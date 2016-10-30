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Plüton kâşifi New Horizons'tan son veriler de Yeryüzü'ne ulaştı

14 Temmuz 2015'te gerçekleştirdiği Plüton yakın geçişi sırasında inanılmaz değerli veriler toplayan New Horizons nihayet topladığı tüm verileri Yeryüzü'ne ulaştırdı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,5b
1
13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan New Horizons'un Plüton yakın geçişi sırasında topladığı veriler artık tamamiyle Yeryüzü'ne ulaşmış durumda. 25 Ekim itibariyle son kısımları da NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı.

New Horizons'un topladığı verilerin her geçen gün kendilerini şaşırtmaya devam ettiği belirten New Horizons baş araştırmacısı Alan Stern,"Plüton ve uydularının oluşturduğu bu muhteşem sistem hem çok karmaşık hem de çok etkileyici. New Horizons'un göndermiş olduğu 400'den fazla bilimsel gözlemi en ince detaylarına kadar anlayabilmek için çok ciddi çalışmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bkz. "İşte Plüton kâşifi New Horizons'un yeni durağı"

Güneş Sisteminin karanlık taraflarına doğru


NASA'nın New Frontiers programı dahilinde 2006 yılında fırlattığı New Horizons uzay aracı 9 yıllık yolculuğunu tamamlayıp nihayet geçtiğimiz yıl Plüton'a varmış ve yakın geçisi sırasında inanılmaz değerli gözlemler yapmıştı. Toplam 700 milyon dolara mal olan uzay aracı Plüton'daki tarihi görevinin ardından şimdilerdeyse Güneş Sisteminin karanlık taraflarına doğru ikinci görevine doğru yol alıyor.

Bir sonraki görevi için Kuiper Kuşağı'na doğru hareket etmeye devam eden New Horizons, Plüton'dan yaklaşık 1.6 milyar kilometre ötede bulunan 2014 MU69 isimli bir gök cismini inceleyecek. Uzay aracı, 21 ila 40 kilometre arasında olduğu tahmin edilen genişliğiyle oldukça küçük bir gök cismi olan 2014 MU69'a 2019 yılı içerisinde ulaşmış olacak.
 

http://www.nasa.gov/feature/new-horizons-returns-last-bits-of-2015-flyby-data-to-earth/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SCWS 3 yıl en beğenilen mavizaman
mavizaman

50gb denince kota geldi aklıma nedense:) incelenenlerin bir kısmı yansıtılır medyaya yakında okuruz burdan.

Düşünsene Türktelekom'un Nasa'ya servis sağlacı olduğunu
, Nasa akk'ye takılıyor
sevgili Nasa paket aşımından dolayı 1tb/s olan hızınız bu ayın geri kalanında 3 mbit/s olarak güncellemiştir, iyi günlerde kullanınız, sonra işte veriler böyle 5 yılda gelir
mavizaman50gb denince kota geldi aklıma nedense:) incelenenlerin bir kısmı yansıtılır medyaya yakında okuruz burdan....
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1 Yanıt Yanıtla +18
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SCWS 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

25 Ekim itibariyle son kısımları da NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı.


Burası karışık geldi.


  • Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı: Plüton - güneş arası en fazla 4.5 saat. BNasıl 15 ayda geliyor? Yakındaki bir galaksiden mi sektiriliyor?
  • NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması: Nasa dünya dışında mı?
  • yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin: Gigabit mi GigaByte mı? Çünkü sadece iletişim hızı için gigabit kullanılıyor diye biliyorum. Burada veri miktarından bahsediliyor.



1.O sürenin içinde verileri işleme ve görderme süreci var modem gibi düşünün bir anda yollanmasını bekleyemeyiz, veriler paket paket yollanıyor, süreç yongaların veri gönderme hızıyla sınırlı(kaç kbit/s ise artık), hash'den geçememiş atılan hatalı verileri de hesaba katarsak, normal yani.
2.Dolaylıda olsa nasa'nın eline geçiyor, Nasa'nın uzay aracının denseymiş daha rahat anlardın.
3.iletişim hızından bahsedilmemiş toplam veri hacminden bahsedilmiş ki doğru yazılmış.
Tugrul_512bit25 Ekim itibariyle son kısımları da NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ula...
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awaqado 3 yıl
Kıyametten önce kaçacak delik arayışları
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mu5tafa 3 yıl
Ttnet iyiymiş o zaman. Adamlar 50 gb i 15 ayda yollamışlar. Askflslf.
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01myavuz 3 yıl
Resim olaydı iyiydi.
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eulogy 3 yıl

