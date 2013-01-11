Plextor, mSATA formunda hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu: M5M

Haber Editörü
2009 yılından bu yana SSD pazarında faaliyet gösteren Plextor, mSATA formunda hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu. M5M olarak isimlendirilen yeni seri, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre 64 GB'lık, 128 GB'lık ve 256 GB'lık çözümlerden oluşuyor.
Performans ve stabilite iddiası taşıyan Marvell 88SS9187 kontrolcüyü, Toshiba'nın 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği Toggle NAND flash bellek yongalarını ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğini bünyesinde barındıran M5M, 128-bit hata düzeltme ve üst seviye veri güvenliği için 256-bit AES şifreleme desteği sunuyor. Her bir modelin okuma performansı, yazma performansı ve tampon bellek seviyesi şu şekilde;
64 GB:
- 540 MB / sn sıralı okuma hızı
- 160 MB / sn sıralı yazma hızı
- 73.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 42.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
- 128 MB DDR3 tampon bellek
128 GB:
- 540 MB / sn sıralı okuma hızı
- 320 MB / sn sıralı yazma hızı
- 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 76.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
- 256 MB DDR3 tampon bellek
256 GB:
- 540 MB / sn sıralı okuma hızı
- 430 MB / sn sıralı yazma hızı
- 79.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 77.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
- 512 MB DDR3 tampon bellek
SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri 2.4 milyon saat olarak tespit edilmiş. Bu işlem için 400 adet sürücü sıkı bir kalite kontrol işlemine ve 500 saate varan testlere tabi tutulmuş.
Düşük enerji sarfiyatlarıyla ön plana çıkan ve taşınabilir bilgisayar kullanıcılarını hedef alan M5M serisi, 2013 yılının ilk çeyreğinden itibaren boy göstermeye başlayacak.
http://www.anandtech.com/show/6576/plextors-m5m-msata-ssd Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merak etme SSD'den de veri kurtarılabiliniyor artık. Normal bir yazılımla hem de. Forumda resimli anlatımı olması lazım...