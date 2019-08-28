Polestar 1 sonunda üretime girdi

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Polestar, Çin'in Chengdu kentindeki yeni tesisinde hibrit Polestar 1 modelinin üretimine başlandığını açıkladı. 600 beygir güce sahip otomobilin ilk teslimatlarının bu yılın sonunda yapılması planlanıyor. Yani araç yakında yollarda boy göstermeye başlayacak.Ayrıca Bkz. "2020 Volkswagen Passat GTE, daha uzun menziliyle Avrupa'da satışa sunuldu"
Polestar 1, Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar'ın ilk elektrikli modeli konumunda. Gelecek yıl Polestar 2 adlı elektrikli sedanın Volvo'nun Çin'deki Luqiao fabrikasında üretime girmesi planlanıyor. Ardından 2022'ye kadar üretim bandına çıkması beklenen Polestar 3 elektrikli SUV modeli gelecek.
Fiyatı 155 bin dolardan başlıyorİki elektrik motoru ve bir 2.0 litrelik benzinli motoru olan Polestar 1 toplamda 600 beygir güç ve 1.000 Nm torka ulaşabiliyor. Otomobilin elektrikli menzili ise 150 kilometre olarak açıklandı. Şirket yılda sadece 500 adet Polestar 1 üretmeyi planlıyor. Fiyat etiketinin ise 155 bin dolardan başladığını belirtelim.
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fren depolayıp tasarruf da ettirir onda da merakınız olmasın.
Bunu 150.000$'a alıp tasarruf yapıyorum falan diyenler olacak.
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