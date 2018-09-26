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Pokemon Go iki milyar dolarlık gelire ulaştı

2016 yılında piyasaya sürülen Pokemon Go oyunu ilk çıktığı dönemlerdeki kadar popüler olmasa da yapımcısı Niantic'e kazanç sağlamaya devam ediyor. Oyun 811 gün içinde 2 milyar dolar gelir elde etti.
8 ay
4,4b
1
10
Mobil Oyunlar
Furkan Babur
Yazar
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Pokemon Go iki milyar dolarlık gelire ulaştı
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2016'nın temmuz ayında oyunseverlerin beğenisine sunulan Pokemon Go oyunu; artırılmış gerçekliği Pokemon dünyası ile buluşturarak kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Yayınlandıktan sonra iki ay içinde 45 milyon kullanıcıya ulaşan oyun, birkaç ay boyunca Google Play ve App Store'da zirevede yer alsa da 2016'nın sonlarına doğru Pokemon Go fırtınası dinmeye yüz tutmuştu. Günümüzde 5 milyondan daha az aktif kullanıcıya sahip olan oyun popülerliğini kaybetse de yapımcısını Niantic için halen önemli bir kazanç kapısı olmaya devam ediyor.


811 günde 2 milyar dolara ulaştı 

Apptopia verilerine göre dün, yani piyasaya sürüldükten 811 gün sonra, 2 milyar dolarlık gelire ulaşmayı başardı. Uygulama içi satın alımlardan elde edilen bu gelir başlı başına oldukça önemli ancak bu gelire ulaşılan süre de Pokemon Go'yu ayrı bir noktaya taşıyor. 2 milyar dolarlık gelire ulaşma hızı bakımından Pokemon Go'nun önünde sadece iki youn bulunuyor: Clash of Clans(768 günde) ve Game of War: Fire Age (798 günde).


Tabi oyun yapımcısına halen kazanç sağlıyor olsa da bu kazancın giderek azaldığını söylemek mümkün. Nitekim Pokemon Go piyasaya sürüldükten 302 gün sonra bir milyar dolarlık gelire ulaşmıştı. Pokemon Go'nun bu gelirin üstüne bir milyar dolar daha eklemesi 509 gün sürdü. Bu da oyunun ilk günlerindeki kadar kazandırmadığının açık bir göstergesi. 


https://www.cnet.com/news/pokemon-go-just-hit-2-billion-in-revenue/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 8 ay en beğenilen
Türkiye'de markete girmeden popülerliğini kaybetti 🤣
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ali.kose 4 ay
ya o bir yaz hevesi değilmiydi hala oynayan kalmışmı cidden
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BlindGuardianNN 4 ay
Pokemon için farklı platformlarda da oyunlar çıksa çok iyi olur, her türlü tutulur
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YuRYTR 7 ay
Güzel vurgun gerçekten
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aycibin 7 ay
biz fındık üretmek için 5 milyon insan çalıştıralım.admalar 50 kişilk ekiple aynı parayı kazansınlar.aferin bu kafayla devam
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aycibin 7 ay
biz fındık üretmek için 5 milyon insan çalıştıralım.admalar 50 kişilk ekiple aynı parayı kazansınlar.aferin bu kafayla devam
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GunslingeR085 7 ay
Oynayan var mı hala ya? Ciddi ciddi para yatıran mı olmuş şu çöpe
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ouzqan 7 ay
Güzel para kaldırmış adamlar .
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basicodemine 8 ay
Cidden hala oynayanlar var mı merak ediyorum
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esmerbuyucu 8 ay en beğenilen
Türkiye'de markete girmeden popülerliğini kaybetti 🤣
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12 Angry Men 8 ay
Vay be adamlar iyi para kazanmış.
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