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Popüler mesajlaşma uygulaması Line, WP tarafında güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler mesajlaşma uygulaması Line, WP tarafında güncellendi
Önümüzdeki yıl için 1 milyar kullanıcı sayısını hedefleyen popüler anlık mesajlaşma uygulaması Line, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle v3.6.0 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan bu yeni sürümüyle kişilerin birden fazla görsel göndermesi ve ön izleme yapabilmesi desteklerine kavuşan Line, aynı zamanda artık ana ekrana daha hızlı erişim sunuyor, arayüz açısından geliştirmeler alıyor, mesaj silme özelliğini sunmaya başlıyor, birçok hatadan kurtularak performansı arttırılıyor ve resmi hesaplardan mesajların alınması için kısmi destek kazanıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Line Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/line/a18daaa9-9a1c-4064-91dd-794644cd88e7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 yıl
şu programın tek bir artısı var, o da müsait olunca mesajları kontrol ediyorsunuz
yani beklenmedik bir anda lan man diye zırt pırt gelen mesajlarla boğuşmuyorsunuz !
sırf bu özelliği nedeniyle salçalaşmayan arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinizi gereksiz dialoglara kaymayacak şekilde müsait olunca mail a bakar gibi bakıyorsun bu özelliğini seviyorum !
buna benzer diğer alternatifler ise sizi yolda giderken bir iş yaparken yani uç bir örnekle beyin ameliyatı yaparken, birden cep telefonu zırt pırt lan lun diye uyarı mesajları atmıyor :D bu açıdan seviyeli iletişim için 1 numara bir program ama sesli konuşma özelliği rezalet !
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