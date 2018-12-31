Hadi yarışması bugün 201.900TL ödül dağıtacak

Tam Boyutta Gör

Turkcell desteğiyle yayınlanan canlı bilgi yarışması Hadi yılın son gününde rekor bir ödül dağıtımı yapacak. Ülkedeki en çok katılım sağlanan bilgi yarışması konumundaki Hadi toplamda 201.900TL ödül miktarı belirledi.

Rekor ödül

Yurtdışında HQ Trivia gibi popüler yarışmaların yerli versiyonlarından birisi olan Hadi toplamda 12 soruyu doğru bilenlere ödül dağıtıyor. Her sorunun 10 saniyede cevaplanması lazım. Bir soru yanlış olursa eleniyorsunuz. Eğer jokeriniz varsa bir yanlış cevabınızı tolere edebiliyorsunuz. Para ödülü tüm soruları bilenler arasında eşit olarak dağıtılıyor.

Ayrıca Bkz.

"Epic Games mağazasında Super Meat Boy ücretsiz oldu"

Hadi yarışmasına telefon numaranız ile abone oluyorsunuz. Toplam 5 milyon civarında aboneye ulaşan Hadi her yarışmada ortalama 400 bin kişiyi ağırlıyor. Bir yarışmada en fazla bağlantı rekoru 580 bin oldu.

Bugün akşam saat 20.30 seansında toplam 201.900TL ödül dağıtılacak. Bip Hadi kanalında ise bir joker elde edebiliyorsunuz. Ayrıca yarışmanın bir sorusu ile ilgili ipucu da verilecek. Hadi ekibi seansta 1 milyon civarında katılımcı ağırlayacağını tahmin ediyor. Eğer soruları bilenlerin sayısı az olursa oldukça yüksek bir miktar kalabilir. Hadi uygulaması Android ve iOS platformlarında mevcut.