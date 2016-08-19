Pokemon Go hesabınız haksız yere kapatıldıysa geri açtırabilirsiniz





Pokemon Go son güncellemesi ile birlikte bazı hesaplar hile veya diğer kural dışı ihlaller nedeni ile kapatılmaya başlanmıştı. Kısa süreli engellemenin aksine bu kapatma işleminin geri dönüşü mevcut değil ve bugüne kadar emek verilen hesaplar bir gecede erişilmez hale gelebiliyordu.

Tabi tüm bunlar olurken bir çok kullanıcı hile yapmadığı halde haksız yere hesabının kapatıldığına ilişkin çok sayıda şikayette bulundu. Bu konuda sosyal paylaşım platformları başta olmak üzere bir çok mecrada Niantic’i eleştiren kullanıcıların sesine kulak veren yapımcı özel bir sayfa hazırladı.

Kapatılan bazı hesapların detaylı incelemede gerçekten de haksız yere kapatıldığını gördüklerini belirten Niantic, oyunun adil şartlarda devam etmesi için uyguladıkları hesap kapatma işlemlerinde yaşanan olası haksızlıklar için burada yer alan başvuru formundan kullanıcıların başvuruda bulunabileceklerini belirtti. Kullanıcılar e-posta adresi, talep bilgisi, kullanıcı adı ve probleme ilişkin bir ekran görüntüsü ekleyerek, yaşadıkları mağduriyete ilişkin hesapların incelenmesini talep edebiliyor. Konuya ilişkin olarak çözümlerin ne kadar sürede hayata geçirileceğine dairse herhangi bir bilgi bulunmuyor.