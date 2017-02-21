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Popüler ön muhasebe uygulaması Paraşüt'e elektronik fatura özelliği geldi

Web tabanlı popüler muhasebe uygulamalarından olan Paraşüt, yayınlanan son güncelleme ile artık cep telefonu üzerinden elektronik fatura göndererek satış süreçlerini hızlandırmanızı sağlıyor.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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"En kolay ön muhasebe programı" sloganıyla yola çıkan ve kısa süre içerisinde geniş kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran Paraşüt, işlemlerinizi hızlandıracak yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Finansal operasyonlara daha az zaman ayırmanızı sağlayan servisin güncellenen mobil uygulamaları üzerinden artık elektronik fatura gönderebilmek mümkün hale geldi.

Kategorisinde Türkiye’de bir ilk olan bu özelliği kullanabilmek için satış işlemini takip eden 10 saniye içerisinde e-fatura seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Böylelikle maliyet yaratan, fazladan iş yüküne sebep olan ve zaman kaybı oluşturan fatura yazma/gönderme işlemlerini tek tıkla halledebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Bu uygulama cinsel saldırıya uğrayabileceğiniz sokakları söylüyor"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu, hayata geçirilen yeni özellikle birlikte sahada satış yapan bir elemanın faturaları elektronik ortamda keserek saniyeler içerisinde gönderebileceğini dile getirdi. Şu an yaygın olan düzende faturalar ofise dönüldüğünde kesiliyor ya da çalışanların yanlarında fatura koçanı taşımaları gerekiyor. Haliyle bu durum önemli bir zaman kaybı yaratıyor. Büyüme hedefi taşıyan işletmelere büyük kolaylık sağladıklarını ifade eden Yu, hizmet ağının 2017 yılı içerisinde genişleteceğini belirtti.

Dilerseniz Paraşüt uygulamasının Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

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DH Misafiri 1 yıl
Güzel güzel olmasına da paraşütü tam olarak çözemedim. Biz Firmamız olarak ön muhasebe programı arıyoruz. paraşüt buna uygun fakat neden yıllık ücret istiyorlar. zaten muhasebecimiz olsun devlete kesilen vergiler olsun yetmiyor. ben tek ücret verip kurtulmak istiyorum. şuan hala hazırda esemes.net/... sitesinden ön muhasebe programı kullanıyorum. paraşüte geçmeyi denemeyi de düşünüyorum.
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Hsnyksr 2 yıl
Smmm en zor is dalından biridir küçümseyip komik duruma düşmeyin
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FIRAT_G_ 2 yıl Hsnyksr
Sorma hocam ufaktan bir tfrs ufrs karıştırmayın dedim biraz baktım sonrada bakmaktan vazgeçtim. Şu ünv bitsin bu yıl stajı başlattıktan sonraki işlerin arasına bıraktım.
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fuujitsu 2 yıl
Paraşüt diyince ben de Türk geliştirmiş diye sevinmiştim
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AktifProje 2 yıl fuujitsu
Geliştiricisi Türk. OYT Yazılım.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Yapay zekaya söyleyin elini çabuk tutsun. Cahillik akıyor sözlerinden. Zaten bir faturalama var muhasebede başka birşey yok. Mali müşavirler boş adamlar hele ymm ler bildiğin luzumsuzluktan başka birşey değil. Bir işten anlamayan adamların böyle saçma saçma konuşmasına gülüyorum. Şuan smmm sınavlarına hazırlanıyorum emin olun bırak yapay zekayı insan zekası üzerine muhakeme kurulan bin bir tane işlem var. Değil beş yıl 150 yıl geçse muhasebecilere her zaman ihtiyaç olacak. İsterseniz isin baslangici olan staj baslatma sinavi (meslegin en basit adimi) icin calistigim kitaplarin fotograflarini atayim anlarsiniz ne demek istedigimi. Staj devam ederken girilen sinavlar ve bildigin klasik bitirme vs haric burasi. adamlar hukuk bitiriyor bir dal seciyor mesela nedir aile ile alakali medeni hukuk uzmanlasip gidiyor. Bizimkiler vergi usul kanunu, kdv kanunu, amme alacakları kanunu, sosyal güvenlik hukuku, gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, turk ticaret hukuku, is kanunlari, borclar kanunu, teminatlar kanunu, devlet tesvikleri, istisnalar vb bu saydiklarim ve daha fazlasi sadece meslegin hukuki boyutundan kesitler. Alayi da kesin kanunlar olmakla beraber bilinmesi gerekiyor. Oldu da tek duzen hesap planinda cakismalar yasandi. İzlenecek yol mahkeme vb emsal teskil edecek yollar bulunmasi. Elli çeşit kurumun gozlerinin altinda oluyorsun yaptigin hata mesleki kariyerine bedel oluyor. Bu safhalari gecerken zengin cahil patronunu memnun ediyorsun isteki basarinla hallettigin cozdugun islerle. Bir haftada patrona sokulan 10.000 liradan fazla parayi geri cikardim ertesi gun isten ayrildim. Boylede nankor piyasa. Sonrada hic birseyden anlamayan bos bos gidip geldigi 4 yillik fakulteyi ovvvaaa harika bir egitim iyi egitildik deyiveren kisilerin yorumlari cok komik geliyor acikcasi.
Basit anlasilir sekliyle ornekleyim; kayseride yasiyorum nereden baksan 100 tane profesor vardir bu sehrin universitelerinde fakat ymm sayisi 13-15 kisi ile sinirli. Yani profesor olmasi 10 kat daha kolay bir meslek oluyor kendisi. Lakabi üstad. Eğer birseyler okuma aliskanliginiz varsa googla hesap uzmanligi sözlük yazip cikan eksi uludag vb siteleri okuyun. Daha iyi anlarsiniz.
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xmen121 2 yıl
Herkesin bi derdi var durur içerisinde. Ben satış destek bölümünde çalıştım Turkcell A.Ş' de. Muhasebe programına ilgimiz var diye gocunuyor birileri bilmiyorum yeni güzel birşeyler görüp yazıyorsak. Git kumunda oyna derler adama. Derdin varsa pm at da derler hatta. Neyse konuyu kirletmeyelim.
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xmen121 2 yıl
Güzel
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pUnduli 2 yıl
Bu Paraşüt ilk geldiğinde burayı Amerika zannedip "eğlenceli basit hesap programı" diye çıkmıştı , o zaman bu fikre yatırım yapan yatırımcıların aklını sevmek lazım. Sonradan burasının Amerika olmadığını anlayınca "ön muhasebe programı" şeklinde pivot ile devam ettiler. (İlk halini kullanmak için gerçekten dört işlem bilmiyor o nedenle kullanıyor olmak gerekiyordu)
Olay şu ki, muhasebeciler her zaman lazım ama herkese lazım değil. Türkiye'de Amerika gibi herkesin tabiri caizse Allah gibi korktuğu bir IRS olup buna mukabil isteyenin belli bir büyüklük altında muhasebeci olmadan basitçe kendisinin doldurabileceği formlarla işi götürmesi, buna mukabil muhasebeci takımının daha çok danışmanlık işine yönelmesi lazım.
Avrupa'da Amerika'da adam A4 kağıda fatura çıkartıp gönderiyor, burada neredeyse törenle olacak ama her türlü vergi kaçırma ve kaçınma mevcut.
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DH Misafiri 2 yıl
Muhasebe hakkında bilginiz eksik. Muhasebe sadece iki fatura fişi kayıt etmek değildir. O kaydı yaparken arkasında %50 si tecrübe % 50 si mevzuat vardır. SMMMM
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SEO-Uzmanı 2 yıl
benim asıl beklediğim !
yapay zeka şu muhasebecilerin yerini ne zaman alacak !?
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sniper23 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

benim asıl beklediğim !
yapay zeka şu muhasebecilerin yerini ne zaman alacak !?

Ben de onu düşünüyordum. Şirketteki muhasebeciye bir şey söylüyorum adam anca işleri peşinden sürükleyip duruyor.
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