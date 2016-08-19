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Pokemon Go hesabınız haksız yere kapatıldıysa geri açtırabilirsiniz

Hile yapan veya sahte konum uygulamaları ile karakterini haksız bir şekilde güçlendiren oyuncuların hesaplarını engellemeye başlayan Niantic, haksız yere kapatılan hesaplar için bir duyuru yayınladı.
2 yıl
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11
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Pokemon Go hesabınız haksız yere kapatıldıysa geri açtırabilirsiniz

Pokemon Go son güncellemesi ile birlikte bazı hesaplar hile veya diğer kural dışı ihlaller nedeni ile kapatılmaya başlanmıştı. Kısa süreli engellemenin aksine bu kapatma işleminin geri dönüşü mevcut değil ve bugüne kadar emek verilen hesaplar bir gecede erişilmez hale gelebiliyordu.

Tabi tüm bunlar olurken bir çok kullanıcı hile yapmadığı halde haksız yere hesabının kapatıldığına ilişkin çok sayıda şikayette bulundu. Bu konuda sosyal paylaşım platformları başta olmak üzere bir çok mecrada Niantic’i eleştiren kullanıcıların sesine kulak veren yapımcı özel bir sayfa hazırladı.

Kapatılan bazı hesapların detaylı incelemede gerçekten de haksız yere kapatıldığını gördüklerini belirten Niantic, oyunun adil şartlarda devam etmesi için uyguladıkları hesap kapatma işlemlerinde yaşanan olası haksızlıklar için burada yer alan başvuru formundan kullanıcıların başvuruda bulunabileceklerini belirtti. Kullanıcılar e-posta adresi, talep bilgisi, kullanıcı adı ve probleme ilişkin bir ekran görüntüsü ekleyerek, yaşadıkları mağduriyete ilişkin hesapların incelenmesini talep edebiliyor. Konuya ilişkin olarak çözümlerin ne kadar sürede hayata geçirileceğine dairse herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 2 yıl
( 2016 yilinin en populer oyunu degilde en vasat grafik ve oynanabilirlik odulunu hak ediyor bence )
diyen arkadaşım bu oyundaki en iyi grafikler bunlar daha nasıl yapacaklar pokemonun görünümünü :DD
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar twitter dan ve facebook tan yazalım niantic lab ve pokemon go apps ye bir an önce resmi sürümü ülkemize versinler bizde resmi sürümün nimetlerinden faydalanalım rahat rahat oynayalım yoksa bizi unutacaklar hızlandırmak bizim elimizde çevrenizede haber verin yazalım twit atalım
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dogussengun 2 yıl
Oyun kocaman bir balon oldu ve patladı bu saatten sonra hesapları açsalar nolur.
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Captain_Ivy 2 yıl
Oyuna başlayamadan bitirdiler yav.
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BekirTemel 2 yıl
Bu şirketin hesapları kontrol etmede yetersiz ve güvensiz olduğunu gösteriyor,kötüye kullanılacak olmasıda cabası.
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Kirk Lee 2 yıl
Bu saatten sonra banlasalar ne yazar, zaten oyundan soğudum gitti.
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alemburda34 2 yıl
Oynayan mi kaldi hileciler sisirilmis seviyelerle milleti tokatlarkwn nerdelermis
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LastShip 2 yıl
2016 yilinin en populer oyunu degilde en vasat grafik ve oynanabilirlik odulunu hak ediyor bence
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0quz28 2 yıl
hay pokemmonun varya miğdem bulandı her sitede pokemon haberleri kol geziyor şimdi biride çıkar bu yorumuma karşı o zaman okuma kardeş falan yazar zaten okumadım sitem yorumumu bırakıp gidicem :)
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Kefelon 2 yıl
Direk oyunu sildim. Birde yalvarıp hesabımı açın mı diyeceğim...
Dipnot: Hiçbir hile kullanılmadı...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Gerek yok
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