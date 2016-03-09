Plüton'un dağlarında kar izleri

New Horizons uzay aracının 14 Temmuz'da gerçekleştirdiği Plüton yakın geçişinden bu yana cüce gezegen hakkında çok enteresan bilgiler öğreniyoruz. Güneş Sisteminin küçük ama bir o kadar da ilginç gezegeni Plüton; bugüne kadar buz volkanları, buz dağları, buzlu kanyonları ve bulutlu gökyüzüyle bizleri şaşırtmayı başarmıştı. Yayımlanan son fotoğraflarsa Plüton'un dağlarındaki kar izlerine işaret ediyor.
NASA'nın kendi internet sitesi üzerinden yayımladığı fotoğraflar Cthulhu olarak bilinen bir bölgedeki dağların karlarla kaplı olduğunu gösteriyor. 3000 km uzunluğa ve 750 km genişliğe sahip olan Cthulhu, güneş ışığına maruz kalan metanın ortaya çıkardığı kompleks bir molekül nedeniyle genel anlamda koyu renkli bir yüzeye sahip.
Koyu renkli dağların tepesindeki beyaz, parlak kısımların kar olduğunu düşünen NASA bilim insanları, dağların tepesindeki bu parlak ve beyaz maddelerin çoğunlukla metandan oluştuğunu tahmin ediyor.
New Horizon araştırmacısı John Stansberry, materyalin yalnızca yüksek noktalarda bulunması nedeniyle metan buzunun Dünya atmosferinde su gibi hareket etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.
14 Temmuz'dan bu yana Plüton hakkında bizlere çok değerli bilgiler gönderen New Horizons, bu değerli bilgilerinin yarısını hala daha kendi bünyesinde barındırıyor. Yukarıdaki fotoğrafsa, New Horizons uzay aracı tarafından Plüton yakın geçişi sırasında yaklaşık 33,900 km uzaklıktan, aracın cüce gezegene en yakın olduğu zamandan 45 dakika önce çekilmişti.
New Horizon araştırmacısı John Stansberry, materyalin yalnızca yüksek noktalarda bulunması nedeniyle metan buzunun Dünya atmosferinde su gibi hareket etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.
14 Temmuz'dan bu yana Plüton hakkında bizlere çok değerli bilgiler gönderen New Horizons, bu değerli bilgilerinin yarısını hala daha kendi bünyesinde barındırıyor. Yukarıdaki fotoğrafsa, New Horizons uzay aracı tarafından Plüton yakın geçişi sırasında yaklaşık 33,900 km uzaklıktan, aracın cüce gezegene en yakın olduğu zamandan 45 dakika önce çekilmişti.
http://www.nasa.gov/feature/methane-snow-on-pluto-s-peaks/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada halen okuyamadım kitabı ama Lovecraft'ın deli bir dahi olduğunu söylüyor okuyanlar. Dur sipariş edeyim yeri gelmişken
Bilgi için tr.wikipedia.org/...