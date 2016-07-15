Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pokemon filmi için hazırlıklara hız verildi

Son günlerde tüm dünyayı kasıp kavuran Pokemon GO'nun gördüğü yoğun ilgi film stüdyolarını da harekete geçirdi. Bir süredir gündemde olan Pokemon filmi için çalışmalara hız verildi.
2 yıl
8,1b
1
28
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pokemon GO'nun çıkışının ardından tüm dünyayı saran Pokemon çılgınlığı, sinema dünyasına da yansıdı. Bir süredir gündemde olan Pokemon filmi, oyunun gördüğü yoğun ilgi sonrası Hollywood'un en sıcak projeleri arasına girdi. Hollywood'un dev stüdyolarından Sony Pictures, Warner Bros. ve Legendary Pictures'ın da dahil olduğu bir teklif savaşı sonrası, filmin haklarını Legendary Pictures'ın almak üzere olduğu gelen bilgiler arasında.
Niantic tarafından geliştirilen bir artırılmış gerçeklik oyunu olan Pokemon GO, oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve kısa sürede en çok indirilen oyunlar listesinin zirvesine yerleşti. Pokemon'un gördüğü bu yoğun ilgiden faydalanmak isteyen Legendary Pictures'ın filmin haklarını almak için anlaşmayı tamamlanmasının ardından, hızla filmin yapım sürecine başlayacağı tahmin ediliyor.
Pokemon filmi ile birlikte Nintendo oyunları da uzun süre sonra beyaz perdeye dönmüş olacak. Sinemaya uyarlanan son Nintendo oyunu 1993 yılında vizyona giren Super Mario Bros'tu. Tam bir hayal kırıklığı olan Super Mario Bros'un ardından sinema dünyasından uzak kalan Nintendo'nun beyaz perdeye dönüşü için Pokemon son derece uygun bir film olarak görülüyor. Halihazırda geniş bir hayran kitlesi bulunan Pokemon serisi, Transformers veya Teenage Mutant Ninja Turtles gibi başarılı bir film serisine dönüştürülebilir.

http://deadline.com/2016/07/pokemon-movie-deal-legendary-pictures-pokemon-go-nintendo-1201785641/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mementopolis 2 yıl en beğenilen GoldPunch
GoldPunch

Sanırım bahsedilen şey animasyon film değil. Çünkü Pokemon'un hali hazırda 18 tane filmi var ve en sonuncusu geçen sene çıkmıştı. Animasyon dışında sinema filmi pokemona yakışmaz bence. Düşünsenize Ash'i kim oynayacak vb...

en.wikipedia.org/...



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



GoldPunchSanırım bahsedilen şey animasyon film değil. Çünkü Pokemon'un hali hazırda 18 tane filmi var ve en sonuncusu geçen sene çıkmışt...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 2 yıl
Sanırım bahsedilen şey animasyon film değil. Çünkü Pokemon'un hali hazırda 18 tane filmi var ve en sonuncusu geçen sene çıkmıştı. Animasyon dışında sinema filmi pokemona yakışmaz bence. Düşünsenize Ash'i kim oynayacak vb...

en.wikipedia.org/...
Sanırım bahsedilen şey animasyon film değil. Çünkü Pokemon'un hali hazırda 18 tane filmi var ve en sonuncusu geçen sene çıkmıştı. Animasyon dışında sinema film...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 2 yıl Grasyas01
Grasyas01
millet AAA kalite oyunlara milyon dolarlar harcıyor ,maliyeti kurtarmıyor teker teker batıyorlar,birde nintendoya bak yaptığı oyuna ve kazandığı paraya bak

