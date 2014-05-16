Podcast uygulaması güncellendi: Gelişmiş bölüm tarama, CarPlay, AirDrop & Siri desteği

Apple’ın App Store’daki en düşük puanlı uygulaması olan Podcast’in yeni sürümü yayınlandı. 2.1 sürümüne yükselen Podcast uygulaması, podcast deneyimini daha da kolaylaştıran birçok iyileştirme içerirken; CarPlay ve AirDrop’a destek sunuyor.

iTunes Store’da yer alan podcast içeriklerine erişilmesine, kanallara abone olunmasına ve her yerden bu içeriklere ulaşabilme imkanı sunan Podcast uygulamasının, son sürümle birlikte sahip olduğu yeniliklerden birkaçı şöyle:

Yeni Dinlenmemiş sekmesinde henüz dinlenilmemiş bölümleri hızlı şekilde bulabilme

İndirilebilecek veya duraksız yayımlanabilecek bölümleri Kaynak sekmesinde tarama

Favori bölümlerini çevrimdışı tutmak için kaydetme

Bölümleri, dinledikten veya izledikten sonra otomatik olarak silebilme

Podcast ve bölüm açıklamalarında görülen bağlantıları Safari’de açabilme

Siri’den isteyerek herhangi bir podcast içeriğini oynatabilme (Örneğin Siri’ye “play Apple Keynote” gibi)

CarPlay desteği

Podcast bağlantılarını AirDrop kullanarak paylaşabilme

Doğrudan istasyon listesinden istasyonu çalmaya başlama

iTunes ile eşzamanlamadan sonra oluşan çalma sorunlarını çözer

Podcast’leri indirme sırasında kararlılığı artırır.

Podcast uygulamasının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Podcasts