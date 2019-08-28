Polestar 1 sonunda üretime girdi

Polestar, Çin'in Chengdu kentindeki yeni tesisinde hibrit Polestar 1 modelinin üretimine başlandığını açıkladı. 600 beygir güce sahip otomobilin ilk teslimatlarının bu yılın sonunda yapılması planlanıyor. Yani araç yakında yollarda boy göstermeye başlayacak.

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Polestar 1, Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar'ın ilk elektrikli modeli konumunda. Gelecek yıl Polestar 2 adlı elektrikli sedanın Volvo'nun Çin'deki Luqiao fabrikasında üretime girmesi planlanıyor. Ardından 2022'ye kadar üretim bandına çıkması beklenen Polestar 3 elektrikli SUV modeli gelecek.

Fiyatı 155 bin dolardan başlıyor

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İki elektrik motoru ve bir 2.0 litrelik benzinli motoru olan Polestar 1 toplamdagüç vetorka ulaşabiliyor. Otomobilin elektrikli menzili iseolarak açıklandı. Şirket yılda sadecePolestar 1 üretmeyi planlıyor. Fiyat etiketinin isebaşladığını belirtelim.