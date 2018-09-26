Pokemon Go iki milyar dolarlık gelire ulaştı

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2016'nın temmuz ayında oyunseverlerin beğenisine sunulan Pokemon Go oyunu; artırılmış gerçekliği Pokemon dünyası ile buluşturarak kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Yayınlandıktan sonra iki ay içinde 45 milyon kullanıcıya ulaşan oyun, birkaç ay boyunca Google Play ve App Store'da zirevede yer alsa da 2016'nın sonlarına doğru Pokemon Go fırtınası dinmeye yüz tutmuştu. Günümüzde 5 milyondan daha az aktif kullanıcıya sahip olan oyun popülerliğini kaybetse de yapımcısını Niantic için halen önemli bir kazanç kapısı olmaya devam ediyor.





811 günde 2 milyar dolara ulaştı

Apptopia verilerine göre dün, yani piyasaya sürüldükten 811 gün sonra, 2 milyar dolarlık gelire ulaşmayı başardı. Uygulama içi satın alımlardan elde edilen bu gelir başlı başına oldukça önemli ancak bu gelire ulaşılan süre de Pokemon Go'yu ayrı bir noktaya taşıyor. 2 milyar dolarlık gelire ulaşma hızı bakımından Pokemon Go'nun önünde sadece iki youn bulunuyor: Clash of Clans(768 günde) ve Game of War: Fire Age (798 günde).





Tabi oyun yapımcısına halen kazanç sağlıyor olsa da bu kazancın giderek azaldığını söylemek mümkün. Nitekim Pokemon Go piyasaya sürüldükten 302 gün sonra bir milyar dolarlık gelire ulaşmıştı. Pokemon Go'nun bu gelirin üstüne bir milyar dolar daha eklemesi 509 gün sürdü. Bu da oyunun ilk günlerindeki kadar kazandırmadığının açık bir göstergesi.

https://www.cnet.com/news/pokemon-go-just-hit-2-billion-in-revenue/