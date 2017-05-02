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Porsche, A sütununda yer alan hava yastığının patentini aldı

Porsche önden kazalarda olası A sütununa kafayı çarpma durumunun önüne geçmek adına yeni bir güvenlik önlemi geliştirdi. Firma, A sütununa konumlandırılan hava yastığının patentini aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Porsche üstü açık araçları kaza anında daha güvenli hale getirecek A sütunu içine yerleştirilen hava yastığının patentini aldı. Üstü açık araçların yanında Alman üretici bu fikri diğer araçlarında da kullanabilir.
Porsche'nin hazırladığı patent resimleri hava yastığının A sütunununda nasıl konumlandırılacağını gösteriyor. Şirkete göre, yeni güvenlik yöntemi bir kişinin vücudunun kaza anında aracın köşesine doğru ilerlediği durumlarda onu koruması için tasarlanmış. Buna ek olarak otomobil üreticisi, bu teknolojinin bir üstü açık modellerde özellikle faydalı olacağını düşünüyor çünkü bir çatı desteğinin olmaması, kaza esnasında yolcuları daha fazla risk altına sokabiliyor.
Porsche'nin A sütunu hava yastıkları şirketin yeni araçlarının IIHS'nin small overlap testinden de yüksek puan almasına sebep olabilir. Bu test aracın bir köşesinde gerçekleşen çarpışma üzerine yoğunlaşırken, test esnasında mankenin kafası genellikle direksiyon hava yastığının yanından kayarak A sütununa yöneliyor. Genellikle yana monte edilen hava yastığı bu hareketi kontrol etse de, mankenin A sütununa çarptığı durumlar da olabiliyor. Orada bir hava yastığınınn var olmasıyla, yaralanma riski çok daha düşük olabilir.
Porsche patent başvurusunu 19 Ekim 2016'da yapmış olsa da, Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisi bu patenti 27 Nisan 2017'de yayınladı. Bu zamanlama göz önüne alındığında, şirketin üstü açık modellerinin bu güvenlik teknolojisine çok yakında sahip olması mümkün görünüyor.

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beyazakbil 2 yıl en beğenilen
Volvo 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerinin mucididir ve her üretici araçlarında bunu kullansın insanların güvenliği artsın diye , bu icadının patentini almamıştır ....der ve giderim.
Volvo 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerinin mucididir ve her üretici araçlarında bunu kullansın insanların güvenliği artsın diye , bu icadının patentini alma...
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2 Yanıt Yanıtla +65
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Mirkan47 2 yıl beyazakbil
beyazakbil
Volvo 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerinin mucididir ve her üretici araçlarında bunu kullansın insanların güvenliği artsın diye , bu icadının patentini almamıştır ....der ve giderim.

Patent almadığını zannetmiyorum. Her icadın patentinin alınması lazım çünkü çalınma tehlikesi var. Örneğin Volvo bu emniyet kemerinin patentini almadan kullanıma sunarsa başka bir marka bunun patentini alır ve bu emniyet kemerinin kullanımı için volvo dan bile para talep edebilir. Volvo patent alıp ücretsiz kullanıma sunmuştur. Yani mantıklı olan budur.
beyazakbilVolvo 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerinin mucididir ve her üretici araçlarında bunu kullansın insanların güvenliği artsın diye ...
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ceo-tr 2 yıl
hadi hava yastığının patenti olabilir, sonuçta bir icat ama bunu camın yanında kullanmanın da patentimi olur.
ayrıca bu tarz insan hayatıyla ilgili bir şey için patent olmaması lazım. o da ayrı konu.
hadi hava yastığının patenti olabilir, sonuçta bir icat ama bunu camın yanında kullanmanın da patentimi olur.ayrıca bu tarz insan hayatıyla ilgili bir şey ...
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kadirirdem 2 yıl
İyide zaten kullanılmıyor muydu bu ?.
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xnoname 2 yıl
Hey gidi günümüz emniyet kemerini icat edip güvenlik için herkes faydalansın diye patent almayan Volvo
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ozgutozkan 2 yıl
Üstü açık araba hayal olduğu için Türkiye şartlarında çok da sıkıntı yok. Yastık olmuş olmamış benene.
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alemburda34 2 yıl
Bu tarz insan hayatiyla ilgili patentlerin ucretsiz ortak kullanimda olmali
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bende345 2 yıl
Corolla'm da var orada .
Ama mutlaka fonksiyonel bir fark vardır .
Poh atmayın .
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lojistisyen 2 yıl
Görmemişin hava yastığı olmuş gitmiş patentini almış.
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artenis 2 yıl
2003 vectramda 10 adet var ikisi A stünlarında ama bunların ki stunu kaplıyor farkı orda yine de etik dışı algısı veriyor.
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BebeBiskuvisi 2 yıl
Sistemi cabrio araçlar için tasarlamışlar. Normal arabalardaki gibi bir sistem değil galiba. Kaza anında sütuna ekstra kuvvet veriyor olabilir.
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hazarRS 2 yıl
2009 model mini cooperda da aynı yerde havayastığı var. Nasıl patent alabiliyorlar anlamadım
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3 Yanıt Yanıtla +8
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bordoomavii 2 yıl hazarRS
hazarRS

2009 model mini cooperda da aynı yerde havayastığı var. Nasıl patent alabiliyorlar anlamadım
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2006 golfde de aynı yerde hava yastığı var.
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yildiz 2 yıl hazarRS
hazarRS
2009 model mini cooperda da aynı yerde havayastığı var. Nasıl patent alabiliyorlar anlamadım
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onlar perde hava yastığı, ön direk için açılmıyor yan cam için perde şeklinde açılıyor. Bu farklı o farklı.
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azizerkan07 2 yıl hazarRS
hazarRS
2009 model mini cooperda da aynı yerde havayastığı var. Nasıl patent alabiliyorlar anlamadım
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Perde hava yastığı işareti o. B sutununda olur çoğu markada onun işareti.
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beyazakbil 2 yıl en beğenilen
Volvo 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerinin mucididir ve her üretici araçlarında bunu kullansın insanların güvenliği artsın diye , bu icadının patentini almamıştır ....der ve giderim.
2 Yanıt Yanıtla +65
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Mirkan47 2 yıl beyazakbil
beyazakbil
Volvo 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerinin mucididir ve her üretici araçlarında bunu kullansın insanların güvenliği artsın diye , bu icadının patentini almamıştır ....der ve giderim.

Patent almadığını zannetmiyorum. Her icadın patentinin alınması lazım çünkü çalınma tehlikesi var. Örneğin Volvo bu emniyet kemerinin patentini almadan kullanıma sunarsa başka bir marka bunun patentini alır ve bu emniyet kemerinin kullanımı için volvo dan bile para talep edebilir. Volvo patent alıp ücretsiz kullanıma sunmuştur. Yani mantıklı olan budur.
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onkuba 2 yıl beyazakbil
beyazakbil
Volvo 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerinin mucididir ve her üretici araçlarında bunu kullansın insanların güvenliği artsın diye , bu icadının patentini almamıştır ....der ve giderim.

Patenti alıp her markanın kullanımına sundu.
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