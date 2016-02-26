Plüton'un buzlu kanyonlarına yepyeni bir bakış

NASA Plüton'un beyaz-krem rengindeki yüzeyine ait yepyeni bir fotoğraf yayımladı. New Horizons'un çektiği fotoğraflarda cüce gezegenin buzlu kanyonları görülebiliyor.



New Horizons'un Plüton'a en yakın olduğu zamandan 45 dakika önce çekilen fotoğrafta, gezegenin kuzey kutbunun oldukça garip bir görüntüye sahip olduğu anlaşılıyor. Diğer bölgelere oranla daha yüksek olan kısımların sarımsı, daha düşük yüksekliklere sahip kısımlarınsa kremsi bir renge sahip olmasının nedeni NASA'lı bilim insanları tarafından araştırılıyor.

NASA henüz bir iki saat önce internet sitesi üzerinden yayınladığı haberinde; tespit edilen en büyük kanyonun yaklaşık 70 kilometre genişliğe ve 4 kilometre derinliğe sahip olduğunu belirtiyor. Buradaki çukurların, yüzeyin altındaki buzların erimesiyle birlikte çöken zeminlere işaret ettiği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "New Horizons, Plüton'un gizemlerine ışık tutmaya devam ediyor"

Fotoğrafı yaklaşık 33,900 kilometre uzaklıktan çeken New Horizons uzay aracı, NASA'nın düşük bütçeli uzay keşif programı New Frontiers kapsamında Plüton sisteminin keşfi için 2006 yılında fırlatılmıştı. Fotoğrafı yaklaşık 33,900 kilometre uzaklıktan çeken New Horizons uzay aracı, NASA'nın düşük bütçeli uzay keşif programı New Frontiers kapsamında Plüton sisteminin keşfi için 2006 yılında fırlatılmıştı.

http://www.nasa.gov/feature/the-frozen-canyons-of-pluto-s-north-pole