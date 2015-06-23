Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Polonya Havayollarını hedef alan siber saldırıda 22 uçağın uçuş bilgileri değiştirildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
1
Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Polonya Havayollarını hedef alan siber saldırıda 22 uçağın uçuş bilgileri değiştirildi
 
Dijital güvenlik konusunda son zamanlarda sular durulmuşken bu kez çok ilginç bir saldırı gündeme geldi. Polonya'ya ait havayolu şirketi LOT'a düzenlenen siber saldırı dijital güvenliğin öneminin yeniden sorgulanmasına neden oldu.
Şirkete ait IT bilgisayarlarına erişen saldırganların 22 uçağın uçuş bilgilerini değiştirmesi küçük çaplı bir krize yol açtı. 10 uçağın uçuşu iptal edilirken diğer 12 uçak ise rötarlı bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebildi. Uçuş bilgilerinin değiştirilmesi ile birlikte saldırıdan yaklaşık 1400 kişi etkilendi. Saldırının ardında bıraktığı izlerin yanı sıra, havayolu şirketleri gibi daha önce siber saldırı hedefi olmamış benzer yerlerin dijital güvenliği yeniden tartışmaya açıldı.
Saldırganların güç kesintisi, sabit diskte yaşanan bir hata, güvenlik yazılımının devre dışı kalması gibi teknik aksaklıkların yaratacağı boşluklardan faydalandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak Kaspersky Lab'ın konu ile ilgili yorumunda bu saldırının daha büyük çaplı bir benzerinin hazırlanması için prova niteliği taşıyabileceğinden de bahsediliyor. Bilgisayar sisteminin düzeltilmesi ve eski haline getirilmesi yaklaşık 5 saat sürerken, Chopin havaalanı yerine çok daha işlek bir havaalanında benzer bir saldırının düzenlenme ihtimali havayolu şirketlerini tedirgin etmeye yetecektir.
Saldırıya uğrayan LOT havayolu şirketinin sözcüsü de konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Saldırının kendileri dışında da herhangi bir havayolu şirketini hedef alabileceğini hatırlatan sözcü, bu konuda suçlanmanın etik olmadığını söyledi. Ayrıca sektördeki diğer şirketler ile aynı bilgisayar sistemini kullandıklarını belirten Adrian Kubicki ileride benzer krizlerin çıkmasını önlemek için daha fazla önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huntedman 4 yıl
heh heh heh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Huzurlarınızda Sony Xperia Z3+ nam-ı diğer Xperia Z4 video ön inceleme 4 yıl iCam Pro FHD: Yeni nesil kamera! Ev ve işyerlerinin vazgeçilmezi olabilir! Video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim