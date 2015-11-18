Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pool ile fotoğraflarınız paylaşım havuzunda

Popüler bulut depolama platformu MediaFire'nin yeni uygulaması Pool, resimlerinizi toplu olarak arkadaşlarınız arasında kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmanızı sağlıyor.
3 yıl
1,5b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pool ile fotoğraflarınız paylaşım havuzunda
 

Bir etkinlikte çektiğiniz onlarca fotoğrafı, beraber olduğunu arkadaşlarınıza göndermek istediğiniz ancak bunun çok fazla zaman aldığı çok olmuştur. Bu konudan yola çıkan MediaFire, toplu paylaşım yapabileceğiniz Pool adında bir uygulama geliştirmiş. 

Uygulamaya cep telefonu numarası ile doğrulama yaparak katılabiliyorsunuz. Yani uygulama bir nevi fotoğraf tabanlı mesajlaşma platformu olarak da görülebilir. Kullanıcılar birbiri ile fotoğraf paylaşıyor ve sonrasında bu fotoğrafları albüme kaydedebiliyor. 

Uygulamanın etkili olabilmesi için önce rehberinizdeki arkadaşlarınızı davet ederek bir havuz oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra ilgili fotoğrafları seçerek arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Fotoğrafları alan kullanıcı orijinal çözünürlükte albümüne kaydedebiliyor. 

Uygulama ayrıca konum veya etkinliğe bağlı olarak fotoğraflarda yer alan arkadaşlarınızı tespit ediyor ve ilgili fotoğrafları onlarla paylaşmanızı öneriyor. Daha önce de dediğimiz gibi bir arkadaş havuzu oluşturmazsanız uygulamanın hiçbir fonksiyonu kalmıyor. 





Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG V10 ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar 3 yıl Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl iPad Pro ne kadar büyük: Karşılaştırma videosu 3 yıl iPad Pro kutusundan çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim