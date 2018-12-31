Popüler Android uygulamaları Facebook’a izinsiz veri gönderiyor

Birden çok veri ihlali skandalıyla gündeme gelen ve üyeleri tarafından büyük tepki toplayan Facebook bu kez daha farklı bir skandalla karşı karşıya. Facebook’un eski bilgi toplama geliştirici kitini kullanan yazılımlar, kullanıcı izni sormaksızın hala Facebook’a veri göndermeye devam ediyor.



Privacy International tarafından yapılan araştırmada, popüler 34 Android uygulamasından en az 20 tanesinin, kullanıcıların izni olmaksızın Facebook’a veri gönderdiği tespit edilmiş. Bu uygulamalar arasında Kayak, MyFitnessPal, Skyscanner ve TripAdvisor gibi oldukça meşhur uygulamalar yer alıyor.



Gönderilen veriler arasında telefon açıldığında tipik olarak gönderilenlerin yanı sıra, yaptığınız aramalar ve çizdiğiniz rotalar ya da gerçekleştirdiğiniz uçuşlara ilişkin bilgiler de yer alıyor. Bilgiler arasında eşiniz ve çocuğunuzun da sizinle olup olmadığı gibi detaylar yer alıyor.



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Her ne kadar bu bilgiler sizin adınızla birlikte gönderilmese de kullandığınız telefonda yer alan bireysel Andorid ID’siyle birlikte gönderiliyor. Teorikte bu bilgiler kullanılarak sizin kim olduğunuzu ve nerede bulunduğunuzu tespit etmek mümkün. Bu durum da AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi’ne (GDPR) aykırı bir durum teşkil ediyor. Gönderilen veriler arasında telefon açıldığında tipik olarak gönderilenlerin yanı sıra, yaptığınız aramalar ve çizdiğiniz rotalar ya da gerçekleştirdiğiniz uçuşlara ilişkin bilgiler de yer alıyor. Bilgiler arasında eşiniz ve çocuğunuzun da sizinle olup olmadığı gibi detaylar yer alıyor.Her ne kadar bu bilgiler sizin adınızla birlikte gönderilmese de kullandığınız telefonda yer alan bireysel Andorid ID’siyle birlikte gönderiliyor. Teorikte bu bilgiler kullanılarak sizin kim olduğunuzu ve nerede bulunduğunuzu tespit etmek mümkün. Bu durum daaykırı bir durum teşkil ediyor.



Facebook veri skandalıyla birlikte adım atan AB makamları, Facebook’un geliştirici kitinde değişikliğe gitmesini sağlamıştı. Değişiklik öncesi otomatik veri gönderen yazılım, değişiklikle birlikte izin sorma seçeneğini getirdi. Söz konusu durumda Facebook’u doğrudan suçlamak doğru olmayabilir.



Geliştiriciler hali hazırda uygulamalarını güncellemediyse eski sistemde çalışıyor olabilir. Facebook tarafından yapılan açıklamada geliştiricilerin otomatik veri toplama seçeneğini kapatabileceği ve gecikmeli veri göndermeyi seçebileceği kaydediliyor. Öte yandan, popüler uygulama geliştiricilerin bu çağrılara pek de kulak astıkları söylenemez. Belki de haklarında açılacak muhtemel davalar bu konuda etkili olabilir.



https://www.engadget.com/2018/12/30/more-popular-apps-are-sending-data-to-facebook-without-asking/