Popüler ön muhasebe uygulaması Paraşüt'e elektronik fatura özelliği geldi

"En kolay ön muhasebe programı" sloganıyla yola çıkan ve kısa süre içerisinde geniş kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran Paraşüt, işlemlerinizi hızlandıracak yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Finansal operasyonlara daha az zaman ayırmanızı sağlayan servisin güncellenen mobil uygulamaları üzerinden artık elektronik fatura gönderebilmek mümkün hale geldi.

Kategorisinde Türkiye’de bir ilk olan bu özelliği kullanabilmek için satış işlemini takip eden 10 saniye içerisinde e-fatura seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Böylelikle maliyet yaratan, fazladan iş yüküne sebep olan ve zaman kaybı oluşturan fatura yazma/gönderme işlemlerini tek tıkla halledebilirsiniz.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paraşüt Kurucu Ortağı, hayata geçirilen yeni özellikle birlikte sahada satış yapan bir elemanın faturaları elektronik ortamda keserek saniyeler içerisinde gönderebileceğini dile getirdi. Şu an yaygın olan düzende faturalar ofise dönüldüğünde kesiliyor ya da çalışanların yanlarındataşımaları gerekiyor. Haliyle bu durum önemli biryaratıyor. Büyüme hedefi taşıyan işletmelere büyük kolaylık sağladıklarını ifade eden Yu, hizmet ağının 2017 yılı içerisinde genişleteceğini belirtti.