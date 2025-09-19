Giriş
    Sinemada bu hafta: Hobbit, Evet Hayır Belki, Chuck'ın Hayatı (19 Eylül 2025)

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:            

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime girerken Hobbit üçlemesinin ilk filmi de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk (A Big Bold Beautiful Journey)

    Sinemada bu hafta: 19 Eylül 2025 Tam Boyutta Gör
    Fantastik bir aşk hikâyesi anlatan Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk'un başrollerinde Margot Robbie ve Colin Farrell yer alıyor.
    • Tür: Romantik, Fantastik
    • Yönetmen: Kogonada
    • Oyuncular: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge

    Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

    2️⃣ Chuck'ın Hayatı (The Life of Chuck)

    The Life of Chuck Tam Boyutta Gör
    Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan Chuck'ın Hayatı, Mike Flanagan'ın (The Haunting of Hill House) imzasını taşıyor. Dram ve fantastik ögeleri harmanlayan film, King'in alışılmış korku tonundan farklı olarak daha kişisel ve duygusal bir hikâye sunuyor.
    • Tür: Drama, Fantastik
    • Yönetmen: Mike Flanagan
    • Oyuncular: Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan

    Film, üç bölüm halinde anlatılan parçalı bir yapıya sahip. Merkezde ise Chuck adında bir adamın hayatı yer alıyor. Ancak hikâye, onun ölümünden başlayarak geriye doğru ilerliyor. Tom Hiddleston’ın başrolde yer aldığı film, yaşamın anlamı, hatıraların gücü ve ölümle yüzleşme gibi temaları işliyor.

    3️⃣ Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (The Hobbit: An Unexpected Journey)

    Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (The Hobbit: An Unexpected Journey) Tam Boyutta Gör
    Hobbit üçlemesinin ilk filmi olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, bu hafta yeniden gösterime giriyor.
    • Tür: Fantastik, Macera
    • Yönetmen: Peter Jackson
    • Oyuncular: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Lee Pace, Andy Serkis, Christopher Lee, Hugo Weaving

    Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncesinde geçen Hobbit serisinin bu ilk filmi, Bilbo Baggins'in cücelerle birlikte fantastik bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Yolculuklarında Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler, Şekil Değiştirenler ve Büyücülerle dolup taşan tehlikeli topraklar onları beklemektedir. Bu yolculukta Bilbo'nun yolu Gollum'la da kesişecektir.

    4️⃣ Şair Puşkin (Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina)

    Şair Puşkin (Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina) Tam Boyutta Gör
    Şair Puşkin, adından da anlaşılacağı üzere ünlü Rus şair Puşkin'in hayatını anlatıyor.
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Yönetmen: Felix Umarov
    • Oyuncular: Yura Borisov, Svetlana Khodchenkova, Anya Chipovskaya

    Puşkin gençtir, cesurdur ve toplumun gözdesidir: baloların parlayan yıldızı, hayranlarının omuzlarında taşınan bir idol, genç kızların kalbinde yer eden bir romantik kahramandır. Fakat ne güçlü himayeciler ne sadık dostlar ne de ün, onu kaderin amansız darbelerinden koruyamaz — sürgünler, düellolar, yoksulluk... Ta ki bir gün, hayatını aydınlatacak ve ruhunun sarsılmaz kaderi olacak o tek ve eşsiz kadını bulana dek...

    5️⃣ Ada (Islands)

    Ada (Islands) Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Berlin Film Festivali'nde gösterilen Island, bu ay bitmeden ülkemizde gösterime girmiş olacak
    • Tür: Drama, Gerilim
    • Yönetmen: Jan-Ole Gerster
    • Oyuncular: Stacy Martin, Sam Riley, Jack Farthing

    Ada, Kanarya Adaları’nda lüks bir otelde tenis hocalığı yapan Tom’u takip ediyor. Derslerden arta kalan zamanını bolca içip tek gecelik ilişkilerle dolduran Tom, sanki sonsuz bir yaz tatilinde gibidir. Sıra dışı Maguire ailesinin otele gelişiyle tekdüzeleşen hayatından sıyrılan Tom, hem Anne, hem eşi Dave hem de küçük oğulları Anton ile yakınlaşır. Bir gece Dave ortadan kaybolunca, Anne ve Tom baş şüpheli hâline gelir.

    6️⃣ Süper Charlie (Super Charlie)

    Süper Charlie (Super Charlie) Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın öne çıkan yapımı Süper Charlie olacak gibi görünüyor.

