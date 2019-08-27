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2020 Volkswagen Passat GTE, daha uzun menziliyle Avrupa'da satışa sunuldu

Makyaj operasyonuyla birlikte teknolojileri yenilenen 2020 Volkswagen Passat GTE'nin elektrikli sürüş menzili de artırıldı. Aracın bataryası eski versiyona göre yüzde 30 daha büyük.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Volkswagen Passat GTE, daha uzun menziliyle Avrupa'da satışa sunuldu
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Tıpkı diğer versiyonlar gibi makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Volkswagen Passat GTE Avrupa’da satışa sunuldu. Teknolojileri yenilenen plug-in hybrid motorlu Passat’ın elektrikli sürüş menzili de yükseltildi.

2020 Volkswagen Passat GTE’nin batarya kapasitesi yüzde 31 oranında artırıldı. Bir başka deyişle, önceki modelde bulunan 9.9 kWh’lık batarya yerini 13 kWh kapasiteli bataryaya bıraktı. Bu da Passat GTE’nin saf elektrikli sürüş modundaki menzilini 50 kilometreden 70 kilometreye yükseltti. Tabii ki Volkswagen’in açıkladığı bu değerin NEDC ölçümlerine göre verildiğini belirtelim. Daha tutarlı olan WLTP’ye göre Passat GTE’nin menzili 56 kilometre.

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2020 Volkswagen Passat GTE’nin motor-şanzıman kombinasyonunda herhangi bir değişim yok. Kaputun altında 156 beygir güç üreten 1.4 litre TSI ünite ve ona destek olan 113 beygirlik elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede toplamda 215 beygir güç ve 400 Nm tork üretiliyor. Üretilen güç ön tekerleklere özel olarak geliştirilen 6 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla iletiliyor. Önceki modelden farklı olarak, 2020 Passat GTE’de beş yerine üç farklı sürüş modu bulunuyor; EV, GTE ve Hybrid.

2020 Volkswagen Passat GTE, daha uzun menziliyle Avrupa'da satışa sunuldu
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2020 Volkswagen Passat GTE’nin kabinindeki yenilikler diğer versiyonlardakiyle aynı. Otonom sürüşe uyumlu yeni direksiyon, güncellenen gösterge paneli, 9.2 inçlik dokunmatik ekrana sahip yeni bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş sesli kontrol sistemi ve kablosuz Apple CarPlay desteği burada dikkat çeken yenilikler arasında. Güvenlik teknolojileri tarafında da yeni Travel Assist özelliğini görüyoruz. Araca seviye 2 otonom sistemi kazandıran bu özellik 210 km/s hıza kadar kullanılabiliyor.

2020 Volkswagen Passat GTE bugünden itibaren Almanya’da sedan ve station wagon gövde tipiyle satın alınabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı 44 bin 795 euro olarak belirlenmiş.



https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/new-passat-gte-with-longer-electric-range-5259 Yorum Yaz
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