Burada bilim insanlarının şaşırdıkla nokta sanırım pluton güneş sisteminin üyelerinin kimyasal yapısına (bileşen oranları) uymayan bir yapısı olduğu. Bu demek oluyor ki pluton güneş sisteminin çocuğu değil evlatlık alınmış. Ben böyle bir sonuç çıkacağını düşünüyorum.
Ben hala voyager'ın ve bilimum uzaklıktaki araçlarımızın oort'a dair bir keşif, bir gözlem yapamamasına şaşırıyorum. Hiç mi kütle yoğunluğu olan ışın yansıtan alanlar yok? Yoksa hala yıldız ışığı ve güneş rüzgarları engelliyor mu?
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tahir40 3 yıl
Adamlar 50GB plutondan kablosuz yolluyor, ben 50GB'lık oyunu kabloyla indiremiyorum AK Kotam doluyor...
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meshutx 3 yıl
eyes.nasa.gov/...
Buradan iletişim içinde olunan uydulara bakılabiliyor. Genellikle kb/saniye seviyesinde bağlantı hızları var uydularla.
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KaleyDeskop 3 yıl
veriyi işleyip göndermek, kayıp veriler vede uydunun dünyaya dönmesi toplam 15 ay sürüyor.
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Tugrul_512bit 3 yıl
25 Ekim itibariyle son kısımları da NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı.

Burası karışık geldi.

  • Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı: Plüton - güneş arası en fazla 4.5 saat. BNasıl 15 ayda geliyor? Yakındaki bir galaksiden mi sektiriliyor?
  • NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması: Nasa dünya dışında mı?
  • yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin: Gigabit mi GigaByte mı? Çünkü sadece iletişim hızı için gigabit kullanılıyor diye biliyorum. Burada veri miktarından bahsediliyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Marquis-de-Sade` 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

25 Ekim itibariyle son kısımları da NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı.


Burası karışık geldi.


  • Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı: Plüton - güneş arası en fazla 4.5 saat. BNasıl 15 ayda geliyor? Yakındaki bir galaksiden mi sektiriliyor?
  • NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması: Nasa dünya dışında mı?
  • yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin: Gigabit mi GigaByte mı? Çünkü sadece iletişim hızı için gigabit kullanılıyor diye biliyorum. Burada veri miktarından bahsediliyor.


1) Bir anda gelen birşey yok parça parça geliyor bu yüzden 15 ay.

2) NASA'nın şu andan itibaren yani verilerin tamamının Dünya'ya ulaşması deniliyor, herhangi bir hata yok, NASA'nın dünya dışında kaldığını düşündüren birşey de yok.

3) Gigabyte. Veri boyutundan bahsedildiğini anlaman gerekirdi bu kadar da huysuzlanmanın anlamı yok.
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SCWS 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

25 Ekim itibariyle son kısımları da NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı.


Burası karışık geldi.


  • Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı: Plüton - güneş arası en fazla 4.5 saat. BNasıl 15 ayda geliyor? Yakındaki bir galaksiden mi sektiriliyor?
  • NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması: Nasa dünya dışında mı?
  • yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin: Gigabit mi GigaByte mı? Çünkü sadece iletişim hızı için gigabit kullanılıyor diye biliyorum. Burada veri miktarından bahsediliyor.



1.O sürenin içinde verileri işleme ve görderme süreci var modem gibi düşünün bir anda yollanmasını bekleyemeyiz, veriler paket paket yollanıyor, süreç yongaların veri gönderme hızıyla sınırlı(kaç kbit/s ise artık), hash'den geçememiş atılan hatalı verileri de hesaba katarsak, normal yani.
2.Dolaylıda olsa nasa'nın eline geçiyor, Nasa'nın uzay aracının denseymiş daha rahat anlardın.
3.iletişim hızından bahsedilmemiş toplam veri hacminden bahsedilmiş ki doğru yazılmış.
Yanıtla +8
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mavizaman 3 yıl
50gb denince kota geldi aklıma nedense:) incelenenlerin bir kısmı yansıtılır medyaya yakında okuruz burdan.
1 Yanıt Yanıtla +3
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SCWS 3 yıl mavizaman
mavizaman

50gb denince kota geldi aklıma nedense:) incelenenlerin bir kısmı yansıtılır medyaya yakında okuruz burdan.

Düşünsene Türktelekom'un Nasa'ya servis sağlacı olduğunu
, Nasa akk'ye takılıyor
sevgili Nasa paket aşımından dolayı 1tb/s olan hızınız bu ayın geri kalanında 3 mbit/s olarak güncellemiştir, iyi günlerde kullanınız, sonra işte veriler böyle 5 yılda gelir
1 Yanıt Yanıtla +18
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