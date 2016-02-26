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Plüton'un buzlu kanyonlarına yepyeni bir bakış

NASA'nın 2006 yılında fırlattığı uzay aracı New Horizons'un (Yeni Ufuklar) geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirdiği Plüton yakın geçişi sırasında yakaladığı fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
1
24
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA Plüton'un beyaz-krem rengindeki yüzeyine ait yepyeni bir fotoğraf yayımladı. New Horizons'un çektiği fotoğraflarda cüce gezegenin buzlu kanyonları görülebiliyor.

New Horizons'un Plüton'a en yakın olduğu zamandan 45 dakika önce çekilen fotoğrafta, gezegenin kuzey kutbunun oldukça garip bir görüntüye sahip olduğu anlaşılıyor. Diğer bölgelere oranla daha yüksek olan kısımların sarımsı, daha düşük yüksekliklere sahip kısımlarınsa kremsi bir renge sahip olmasının nedeni NASA'lı bilim insanları tarafından araştırılıyor. 
NASA henüz bir iki saat önce internet sitesi üzerinden yayınladığı haberinde; tespit edilen en büyük kanyonun yaklaşık 70 kilometre genişliğe ve 4 kilometre derinliğe sahip olduğunu belirtiyor. Buradaki çukurların, yüzeyin altındaki buzların erimesiyle birlikte çöken zeminlere işaret ettiği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "New Horizons, Plüton'un gizemlerine ışık tutmaya devam ediyor"
Fotoğrafı yaklaşık 33,900 kilometre uzaklıktan çeken New Horizons uzay aracı, NASA'nın düşük bütçeli uzay keşif programı New Frontiers kapsamında Plüton sisteminin keşfi için 2006 yılında fırlatılmıştı.

http://www.nasa.gov/feature/the-frozen-canyons-of-pluto-s-north-pole Yorum Yaz
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BiilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Uzay haberlerini çok seviyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Biz daha sakız çiğnenirse oruç bozulurmu ? Etek boyu ne kadar kısa olabilir ? Hangi akrabalarla evlenilebilinir? 3 dünya ülkesi Türkiyem !
2 Yanıt Yanıtla +9
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36 3 yıl
mrtvc666
Hey Allahım
Marie Curie Müslüman Endülüs’ten geriye otuz kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler ara­sında geziyor olacaktık Irkçılık devrelerde bozulma yapmış herhalde maksat türklüğü sevmek değil herhalde araba düşmanlık.Arab alfabesini bıraktık latin alfabesine geçtik da mı milli olduk?100 yıl önceki kitaplarını okuyamadığın için ne kadar bilgi birikiminin olduğunu bilmemen normal.Evinde karınla oynaştığında ayıp mı oluyor, tarihi de dizilerden öğreniyorsun herhalde.Haklılık noktana gelirsek müslümanlar son 500 yıldır uyuyor ve ilerlemeleri yok ama avrupalılar bu duruma kolay mı geldi sanıyorsunuz ,; 300-500 yıllık savaşlar ve bilgi ve ilerlemeye açlık ve kilise tassubunun kırılması müthiş ilerletti avrupayı. Şimdilerde ise sizin gibilerle bize ümütsizlik verip yerlerini korumaya çalışıyorlar farkında değilsiniz
Her kışın bir baharı her gecenin bir sabahı vardır

:0
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Physicist_Emre 3 yıl
evranin sonu gibi sanki gezegenin arkasındaki boşlukta yıldız falan yok hiç :D
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mrtvc666 3 yıl
Kadın üniversite mezunu ya bilim yapacağına kısmet işleriyle uğraşıyor
ne. Diyorsun yani verdin örnek çok manasız daha cevap yazmayacağım.
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Yeni Ufuklar isimli proje kapsamında bizim de ufkumuza öyle veya böyle katkıları oluyor, sesimizi duymasan da teşekkürler Nasa
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black_flood 3 yıl
DH Misafiri
Biz daha sakız çiğnenirse oruç bozulurmu ? Etek boyu ne kadar kısa olabilir ? Hangi akrabalarla evlenilebilinir? 3 dünya ülkesi Türkiyem !

