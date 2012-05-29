Porsche Design P 9981 BlackBerry, Vodafone tarafından satışa sunuldu

Kanadalı RIM firmasının lüks cihaz segmentine yönelik olarak tasarladığı Porsche Design P 9981 BlackBerry modeli Vodafone tarafından ülkemizde satışa sunuldu.





Porsche Design P 9981 BlackBerry modelinde 1.2GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8655 Snapdragon işlemci, 2.8 inçlik 640 x 480 piksel çözünürlükte ekran, BlackBerry 7.0 işletim sistemi, 768MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP kamera, NFC, GPS, WiFi şeklinde özellikler bulunuyor.





Modelde paslanmaz çelik çerçeve, deri arka yüz, özel aksesuarlar ek olarak sunuluyor. İnternet erişimi ise sınırsız.





Modele RED ve RED+ aboneleri faturalarına ek olarak 18 ay taahhütle ayda 256TL ödeyerek modele sahip olabilecek. Modelin satışa sunulduğu Vodafone bayileri şöyle:





İstanbul: İstinye Park AVM, Bağdat Caddesi, Akmerkez

Ankara: Panora AVM, ANKAmall AVM

İzmir: Forum Bornova AVM, Karşıyaka

Adana: Adana AVM, Atatürk Bulvarı

Gaziantep: Gazi Muhtar Paşa Bulvarı

Antalya: TerraCity AVM

Kayseri: Sivas Bulvarı

Perakende kanallarında ise 4300-4600TL arasında modeli satın alabilmek mümkün.