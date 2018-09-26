Pokemon Go iki milyar dolarlık gelire ulaştı

811 günde 2 milyar dolara ulaştı
Apptopia verilerine göre dün, yani piyasaya sürüldükten 811 gün sonra, 2 milyar dolarlık gelire ulaşmayı başardı. Uygulama içi satın alımlardan elde edilen bu gelir başlı başına oldukça önemli ancak bu gelire ulaşılan süre de Pokemon Go'yu ayrı bir noktaya taşıyor. 2 milyar dolarlık gelire ulaşma hızı bakımından Pokemon Go'nun önünde sadece iki youn bulunuyor: Clash of Clans(768 günde) ve Game of War: Fire Age (798 günde).
Tabi oyun yapımcısına halen kazanç sağlıyor olsa da bu kazancın giderek azaldığını söylemek mümkün. Nitekim Pokemon Go piyasaya sürüldükten 302 gün sonra bir milyar dolarlık gelire ulaşmıştı. Pokemon Go'nun bu gelirin üstüne bir milyar dolar daha eklemesi 509 gün sürdü. Bu da oyunun ilk günlerindeki kadar kazandırmadığının açık bir göstergesi.
https://www.cnet.com/news/pokemon-go-just-hit-2-billion-in-revenue/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4444 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
pokemon go, niantic ve