3. sınıf ülke nedir yahu daha gelişmekte olan ülkeler ile yarışamayacak kadar rezil durumdayız hele gerçek 3. ve 4. sınıf ülkeler ile yarışabilecek seviyeye gelip keyfe keder yasaların uygulanması ve keyfe keder makam mülk sevdası bitmedikçe ancak böyle fasa fiso işler ile uğraşırız. biz daha beğenmediğimiz MALEZYA kadar bile olamamışken 3. sınıf ülke gurubuna sadece aday adayı olabiliriz.
adamlar orada uyuşturucu mevzu bahis olduğunda tereddütsüz idam diyor sapkınlık söz konusu olduğunda budama yapıyorlar aynı durum çalma çırpma ve hırsızlık içinde geçerli.
biz daha bilgisayarın " B " harfini öğrenirken adamlar yabancıların kurduğu teknoloji fabrikaları ile kalkınmayı başarıp dünya piyasasında yer edindi.
orada sunulan şartların milyonda 1' i sunulamıyor sebep çalma çırpma mevkii unvan hırsı.
yıllardır hep silah yapıyoruz tank üretiyoruz jet yapıyoruz arabalar üretiyoruz özel sanayi tipi ormanlarımız var milyonlarca dönüm ama bunların 1 tanesi gösteren yok gerçekte sadece sözde gerçekten var ise yerini yurdunu yazsın özellikle sanayi tipi orman görmek istiyorum son zamanlarda reklamlara konu olan.
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Guest-1E8273177 3 yıl
Ortaçağı hatırladım bi an.
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Mesudum 3 yıl
DH Misafiri
Biz daha sakız çiğnenirse oruç bozulurmu ? Etek boyu ne kadar kısa olabilir ? Hangi akrabalarla evlenilebilinir? 3 dünya ülkesi Türkiyem !

Onlara cevap verdiler.
Hatta fırça atıp kitaplarındaki cevapları okunmadığı için kızdılar.
Şimdilerde karşı mahalledeki kanallarda daha dünyevi konularda yardırıyorlar.
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Mesudum 3 yıl
arel.gr
WB Uzayla saka olmaz
tabii, çarpılma riski oluşur.
mahalledeki 3 siyah beyaz tvden birini firsat oldukca izleyebiliyordum. apollo 11 haberlerinden çok etkilenmiştim, yayınlanan kısa görüntülere hayran olurdum. daha önce 10 kez apollo uçuşu yapıldığını zanneder ve bunlardan heberdar olmadığıma üzülüyordum. o dönem görevli imam ay ın nur olduğunu ve bununla fiziki temasın mümkün olmadığını vaaz ediyordu.

Bizim imamın ılımlı olduğunu biliyorum.
Senin aya nura Plüton'a gitmene karışmaz herhalde.
Gitmeyi kafanı koyduğunda senin işine karışırsa gel, ben onu oyalarım.
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DH Misafiri 3 yıl
Biz daha sakız çiğnenirse oruç bozulurmu ? Etek boyu ne kadar kısa olabilir ? Hangi akrabalarla evlenilebilinir? 3 dünya ülkesi Türkiyem !
2 Yanıt Yanıtla +9
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mrtvc666 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Biz daha sakız çiğnenirse oruç bozulurmu ? Etek boyu ne kadar kısa olabilir ? Hangi akrabalarla evlenilebilinir? 3 dünya ülkesi Türkiyem !

İnsanımızı geri bırakan din değil hırs ve baskıdır , diyebilir misiniz ki bizde kararlar insan odaklı, milleti içindir. kendi kuyumuzu kazmayı bırakıp doğruya ve yanlışa sırf işimize geldiği için tersini söylemez ve bir gün bize "verilen" gücü kardeşimizi ezmek için kullanmaz ve herkesin onunu açarsak tabiki diğer milletlerden geri kalmayacağız. sadece bir şapka için binlerce alimi asarsan halk dini konularda cahil kalır , bir kişinin isteğiyle harflerimizi değiştirirsek tabiki yüzlerce yıl önceki birikimlerinizden faydalanamaz ilerleyemeyiz.
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Redline3 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Biz daha sakız çiğnenirse oruç bozulurmu ? Etek boyu ne kadar kısa olabilir ? Hangi akrabalarla evlenilebilinir? 3 dünya ülkesi Türkiyem !

Türkiye 3. dünya ülkesi ise Orta Doğu ve Afrika ülkeleri kaçıncı dünya ülkesi?
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DH Misafiri 3 yıl
Morphinz
Adamlar bilmem kaç bin km ötedeki gezegenin fotoğrafını çekiyorlar. Nasıl bir teknolojidir bu ya....

Nasa plütonun resmi çekmek ve araştırmak için Yaklaşık 10 yıl önce uydu fırlatmıştı. Daha yeni ulaşmış sanırım 45 dkk da bir resim gönderiyor aynı şekilde kontrol sinyali gönderiyorlar. Bunun hakkında belgeselde mevcut New Horizons belgeseli yazın cıkıyor merakı olanlar izlesin derim :)
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WB 3 yıl
Uzayla saka olmaz
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arel.gr 3 yıl WB
WB

Uzayla saka olmaz

tabii, çarpılma riski oluşur.

mahalledeki 3 siyah beyaz tv'den birini firsat oldukca izleyebiliyordum.
apollo 11 haberlerinden çok etkilenmiştim, yayınlanan kısa görüntülere hayran olurdum.
daha önce 10 kez apollo uçuşu yapıldığını zanneder ve bunlardan heberdar olmadığıma üzülüyordum.
o dönem görevli imam ay 'ın nur olduğunu ve bununla fiziki temasın mümkün olmadığını vaaz ediyordu.
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