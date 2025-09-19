Sinemada bu hafta: Hobbit, Evet Hayır Belki, Chuck'ın Hayatı (19 Eylül 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime girerken Hobbit üçlemesinin ilk filmi de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk (A Big Bold Beautiful Journey)

Tam Boyutta Gör Fantastik bir aşk hikâyesi anlatan Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk'un başrollerinde Margot Robbie ve Colin Farrell yer alıyor.

Tür : Romantik, Fantastik

: Romantik, Fantastik Yönetmen : Kogonada

: Kogonada Oyuncular: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge

Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

2️⃣ Chuck'ın Hayatı (The Life of Chuck)

Tam Boyutta Gör Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan Chuck'ın Hayatı, Mike Flanagan'ın (The Haunting of Hill House) imzasını taşıyor. Dram ve fantastik ögeleri harmanlayan film, King'in alışılmış korku tonundan farklı olarak daha kişisel ve duygusal bir hikâye sunuyor.

Tür : Drama, Fantastik

: Drama, Fantastik Yönetmen : Mike Flanagan

: Mike Flanagan Oyuncular: Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan

Film, üç bölüm halinde anlatılan parçalı bir yapıya sahip. Merkezde ise Chuck adında bir adamın hayatı yer alıyor. Ancak hikâye, onun ölümünden başlayarak geriye doğru ilerliyor. Tom Hiddleston’ın başrolde yer aldığı film, yaşamın anlamı, hatıraların gücü ve ölümle yüzleşme gibi temaları işliyor.

3️⃣ Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (The Hobbit: An Unexpected Journey)

Tam Boyutta Gör Hobbit üçlemesinin ilk filmi olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, bu hafta yeniden gösterime giriyor.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Yönetmen : Peter Jackson

: Peter Jackson Oyuncular: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Lee Pace, Andy Serkis, Christopher Lee, Hugo Weaving

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncesinde geçen Hobbit serisinin bu ilk filmi, Bilbo Baggins'in cücelerle birlikte fantastik bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Yolculuklarında Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler, Şekil Değiştirenler ve Büyücülerle dolup taşan tehlikeli topraklar onları beklemektedir. Bu yolculukta Bilbo'nun yolu Gollum'la da kesişecektir.

4️⃣ Şair Puşkin (Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina)

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Felix Umarov

: Felix Umarov Oyuncular: Yura Borisov, Svetlana Khodchenkova, Anya Chipovskaya

Puşkin gençtir, cesurdur ve toplumun gözdesidir: baloların parlayan yıldızı, hayranlarının omuzlarında taşınan bir idol, genç kızların kalbinde yer eden bir romantik kahramandır. Fakat ne güçlü himayeciler ne sadık dostlar ne de ün, onu kaderin amansız darbelerinden koruyamaz — sürgünler, düellolar, yoksulluk... Ta ki bir gün, hayatını aydınlatacak ve ruhunun sarsılmaz kaderi olacak o tek ve eşsiz kadını bulana dek...

5️⃣ Ada (Islands)

Tam Boyutta Gör Bu yıl Berlin Film Festivali'nde gösterilen Island, bu ay bitmeden ülkemizde gösterime girmiş olacak

Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Yönetmen : Jan-Ole Gerster

: Jan-Ole Gerster Oyuncular: Stacy Martin, Sam Riley, Jack Farthing

Ada, Kanarya Adaları’nda lüks bir otelde tenis hocalığı yapan Tom’u takip ediyor. Derslerden arta kalan zamanını bolca içip tek gecelik ilişkilerle dolduran Tom, sanki sonsuz bir yaz tatilinde gibidir. Sıra dışı Maguire ailesinin otele gelişiyle tekdüzeleşen hayatından sıyrılan Tom, hem Anne, hem eşi Dave hem de küçük oğulları Anton ile yakınlaşır. Bir gece Dave ortadan kaybolunca, Anne ve Tom baş şüpheli hâline gelir.

6️⃣ Süper Charlie (Super Charlie)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın öne çıkan yapımı Süper Charlie olacak gibi görünüyor.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: Jon Holmberg

10 yaşındaki Willie, polis babasıyla birlikte şehri suçlulardan korumak, yani bir süper kahraman olmak ister. Kardeşi Charlie doğunca bu hayaline ulaşması artık mümkündür. Çünkü bebek Charlie o hep istediği süper güçlere sahiptir! Böylece abi-kardeş, şehri kurtarmak için boylarından büyük bir maceraya atılırlar.

