Polonya Havayollarını hedef alan siber saldırıda 22 uçağın uçuş bilgileri değiştirildi

Dijital güvenlik konusunda son zamanlarda sular durulmuşken bu kez çok ilginç bir saldırı gündeme geldi. Polonya'ya ait havayolu şirketi LOT'a düzenlenen siber saldırı dijital güvenliğin öneminin yeniden sorgulanmasına neden oldu.

Şirkete ait IT bilgisayarlarına erişen saldırganların 22 uçağın uçuş bilgilerini değiştirmesi küçük çaplı bir krize yol açtı. 10 uçağın uçuşu iptal edilirken diğer 12 uçak ise rötarlı bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebildi. Uçuş bilgilerinin değiştirilmesi ile birlikte saldırıdan yaklaşık 1400 kişi etkilendi. Saldırının ardında bıraktığı izlerin yanı sıra, havayolu şirketleri gibi daha önce siber saldırı hedefi olmamış benzer yerlerin dijital güvenliği yeniden tartışmaya açıldı.

Saldırganların güç kesintisi, sabit diskte yaşanan bir hata, güvenlik yazılımının devre dışı kalması gibi teknik aksaklıkların yaratacağı boşluklardan faydalandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak Kaspersky Lab'ın konu ile ilgili yorumunda bu saldırının daha büyük çaplı bir benzerinin hazırlanması için prova niteliği taşıyabileceğinden de bahsediliyor. Bilgisayar sisteminin düzeltilmesi ve eski haline getirilmesi yaklaşık 5 saat sürerken, Chopin havaalanı yerine çok daha işlek bir havaalanında benzer bir saldırının düzenlenme ihtimali havayolu şirketlerini tedirgin etmeye yetecektir.

Saldırıya uğrayan LOT havayolu şirketinin sözcüsü de konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Saldırının kendileri dışında da herhangi bir havayolu şirketini hedef alabileceğini hatırlatan sözcü, bu konuda suçlanmanın etik olmadığını söyledi. Ayrıca sektördeki diğer şirketler ile aynı bilgisayar sistemini kullandıklarını belirten Adrian Kubicki ileride benzer krizlerin çıkmasını önlemek için daha fazla önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.