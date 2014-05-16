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Podcast uygulaması güncellendi: Gelişmiş bölüm tarama, CarPlay, AirDrop & Siri desteği

5 yıl
415
1
1
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Podcast uygulaması güncellendi: Gelişmiş bölüm tarama, CarPlay, AirDrop & Siri desteği

Apple’ın App Store’daki en düşük puanlı uygulaması olan Podcast’in yeni sürümü yayınlandı. 2.1 sürümüne yükselen Podcast uygulaması, podcast deneyimini daha da kolaylaştıran birçok iyileştirme içerirken; CarPlay ve AirDrop’a destek sunuyor.

iTunes Store’da yer alan podcast içeriklerine erişilmesine, kanallara abone olunmasına ve her yerden bu içeriklere ulaşabilme imkanı sunan Podcast uygulamasının, son sürümle birlikte sahip olduğu yeniliklerden birkaçı şöyle:

  • Yeni Dinlenmemiş sekmesinde henüz dinlenilmemiş bölümleri hızlı şekilde bulabilme
  • İndirilebilecek veya duraksız yayımlanabilecek bölümleri Kaynak sekmesinde tarama
  • Favori bölümlerini çevrimdışı tutmak için kaydetme
  • Bölümleri, dinledikten veya izledikten sonra otomatik olarak silebilme
  • Podcast ve bölüm açıklamalarında görülen bağlantıları Safari’de açabilme
  • Siri’den isteyerek herhangi bir podcast içeriğini oynatabilme (Örneğin Siri’ye “play Apple Keynote” gibi)
  • CarPlay desteği
  • Podcast bağlantılarını AirDrop kullanarak paylaşabilme
  • Doğrudan istasyon listesinden istasyonu çalmaya başlama
  • iTunes ile eşzamanlamadan sonra oluşan çalma sorunlarını çözer
  • Podcast’leri indirme sırasında kararlılığı artırır.

Podcast uygulamasının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Podcasts


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seyru 5 yıl
Android'te buna en iyi alternatif ne olabilir ?
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