    10 yaşındaki Willie, polis babasıyla birlikte şehri suçlulardan korumak, yani bir süper kahraman olmak ister. Kardeşi Charlie doğunca bu hayaline ulaşması artık mümkündür. Çünkü bebek Charlie o hep istediği süper güçlere sahiptir! Böylece abi-kardeş, şehri kurtarmak için boylarından büyük bir maceraya atılırlar.

    7️⃣ Zincirkıran

    Zincirkıran Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta bir yenisi çıkan yerli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Bülent Terzioğlu
    • Oyuncular: Buğra Ağalday, Adem Gürlek, Melisa Akaslan

    Eski zamanlarda Anadolu’nun bir köyünde insanları öldüren, seri cinayetler işleyen bir adam köylüler tarafından zincirlenerek gömülür. Ölen adamın akrabası buna dayanamaz ve adam hakkında bir kitap yazar. Bu kitap, zemheri ayında adamı dünyaya geri getirerek insanları öldürmesini sağlar. Fakat Zincirkıran yalnızca kitabı bulan ve kitaptaki ritüeli yerine getiren dört kişiyi öldürmektedir. Günlerden bir gün tüm bunlardan habersiz gezen Derya, bir eskiciye girer ve kitap ile karşılaşır. Kitaptaki ritüeli yerine getirmesi, kanlı bir olaylar zinciri başlatacaktır.

    8️⃣ Jester 2 (The Jester 2)

    Jester 2 (The Jester 2) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren bir diğer korku filmi de The Jester 2 olacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Colin Krawchuk
    • Oyuncular: Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Dingani Beza

    Cadılar Bayramı gecesi, içine kapanık bir sihirbaz adayı, tuhaf ve karanlık bir varlıkla karşılaşır. Masum görünen bir oyun hızla ölümcül bir kabusa dönüşür. Her hareketin bir bedeli, her tercihin bir sonucu vardır.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. Ne var ki dijital platformların yeni filmleri arasında bu hafta kayda değer tek bir yapım var.

    1️⃣ Evet, Hayır, Belki (She Said Maybe)

    Evet, Hayır, Belki (She Said Maybe) Tam Boyutta Gör
    Türkiye-Almanya ortak yapımı Evet, Hayır, Belki, bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşuyor.
    • Tür: Romantik Komedi
    • Yönetmen:  Ngo The Chau, Buket Alakuş
    • Oyuncular: Beritan Balcı, Sinan Güleç, Serkan Çayoğlu
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül
    • Platform: Netflix

    "Evet, Hayır, Belki", Hamburg’dan İstanbul’a uzanan kültürel bir çatışmayı ve büyük bir aşk hikâyesini konu alıyor. Almanya'da yetişen Mavi, çok zengin bir Türk ailesine mensup olduğunu öğrenince yeni ailesinin beklentileri, tüm dünyasını ve aşk hayatını altüst eder.

    2️⃣ Swiped

    Swiped Tam Boyutta Gör
    Hulu platformunda yayınlanan Swiped, online çöpçatan uygulamasıyla tanınan Bumble'ı kuran Whitney Wolfe Herd'ün hikâyesini anlatıyor.
    • Tür: Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Rachel Lee Goldenberg
    • Oyuncular:  Lily, James, Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Clea DuVall, Pedro Correa, Dan Stevens
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül
    • Platform: Hulu

    İlk başta Tinder'da çalışan Whitney Wolfe Herd, buradan giderek artan bir cinsiyet ayrımcılığı ve tacizle karşılaşınca, Tinder'dan ayrılıp kendi şirketini kurmaya karar verir. Bunun sonucunda da ortaya, ilk mesajı kadınların attığı Bumble çıkar. Film, Herd'ün Tinder'a Bumble'a uzanan hikâyesini anlatıyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (The Fantastic Four: First Steps)

    Sinemada bu hafta: 19 Eylül 2025 Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında gösterime giren yeni Fantastik Dörtlü filmi, bu hafta öde-izle servislerine geliyor.
    • Tür: Süper Kahraman, Fantastik
    • Yönetmen: Matt Shakman
    • Oyuncular: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner
    • Yayın Tarihi: 23 Eylül

    WandaVision dizisiyle dikkat çeken Matt Shakman'ın yönettiği film Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm’in ekip olarak ilk kez bir araya gelişlerini konu alıyor. Filmde ekip, kendi yeteneklerini keşfederken bir yandan da ilk düşmanlarıyla yüzleşiyor. Fantastik Dörtlü'yü MCU'ya dâhil etme konusunda ilginç bir yol izleyen Marvel, bu ekibi ilk olarak alternatif bir evrenin parçası olarak karşımıza çıkaracak. The Fantastic Four: First Steps, 1960'lar dünyasını andıran retrofütüristik bir paralel evrende geçiyor.

