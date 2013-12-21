Popüler seyahat uygulaması KAYAK güncellendi

Dünyanın en popüler mobil seyahat uygulaması olan ve kullanıcılara milyonlarca hotel, uçuş, araç servisi gibi seyahat konularında en uygun fiyatlı seçeneği bulmalarına imkan sunan KAYAK'ın iOS uygulaması güncellendi.

Son güncelleme ile uygulama içerisinde yer alan "My Trips" artık daha fazla detay sunuyor. iOS 7 için yeniden tasarlanan My Trips, yeni kimliği ile kullanıcıların varış noktaları hakkında daha detaylı fotoğraflar ve hava durumu bilgisi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, özel dönemlerde (yeni yıl, tatil, sevgililer günü gibi) hotellerdeki özel fırsatlar hakkında daha detaylı bilgi alabiliyor.

KAYAK'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

KAYAK - kayak.com