7️⃣ Zincirkıran

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta bir yenisi çıkan yerli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Bülent Terzioğlu

: Bülent Terzioğlu Oyuncular: Buğra Ağalday, Adem Gürlek, Melisa Akaslan

Eski zamanlarda Anadolu’nun bir köyünde insanları öldüren, seri cinayetler işleyen bir adam köylüler tarafından zincirlenerek gömülür. Ölen adamın akrabası buna dayanamaz ve adam hakkında bir kitap yazar. Bu kitap, zemheri ayında adamı dünyaya geri getirerek insanları öldürmesini sağlar. Fakat Zincirkıran yalnızca kitabı bulan ve kitaptaki ritüeli yerine getiren dört kişiyi öldürmektedir. Günlerden bir gün tüm bunlardan habersiz gezen Derya, bir eskiciye girer ve kitap ile karşılaşır. Kitaptaki ritüeli yerine getirmesi, kanlı bir olaylar zinciri başlatacaktır.

8️⃣ Jester 2 (The Jester 2)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer korku filmi de The Jester 2 olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Colin Krawchuk

: Colin Krawchuk Oyuncular: Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Dingani Beza

Cadılar Bayramı gecesi, içine kapanık bir sihirbaz adayı, tuhaf ve karanlık bir varlıkla karşılaşır. Masum görünen bir oyun hızla ölümcül bir kabusa dönüşür. Her hareketin bir bedeli, her tercihin bir sonucu vardır.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. Ne var ki dijital platformların yeni filmleri arasında bu hafta kayda değer tek bir yapım var.

1️⃣ Evet, Hayır, Belki (She Said Maybe)

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Ngo The Chau, Buket Alakuş

: Ngo The Chau, Buket Alakuş Oyuncular : Beritan Balcı, Sinan Güleç, Serkan Çayoğlu

: Beritan Balcı, Sinan Güleç, Serkan Çayoğlu Yayın Tarihi : 19 Eylül

: 19 Eylül Platform: Netflix

"Evet, Hayır, Belki", Hamburg’dan İstanbul’a uzanan kültürel bir çatışmayı ve büyük bir aşk hikâyesini konu alıyor. Almanya'da yetişen Mavi, çok zengin bir Türk ailesine mensup olduğunu öğrenince yeni ailesinin beklentileri, tüm dünyasını ve aşk hayatını altüst eder.

2️⃣ Swiped

Tam Boyutta Gör Hulu platformunda yayınlanan Swiped, online çöpçatan uygulamasıyla tanınan Bumble'ı kuran Whitney Wolfe Herd'ün hikâyesini anlatıyor.

Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Yönetmen : Rachel Lee Goldenberg

: Rachel Lee Goldenberg Oyuncular : Lily, James, Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Clea DuVall, Pedro Correa, Dan Stevens

: Lily, James, Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Clea DuVall, Pedro Correa, Dan Stevens Yayın Tarihi : 19 Eylül

: 19 Eylül Platform: Hulu

İlk başta Tinder'da çalışan Whitney Wolfe Herd, buradan giderek artan bir cinsiyet ayrımcılığı ve tacizle karşılaşınca, Tinder'dan ayrılıp kendi şirketini kurmaya karar verir. Bunun sonucunda da ortaya, ilk mesajı kadınların attığı Bumble çıkar. Film, Herd'ün Tinder'a Bumble'a uzanan hikâyesini anlatıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (The Fantastic Four: First Steps)

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında gösterime giren yeni Fantastik Dörtlü filmi, bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Süper Kahraman, Fantastik

: Süper Kahraman, Fantastik Yönetmen : Matt Shakman

: Matt Shakman Oyuncular : Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner

: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner Yayın Tarihi: 23 Eylül

WandaVision dizisiyle dikkat çeken Matt Shakman'ın yönettiği film Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm’in ekip olarak ilk kez bir araya gelişlerini konu alıyor. Filmde ekip, kendi yeteneklerini keşfederken bir yandan da ilk düşmanlarıyla yüzleşiyor. Fantastik Dörtlü'yü MCU'ya dâhil etme konusunda ilginç bir yol izleyen Marvel, bu ekibi ilk olarak alternatif bir evrenin parçası olarak karşımıza çıkaracak. The Fantastic Four: First Steps, 1960'lar dünyasını andıran retrofütüristik bir paralel evrende geçiyor.

