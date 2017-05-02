Porsche, A sütununda yer alan hava yastığının patentini aldı

Porsche üstü açık araçları kaza anında daha güvenli hale getirecek A sütunu içine yerleştirilen hava yastığının patentini aldı. Üstü açık araçların yanında Alman üretici bu fikri diğer araçlarında da kullanabilir.

Porsche'nin hazırladığı patent resimleri hava yastığının A sütunununda nasıl konumlandırılacağını gösteriyor. Şirkete göre, yeni güvenlik yöntemi bir kişinin vücudunun kaza anında aracın köşesine doğru ilerlediği durumlarda onu koruması için tasarlanmış. Buna ek olarak otomobil üreticisi, bu teknolojinin bir üstü açık modellerde özellikle faydalı olacağını düşünüyor çünkü bir çatı desteğinin olmaması, kaza esnasında yolcuları daha fazla risk altına sokabiliyor.

Porsche'nin A sütunu hava yastıkları şirketin yeni araçlarının IIHS'nin small overlap testinden de yüksek puan almasına sebep olabilir. Bu test aracın bir köşesinde gerçekleşen çarpışma üzerine yoğunlaşırken, test esnasında mankenin kafası genellikle direksiyon hava yastığının yanından kayarak A sütununa yöneliyor. Genellikle yana monte edilen hava yastığı bu hareketi kontrol etse de, mankenin A sütununa çarptığı durumlar da olabiliyor. Orada bir hava yastığınınn var olmasıyla, yaralanma riski çok daha düşük olabilir.

Porsche patent başvurusunu 19 Ekim 2016'da yapmış olsa da, Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisi bu patenti 27 Nisan 2017'de yayınladı. Bu zamanlama göz önüne alındığında, şirketin üstü açık modellerinin bu güvenlik teknolojisine çok yakında sahip olması mümkün görünüyor.