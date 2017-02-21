Popüler ön muhasebe uygulaması Paraşüt'e elektronik fatura özelliği geldi

Haber Editörü
"En kolay ön muhasebe programı" sloganıyla yola çıkan ve kısa süre içerisinde geniş kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran Paraşüt, işlemlerinizi hızlandıracak yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Finansal operasyonlara daha az zaman ayırmanızı sağlayan servisin güncellenen mobil uygulamaları üzerinden artık elektronik fatura gönderebilmek mümkün hale geldi.
Kategorisinde Türkiye’de bir ilk olan bu özelliği kullanabilmek için satış işlemini takip eden 10 saniye içerisinde e-fatura seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Böylelikle maliyet yaratan, fazladan iş yüküne sebep olan ve zaman kaybı oluşturan fatura yazma/gönderme işlemlerini tek tıkla halledebilirsiniz.Ayrıca Bkz. "Bu uygulama cinsel saldırıya uğrayabileceğiniz sokakları söylüyor"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu, hayata geçirilen yeni özellikle birlikte sahada satış yapan bir elemanın faturaları elektronik ortamda keserek saniyeler içerisinde gönderebileceğini dile getirdi. Şu an yaygın olan düzende faturalar ofise dönüldüğünde kesiliyor ya da çalışanların yanlarında fatura koçanı taşımaları gerekiyor. Haliyle bu durum önemli bir zaman kaybı yaratıyor. Büyüme hedefi taşıyan işletmelere büyük kolaylık sağladıklarını ifade eden Yu, hizmet ağının 2017 yılı içerisinde genişleteceğini belirtti.
Dilerseniz Paraşüt uygulamasının Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
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Basit anlasilir sekliyle ornekleyim; kayseride yasiyorum nereden baksan 100 tane profesor vardir bu sehrin universitelerinde fakat ymm sayisi 13-15 kisi ile sinirli. Yani profesor olmasi 10 kat daha kolay bir meslek oluyor kendisi. Lakabi üstad. Eğer birseyler okuma aliskanliginiz varsa googla hesap uzmanligi sözlük yazip cikan eksi uludag vb siteleri okuyun. Daha iyi anlarsiniz.
Olay şu ki, muhasebeciler her zaman lazım ama herkese lazım değil. Türkiye'de Amerika gibi herkesin tabiri caizse Allah gibi korktuğu bir IRS olup buna mukabil isteyenin belli bir büyüklük altında muhasebeci olmadan basitçe kendisinin doldurabileceği formlarla işi götürmesi, buna mukabil muhasebeci takımının daha çok danışmanlık işine yönelmesi lazım.
Avrupa'da Amerika'da adam A4 kağıda fatura çıkartıp gönderiyor, burada neredeyse törenle olacak ama her türlü vergi kaçırma ve kaçınma mevcut.
yapay zeka şu muhasebecilerin yerini ne zaman alacak !?
Ben de onu düşünüyordum. Şirketteki muhasebeciye bir şey söylüyorum adam anca işleri peşinden sürükleyip duruyor.