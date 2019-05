Plüton'un dağlarında kar izleri

Koyu renkli dağların tepesindeki beyaz, parlak kısımların kar olduğunu düşünen NASA bilim insanları, dağların tepesindeki bu parlak ve beyaz maddelerin çoğunlukla metandan oluştuğunu tahmin ediyor.



New Horizon araştırmacısı John Stansberry, materyalin yalnızca yüksek noktalarda bulunması nedeniyle metan buzunun Dünya atmosferinde su gibi hareket etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.



14 Temmuz'dan bu yana Plüton hakkında bizlere çok değerli bilgiler gönderen New Horizons, bu değerli bilgilerinin yarısını hala daha kendi bünyesinde barındırıyor. Yukarıdaki fotoğrafsa, New Horizons uzay aracı tarafından Plüton yakın geçişi sırasında yaklaşık 33,900 km uzaklıktan, aracın cüce gezegene en yakın olduğu zamandan 45 dakika önce çekilmişti.

NASA'nın kendi internet sitesi üzerinden yayımladığı fotoğraflar Cthulhu olarak bilinen bir bölgedeki dağların karlarla kaplı olduğunu gösteriyor. 3000 km uzunluğa ve 750 km genişliğe sahip olan Cthulhu, güneş ışığına maruz kalan metanın ortaya çıkardığı kompleks bir molekül nedeniyle genel anlamda koyu renkli bir yüzeye sahip.