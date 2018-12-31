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Hadi yarışması bugün 201.900TL ödül dağıtacak

Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam seansında 201.900TL gibi rekor bir para ödülü dağıtacak. Turkcell altyapısını kullanan uygulamanın aynı anda 1 milyon kişiye ev sahipliği yapması bekleniyor.
4 ay
7,4b
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15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hadi yarışması bugün 201.900TL ödül dağıtacak
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Turkcell desteğiyle yayınlanan canlı bilgi yarışması Hadi yılın son gününde rekor bir ödül dağıtımı yapacak. Ülkedeki en çok katılım sağlanan bilgi yarışması konumundaki Hadi toplamda 201.900TL ödül miktarı belirledi.

Rekor ödül

Yurtdışında HQ Trivia gibi popüler yarışmaların yerli versiyonlarından birisi olan Hadi toplamda 12 soruyu doğru bilenlere ödül dağıtıyor. Her sorunun 10 saniyede cevaplanması lazım. Bir soru yanlış olursa eleniyorsunuz. Eğer jokeriniz varsa bir yanlış cevabınızı tolere edebiliyorsunuz. Para ödülü tüm soruları bilenler arasında eşit olarak dağıtılıyor.

Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında Super Meat Boy ücretsiz oldu"

Hadi yarışmasına telefon numaranız ile abone oluyorsunuz. Toplam 5 milyon civarında aboneye ulaşan Hadi her yarışmada ortalama 400 bin kişiyi ağırlıyor. Bir yarışmada en fazla bağlantı rekoru 580 bin oldu.

Bugün akşam saat 20.30 seansında toplam 201.900TL ödül dağıtılacak. Bip Hadi kanalında ise bir joker elde edebiliyorsunuz. Ayrıca yarışmanın bir sorusu ile ilgili ipucu da verilecek. Hadi ekibi seansta 1 milyon civarında katılımcı ağırlayacağını tahmin ediyor. Eğer soruları bilenlerin sayısı az olursa oldukça yüksek bir miktar kalabilir. Hadi uygulaması Android ve iOS platformlarında mevcut.


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Vega 4 ay en beğenilen
3 kuruş için şaklabanlığa gerek yok.
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Guest-6B5A59FD1 4 ay
10 kuruş için Turkcell'e para kazandıramam hiç kusura bakmasınlar
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SPeaky 4 ay
Son soruda 1M den 100k ya düşse bile kişi başı 2 lira düşüyor :D Ama olsun eğlencesine denenir yani
1 Yanıt Yanıtla +8
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ali.kose 4 ay
Ödül güzeldi haberimizde vardı fakat katılmayı unuttuk
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FRAPS_TR 4 ay
uygulamayı yüklemiştim . sol üstte 500.000 anlık yarışmacı yazıyor ama aşağıdaki genel sohbet ekranında saniyede 1 yorum düşüyor. yüzbinlerce online kişinin olduğu yerde sohbet ekranındaki yorumlar çok hızlı akmalı hatta hızdan dolayı yazıları okumakta zorluk çekmeliyiz. Yani kullanıcı sayısı tamamen yalan.
2 Yanıt Yanıtla
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tenturdiot 4 ay FRAPS_TR
Garibim yalnızlıktan kontrol etme fırsatı bulamamış. Herkese aynı mesajlar düşmüyo veya program hepsini göstermiyo veya gösteremiyo. Bilgin olsun.
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fakir-bir-kul 4 ay FRAPS_TR
anadolu86
uygulamayı yüklemiştim . sol üstte 500.000 anlık yarışmacı yazıyor ama aşağıdaki genel sohbet ekranında saniyede 1 yorum düşüyor. yüzbinlerce online kişinin olduğu yerde sohbet ekranındaki yorumlar çok hızlı akmalı hatta hızdan dolayı yazıları okumakta zorluk çekmeliyiz. Yani kullanıcı sayısı tamamen yalan.

Herkes cevap yazmıyor da ondan. şu ana kadar 20 küsür kişiyle farklı ortamlarda bir çok defa bereber katılıp yarıştık daha bir defa yorum yazdığımızı hatırlamıyorum.kendini komik zanneden birkaç bin liseli orada salak saçma yorumlarla yapıyor o işte.
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Guest-6B5A59FD1 4 ay
10 kuruş için Turkcell'e para kazandıramam hiç kusura bakmasınlar
Yanıtla +12
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Vega 4 ay en beğenilen
3 kuruş için şaklabanlığa gerek yok.
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mhrUca 4 ay
100 tl de verim tam olsun
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Seyrim 4 ay
Eğlencesine deneyelim..
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zaferq 4 ay
Reklamlar...
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SPeaky 4 ay
Son soruda 1M den 100k ya düşse bile kişi başı 2 lira düşüyor :D Ama olsun eğlencesine denenir yani
1 Yanıt Yanıtla +8
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tobepeople 4 ay SPeaky
Telefon numaranı kim bilir kaç yüz firmaya haberin olmadan pazarlayacaklar. Bence değmez...!
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Boldrex 4 ay
Kişi başı 20 kuruş düşer artık :)
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