Tabi canım hem nintendo kim ki. Sadece Amerika'daki 1983 game crash olayından sıyrılıp tüm oyun sektörünü değiştiren bir firma.
Grasyas01millet AAA kalite oyunlara milyon dolarlar harcıyor ,maliyeti kurtarmıyor teker teker batıyorlar,birde nintendoya bak yaptığı oyuna v...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Oyun tuttu. Parayı vurduk eee şimdi de filmini çıkartalım. Zaten var olsun pasta cila bak sıfır gibi.
Bu pokemon topundan beyin çıkıyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bisesbimby 2 yıl
Smosh'a da yer versinler bari bi sahnede, çizgi filminden sonra Pokemon'la aklıma gelen ilk şey o salak saçma video oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rocky bayboğa 2 yıl
1999 da hayatımda gittiğim ilk sinema filmidir kendileri malum sahnede salonda buyuklerin dahi gözleri dolmustur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dunsparce 2 yıl
Yanlız filmi lütfen Michael baydan uzak tutun.Bu tarz filmleri genellikle o kapıyor ve tarz editor bana göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FiréLord 2 yıl
Yeni bir animasyon olur sanırım , normal film olacaksa kadro ve kaliteye göre değişir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 2 yıl
Animelerin ve oyunların filmleri genellikle fiyasko oluyor ama yaparlarsa izleriz. Yine de para koparma amaçlı yapılacağı için çok büyük umutlarla beklemem. Pokemon'un 18 tane (bugün 19.çıktı) filmi var anime olarak, onlar götürüyor bizi :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Neden günümüzde birşey bir anda öne çıkıp üstüne düşülüp itici hale sokuluyor? Candy crush,angry birds gibi olmaz pokemon ama sevenleri bile yeter diyor,sakin olun yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
oyun pokemon efsanesini yeniden canlandırdı
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
pokemon 90lardaki gibi popüler olmaya başladı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl
Ethan Cutkosky (carl gallagher) Shameless dizisinden bu velet süper Ash olur :D
Mahkemeden bir bölüm :D bilerek Türkçeleştirmedim aşırı küfürlü :D
Shameless dizisi 5.sezon 9.bölüm 00:38:05 den başlıyor-00:39:23 bitişi izleyen bu velet olsun der bence Ash :D
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 2 yıl
bu ne saçma haber benim bildiğim pokemonun e n az 10 tane filmi var zaten pokemon oyunları animeye uyarlanıyor animeye uymayan taraflar da film olarak çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8148 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
pokemon, pokemon go ve
8 etiket daha pokemon filmi sinema oyun legendary pictures Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Darbe girişiminin teknolojik anekdotları 2 yıl ABD Hava Kuvvetleri Avcı-Bombardıman Drone geliştiriyor 2 yıl 2018 Model Yeni Nesil Mercedes A-Sınıfı kameralara yakalandı 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 aksesuarları karşınızda 2 yıl Line, bu yılın en büyük borsaya açılım yapan teknoloji firması olabilir 2 yıl Gameloft’tan bu kez dedektiflik oyunu 2 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl 2016 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı 2 yıl Apple A10 yonga seti, A9X ile yarışıyor 2 yıl iPhone 7 şimdi de sızdırılan bir videoda görüldü 2 yıl Asus Zenfone 3 serisi devam ediyor: Laser ve Max 2 yıl Devlet eli ile yerli girişimler için kitlesel fonlama dönemi başlıyor 2 yıl Apple - Samsung rekabetinde dengeler değişiyor mu? 2 yıl Facebook Instant Articles özelliği artık Messenger'da 2 yıl Pokemon Go'yu hayatınızdan çıkarın 2 yıl Meğer bu videolarla hepimizi kandırmışlar 2 yıl Samsung Gear S2 için büyük güncelleme başladı 2 yıl Lenovo, ilk Windows 10 mobil telefonunu duyurdu 2 yıl Razer’dan iPad Pro için mekanik klavyeli kılıf 2 yıl PlayStation 4 Neo'nun teknik özellikleri sızdırıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pokemon filmi için hazırlıklara hız verildi Sonraki Arma yeniden mobil platformlarda 2 yıl LG'nin yeni seri HDR destekli 49UH650V TV'si testte! 2 yıl Huawei Maimang 5 (G9) resmiyet kazandı 2 yıl "Adil Kullanım Kotasına Hayır!" kampanyasıyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenlendi 2 yıl Google Play aile programı pilot denemelere başladı 2 yıl Lenovo, Microsoft’un beşinci sunucu tedarikçisi oldu 2 yıl İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic! 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 modelinde Y-OCTA ekran teknolojisi kullanılacak 2 yıl LG'nin yeni amiral gemisi V20 olacak 2 yıl Diyanet-Sen başkanı Pokemon Go’nun yasaklanmasını istedi 2 yıl TeknoSA 77 mağazasını birden kapatıyor [Güncellendi] 2 yıl Eskişehir’den Pokemon Go oyuncularına özel etkinlik 2 yıl Güneş panelleri ne kadar zararlı? 2 yıl Skoda en güvenilir otomobil markası! 2 yıl İşte Juno'nun Jüpiter yörüngesinden gönderdiği ilk fotoğraf 2 yıl Kingdom Warriors: Snail Games’den yeni bir MMORPG oyunu 2 yıl Bu donanımlar oyun ve performans tutkunları için 2 yıl LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor 2 yıl Samsung ve Xiaomi arasındaki ortaklık güçleniyor 2 yıl Google Hangouts, Android tarafına da video mesaj özelliğini getirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim