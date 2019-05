Plüton kâşifi New Horizons'tan son veriler de Yeryüzü'ne ulaştı

Ayrıca Bkz.

Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan New Horizons'un Plüton yakın geçişi sırasında topladığı veriler artık tamamiyle Yeryüzü'ne ulaşmış durumda. 25 Ekim itibariyle son kısımları da NASA'nın eline geçenNew Horizons'un topladığı verilerin her geçen gün kendilerini şaşırtmaya devam ettiği belirten New Horizons baş araştırmacısı Alan Stern,"Plüton ve uydularının oluşturduğu bu muhteşem sistem hem çok karmaşık hem de çok etkileyici. New Horizons'un göndermiş olduğu 400'den fazla bilimsel gözlemi en ince detaylarına kadar anlayabilmek için çok ciddi çalışmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.NASA'nın New Frontiers programı dahilinde 2006 yılında fırlattığı New Horizons uzay aracı 9 yıllık yolculuğunu tamamlayıp nihayet geçtiğimiz yıl Plüton'a varmış ve yakın geçisi sırasında inanılmaz değerli gözlemler yapmıştı. Toplam 700 milyon dolara mal olan uzay aracı Plüton'daki tarihi görevinin ardından şimdilerdeyse Güneş Sisteminin karanlık taraflarına doğru ikinci görevine doğru yol alıyor.Bir sonraki görevi için Kuiper Kuşağı'na doğru hareket etmeye devam edenUzay aracı, 21 ila 40 kilometre arasında olduğu tahmin edilen genişliğiyle oldukça küçük bir gök cismi olan 2014 MU69'a 2