND flash bellek yongalarına sahip SSD prototipini sergiledi
Plextor, CeBIT 2013 fuarında TLC NAND flash bellek tabanlı SSD prototipini sergiledi.
İhtiyaca göre 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunan SSD'ler, 19 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen Toshiba TLC (Triple-Level Cell) NAND flash bellek yongalarına, Marvell 88SS9189 kontrolcüye ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğine ev sahipliği yapıyor. SSD'lerde sırasıyla 256 MB, 512 MB ve 768 MB kapasiteli DDR3 ön belleğe yer verilmiş durumda.
128 GB kapasiteli model saniyede 530 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 380 MB'a varan sıralı yazma hızına; 256 GB kapasiteli model saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 450 MB'a varan sıralı yazma hızına; 512 GB kapasiteli model saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 465 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebiliyor. SSD'lerin rastgele 4 KB okuma performansları 80.000 IOPS; rastgele 4 KB yazma performansları ise 72.000 IOPS şeklinde açıklanmış.
Hücre başına 3 bit veri depolayabilen TLC tipi NAND flash bellek yongaların hem üretim maliyeti hem de program / silme döngüsü daha düşük seviyede.
Plextor'un, TLC NAND flash bellek tabanlı SSD'lerini ağustos ayına doğru piyasaya sürmesi bekleniyor. 
Plextor, TLC tipi NAND flash bellek yongalarına sahip SSD prototipini sergiledi

http://www.guru3d.com/news_story/plextor_showcases_tlc_based_ssd_at_cebit.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: V4LKyR
SLC (Single-Level Cell), TLC(Triple-Level Cell) ve MLC (Multi-Level Cell)nin özellikleri nelerdir? Mantıken bakıldığında MLC en iyileri gibi duruyor, amma lakin ki öyle değildir. Bilgi sahibi olan birileri açıklarsa bizleri mutlu etmiş olur.

SLC en iyileri ve her bir hücreye tek bir veri yazılıyor. Fakat en pahalısı
MLC ise her bir hücreye 2 veri yazıyor. Gecelde piyasadaki çoğu bundan.
TLC ise her bir hücreye 3 veri yazabiliyor ve üretim maliyeti daha düşük. Bu yüzden bu modellerde fiyat biraz daha düşecektir. Fakat SSD lerde yazma silme sayısı kısıtlı olduğundan dolayı TLC lerde bu daha da düşük olacağından, uzun ömür açısından pek iyi olmayacaklar. Bu yüzden fiyatları ucuz, ömürleri kısa diskler olacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
SLC (Single-Level Cell), TLC(Triple-Level Cell) ve MLC (Multi-Level Cell)'nin özellikleri nelerdir? Mantıken bakıldığında MLC en iyileri gibi duruyor, amma lakin ki öyle değildir.
Bilgi sahibi olan birileri açıklarsa bizleri mutlu etmiş olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HTC One hakkında her şey! "Detaylı ön inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim