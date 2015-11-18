Pool ile fotoğraflarınız paylaşım havuzunda





Bir etkinlikte çektiğiniz onlarca fotoğrafı, beraber olduğunu arkadaşlarınıza göndermek istediğiniz ancak bunun çok fazla zaman aldığı çok olmuştur. Bu konudan yola çıkan MediaFire, toplu paylaşım yapabileceğiniz Pool adında bir uygulama geliştirmiş.





Uygulamaya cep telefonu numarası ile doğrulama yaparak katılabiliyorsunuz. Yani uygulama bir nevi fotoğraf tabanlı mesajlaşma platformu olarak da görülebilir. Kullanıcılar birbiri ile fotoğraf paylaşıyor ve sonrasında bu fotoğrafları albüme kaydedebiliyor.





Uygulamanın etkili olabilmesi için önce rehberinizdeki arkadaşlarınızı davet ederek bir havuz oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra ilgili fotoğrafları seçerek arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Fotoğrafları alan kullanıcı orijinal çözünürlükte albümüne kaydedebiliyor.





Uygulama ayrıca konum veya etkinliğe bağlı olarak fotoğraflarda yer alan arkadaşlarınızı tespit ediyor ve ilgili fotoğrafları onlarla paylaşmanızı öneriyor. Daha önce de dediğimiz gibi bir arkadaş havuzu oluşturmazsanız uygulamanın hiçbir fonksiyonu kalmıyor.















