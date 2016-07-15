Pokemon filmi için hazırlıklara hız verildi

Pokemon GO'nun çıkışının ardından tüm dünyayı saran Pokemon çılgınlığı, sinema dünyasına da yansıdı. Bir süredir gündemde olan Pokemon filmi, oyunun gördüğü yoğun ilgi sonrası Hollywood'un en sıcak projeleri arasına girdi. Hollywood'un dev stüdyolarından Sony Pictures, Warner Bros. ve Legendary Pictures'ın da dahil olduğu bir teklif savaşı sonrası, filmin haklarını Legendary Pictures'ın almak üzere olduğu gelen bilgiler arasında.

Niantic tarafından geliştirilen bir artırılmış gerçeklik oyunu olan Pokemon GO, oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve kısa sürede en çok indirilen oyunlar listesinin zirvesine yerleşti. Pokemon'un gördüğü bu yoğun ilgiden faydalanmak isteyen Legendary Pictures'ın filmin haklarını almak için anlaşmayı tamamlanmasının ardından, hızla filmin yapım sürecine başlayacağı tahmin ediliyor.

Pokemon filmi ile birlikte Nintendo oyunları da uzun süre sonra beyaz perdeye dönmüş olacak. Sinemaya uyarlanan son Nintendo oyunu 1993 yılında vizyona giren Super Mario Bros'tu. Tam bir hayal kırıklığı olan Super Mario Bros'un ardından sinema dünyasından uzak kalan Nintendo'nun beyaz perdeye dönüşü için Pokemon son derece uygun bir film olarak görülüyor. Halihazırda geniş bir hayran kitlesi bulunan Pokemon serisi, Transformers veya Teenage Mutant Ninja Turtles gibi başarılı bir film serisine dönüştürülebilir.

http://deadline.com/2016/07/pokemon-movie-deal-legendary-pictures-pokemon-go-nintendo-1201785641/