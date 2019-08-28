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Polestar 1 sonunda üretime girdi

Volvo'nun elektrikli otomobil markası Polestar, Çin'deki devasa yeni elektrikli otomobil fabrikasının açıldığını ve Polestar 1 üretimine başlandığını duyurdu. Aracın ilk teslimatları bu yıl yapılacak.
5 sa.
2,1b
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18
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Polestar, Çin'in Chengdu kentindeki yeni tesisinde hibrit Polestar 1 modelinin üretimine başlandığını açıkladı. 600 beygir güce sahip otomobilin ilk teslimatlarının bu yılın sonunda yapılması planlanıyor. Yani araç yakında yollarda boy göstermeye başlayacak.
Ayrıca Bkz. "2020 Volkswagen Passat GTE, daha uzun menziliyle Avrupa'da satışa sunuldu"
Polestar 1, Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar'ın ilk elektrikli modeli konumunda. Gelecek yıl Polestar 2 adlı elektrikli sedanın Volvo'nun Çin'deki Luqiao fabrikasında üretime girmesi planlanıyor. Ardından 2022'ye kadar üretim bandına çıkması beklenen Polestar 3 elektrikli SUV modeli gelecek.

Fiyatı 155 bin dolardan başlıyor

İki elektrik motoru ve bir 2.0 litrelik benzinli motoru olan Polestar 1 toplamda 600 beygir güç ve 1.000 Nm torka ulaşabiliyor. Otomobilin elektrikli menzili ise 150 kilometre olarak açıklandı. Şirket yılda sadece 500 adet Polestar 1 üretmeyi planlıyor. Fiyat etiketinin ise 155 bin dolardan başladığını belirtelim.

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Mert GFL 5 sa. en beğenilen
Bir araba ne kadar sürede tasarlanır ve üretime girer alın size örnek. Yerli otomobilin taslağı yok daha. Adamlar her şeyi ilan ederek üretti. 3 yılda seri üretim.
Bir araba ne kadar sürede tasarlanır ve üretime girer alın size örnek. Yerli otomobilin taslağı yok daha. Adamlar her şeyi ilan ederek üretti. 3 yılda seri üre...
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4 Yanıt Yanıtla +9
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balcis 35 dk.
hibrit araç için 150 km gayet iyi bi elektrik menzili. ilk çıktığında 30 gibi oluyordu bunlar şimdi en iyileri 50-80km arası.
fren depolayıp tasarruf da ettirir onda da merakınız olmasın.
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zotacing 1 sa.
Otomobilin elektrikli menzili ise 150 kilometre olarak açıklandı.


Bunu 150.000$'a alıp tasarruf yapıyorum falan diyenler olacak.
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BekirARSLAN 2 sa.
1000 nm ciddi bir rakam bunu kullanırken dip gazda boyunluk falan almak lazım araç içine yoksa uzun vadede boynumuzda ağrılar başlar
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teknokaptan 5 dk. BekirARSLAN
1000 nm ile boynun ne alakasi var Aciiklarmisin?
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BekirARSLAN 2 sa.
1000 nm ciddi bir rakam bunu kullanırken dip gazda boyunluk falan almak lazım araç içine yoksa uzun vadede boynumuzda ağrılar başlar
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haberelectro 2 sa.
titre tesla
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Ceqa 2 sa.
155 bin birim paraya şu arabayı almak of of
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kadalt 3 sa.
Bu S90 tasarımı sadece banamı aşırı güzel ve çekici geliyor.
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Sanki Bana Pele 3 sa. kadalt
Yılan yılan
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funmanias 5 dk. kadalt
Dis tasarim mukemmel ama ici asiri sade o yuzden orta yas ustune hitap ediyor direeek :/
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venomboy_85 4 sa.
Elektrikli değil, Hibrit.
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Mert GFL 5 sa. en beğenilen
Bir araba ne kadar sürede tasarlanır ve üretime girer alın size örnek. Yerli otomobilin taslağı yok daha. Adamlar her şeyi ilan ederek üretti. 3 yılda seri üretim.
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aselimay 3 sa.
Onlar yıllardır bu işi yapıyor. 3 yıl çok bile
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aselimay 3 sa.
Onlar bu işi yıllardır yapıyor yalnız. 3 yıl çok bile
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hollowman_ 1 sa. Mert GFL
Polestar 1 ilk 2015 yılında tasarım sürecine başladı ve 2022 yılında üretime girmesi bekleniyor. Üstelik bunu yapan firma yıllardır otomobil üretimi yapan Volvo. Kıyaslaman müthiş gerçekten.
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Glitz 5 sa.
Çinin yerli elektrikli arabası göklerde.
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5 etiket daha elektrikli araç polestar 1 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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