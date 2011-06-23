PopCap Games 1 milyar dolara satılıyor

Yahoo'nun popüler olduğu dönemlerde site üzerinden oyun oynayanlar PopCap Games adını mutlaka hatırlayacaktır. Zeka ve eğlence odaklı minik oyunlar bağımlılık yaratmış ve milyonlarca indirme sayısına ulaşmıştı. Bu başarı şirketin gelirlerini de rekor düzeylere çekmişti. Masaüstü platformlarda oyun geliştirmeye devam eden PopCap, Plants vs Zombies gibi oyunlarla da mobil platformlarda başarı kovalıyor.

PopCap Games'in gösterdiği performans bir süredir büyük şirketlerin de iştahını kabartıyordu. Gelen haberler PopCap Games'in bir oyun devine satış görüşmelerinin son aşamaya geldiği yönündeydi. Sonunda görüşmeler tamamlandı ve Electronic Arts tam 1 milyar $ bedel karşılığı PopCap Games'i satın aldı. Bugüne kadar pek çok milyar dolarlık satın almalar oldu ancak bu miktar Electronic Arts firmasının pazar payının %13'üne denk geldiği için ayrıca bir önem taşıyor.





Peki Electronic Arts'a bu kadar para ödeten sebep neydi? Bilindiği gibi EA firması geliştirdiği FIFA, Sims veya Battlefield gibi oyunlar ile hem üst düzey oyunculara hem de normal oyunculara hitap ederek masaüstü platformlarda büyük bir başarı yakaladı. Ancak mobil platformlarda ve sosyal ağlarda aynı başarıyı yakaladığını söylemek mümkün değil.





Bu alanları Angry Birds, Zynga, Pocket Games gibi isimler domine etmiş durumda. PopCap ise yine bu alanlarda başarılı oyunlar çıkaran diğer bir firma. Electronic Arts, bu satış ile mobil platformlarda ve sosyal ağlarda istediği başarıya ulaşabilecek potansiyeli eline almış olacak.