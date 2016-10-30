Plüton kâşifi New Horizons'tan son veriler de Yeryüzü'ne ulaştı

Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan New Horizons'un Plüton yakın geçişi sırasında topladığı veriler artık tamamiyle Yeryüzü'ne ulaşmış durumda. 25 Ekim itibariyle son kısımları da NASA'nın eline geçen yaklaşık 50 gb'lik Plüton verilerinin tümüyle Dünya'ya ulaşması 15 aydan daha fazla bir zaman aldı.
New Horizons'un topladığı verilerin her geçen gün kendilerini şaşırtmaya devam ettiği belirten New Horizons baş araştırmacısı Alan Stern,"Plüton ve uydularının oluşturduğu bu muhteşem sistem hem çok karmaşık hem de çok etkileyici. New Horizons'un göndermiş olduğu 400'den fazla bilimsel gözlemi en ince detaylarına kadar anlayabilmek için çok ciddi çalışmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Bkz. "İşte Plüton kâşifi New Horizons'un yeni durağı"
NASA'nın New Frontiers programı dahilinde 2006 yılında fırlattığı New Horizons uzay aracı 9 yıllık yolculuğunu tamamlayıp nihayet geçtiğimiz yıl Plüton'a varmış ve yakın geçisi sırasında inanılmaz değerli gözlemler yapmıştı. Toplam 700 milyon dolara mal olan uzay aracı Plüton'daki tarihi görevinin ardından şimdilerdeyse Güneş Sisteminin karanlık taraflarına doğru ikinci görevine doğru yol alıyor.
Bir sonraki görevi için Kuiper Kuşağı'na doğru hareket etmeye devam eden New Horizons, Plüton'dan yaklaşık 1.6 milyar kilometre ötede bulunan 2014 MU69 isimli bir gök cismini inceleyecek. Uzay aracı, 21 ila 40 kilometre arasında olduğu tahmin edilen genişliğiyle oldukça küçük bir gök cismi olan 2014 MU69'a 2019 yılı içerisinde ulaşmış olacak.
New Horizons'un topladığı verilerin her geçen gün kendilerini şaşırtmaya devam ettiği belirten New Horizons baş araştırmacısı Alan Stern,"Plüton ve uydularının oluşturduğu bu muhteşem sistem hem çok karmaşık hem de çok etkileyici. New Horizons'un göndermiş olduğu 400'den fazla bilimsel gözlemi en ince detaylarına kadar anlayabilmek için çok ciddi çalışmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Bkz. "İşte Plüton kâşifi New Horizons'un yeni durağı"
Güneş Sisteminin karanlık taraflarına doğru
NASA'nın New Frontiers programı dahilinde 2006 yılında fırlattığı New Horizons uzay aracı 9 yıllık yolculuğunu tamamlayıp nihayet geçtiğimiz yıl Plüton'a varmış ve yakın geçisi sırasında inanılmaz değerli gözlemler yapmıştı. Toplam 700 milyon dolara mal olan uzay aracı Plüton'daki tarihi görevinin ardından şimdilerdeyse Güneş Sisteminin karanlık taraflarına doğru ikinci görevine doğru yol alıyor.
Bir sonraki görevi için Kuiper Kuşağı'na doğru hareket etmeye devam eden New Horizons, Plüton'dan yaklaşık 1.6 milyar kilometre ötede bulunan 2014 MU69 isimli bir gök cismini inceleyecek. Uzay aracı, 21 ila 40 kilometre arasında olduğu tahmin edilen genişliğiyle oldukça küçük bir gök cismi olan 2014 MU69'a 2019 yılı içerisinde ulaşmış olacak.
http://www.nasa.gov/feature/new-horizons-returns-last-bits-of-2015-flyby-data-to-earth/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünsene Türktelekom'un Nasa'ya servis sağlacı olduğunu , Nasa akk'ye takılıyor sevgili Nasa paket aşımından dolayı 1tb/s olan hızınız bu ayın geri kalanında 3 mbit/s olarak güncellemiştir, iyi günlerde kullanınız, sonra işte veriler böyle 5 yılda gelir
1.O sürenin içinde verileri işleme ve görderme süreci var modem gibi düşünün bir anda yollanmasını bekleyemeyiz, veriler paket paket yollanıyor, süreç yongaların veri gönderme hızıyla sınırlı(kaç kbit/s ise artık), hash'den geçememiş atılan hatalı verileri de hesaba katarsak, normal yani.
2.Dolaylıda olsa nasa'nın eline geçiyor, Nasa'nın uzay aracının denseymiş daha rahat anlardın.
3.iletişim hızından bahsedilmemiş toplam veri hacminden bahsedilmiş ki doğru yazılmış.