Popüler mesajlaşma uygulaması Line, WP tarafında güncellendi

Önümüzdeki yıl için 1 milyar kullanıcı sayısını hedefleyen popüler anlık mesajlaşma uygulaması Line, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle v3.6.0 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan bu yeni sürümüyle kişilerin birden fazla görsel göndermesi ve ön izleme yapabilmesi desteklerine kavuşan Line, aynı zamanda artık ana ekrana daha hızlı erişim sunuyor, arayüz açısından geliştirmeler alıyor, mesaj silme özelliğini sunmaya başlıyor, birçok hatadan kurtularak performansı arttırılıyor ve resmi hesaplardan mesajların alınması için kısmi destek kazanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Line Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/line/a18daaa9-9a1c-4064-91dd-794644cd88e7