Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche Design P 9981 BlackBerry, Vodafone tarafından satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,7b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kanadalı RIM firmasının lüks cihaz segmentine yönelik olarak tasarladığı Porsche Design P 9981 BlackBerry modeli Vodafone tarafından ülkemizde satışa sunuldu. 

Porsche Design P 9981 BlackBerry modelinde 1.2GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8655 Snapdragon işlemci, 2.8 inçlik 640 x 480 piksel çözünürlükte ekran, BlackBerry 7.0 işletim sistemi, 768MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP kamera, NFC, GPS, WiFi şeklinde özellikler bulunuyor.

Modelde paslanmaz çelik çerçeve, deri arka yüz, özel aksesuarlar ek olarak sunuluyor. İnternet erişimi ise sınırsız.

Modele RED ve RED+ aboneleri faturalarına ek olarak 18 ay taahhütle ayda 256TL ödeyerek modele sahip olabilecek. Modelin satışa sunulduğu Vodafone bayileri şöyle:

İstanbul: İstinye Park AVM, Bağdat Caddesi, Akmerkez
Ankara: Panora AVM, ANKAmall AVM
İzmir: Forum Bornova AVM, Karşıyaka
Adana: Adana AVM, Atatürk Bulvarı
Gaziantep: Gazi Muhtar Paşa Bulvarı
Antalya: TerraCity AVM
Kayseri: Sivas Bulvarı
Perakende kanallarında ise 4300-4600TL arasında modeli satın alabilmek mümkün. 

http://www.vodafone.com.tr/Kampanyalar/Porsche-Design-P9981-BlackBerry-Kampanyasi.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BarGoS 7 yıl en beğenilen
Forumda takılan insanlara göre bu cihaz aptal işi.Ama sosyete de öyle değil bu işler.Büyük şehirlerin sosyeteleri, bu telefona sahip olmaya başladılar bile.Sadece çevresine taş.klı olduğunu göstermek isteyen insan sayısı Türkiye'de çok fazla malesef.
Forumda takılan insanlara göre bu cihaz aptal işi.Ama sosyete de öyle değil bu işler.Büyük şehirlerin sosyeteleri, bu telefona sahip olmaya başladılar bile.Sade...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lerolande 7 yıl
Bunu almak için önce bir Porsche sahibi olmak lazım :))
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Çok parası olup harcama yapmayı bilmeyen kişiler için iyi fiyat.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tako07 6 yıl
Ben aldım oldukça memnunum.
Telefondan fazla bişey beklemeyenlerin alabileceği bir telefon.
çok teknoloji delisi değil iseniz işinizi görecek bir telefon.
şahsen yaptığım şeyler sınırlı,
mesela whatsapp,internette merak ettiğim birşey olursa aramak,telefon görüşmeleri tabiki ve en sevdiğim özelliği müzik kalitesi gerçekten çok güzel.
ben tasarımını çok beğendiğim için note 2 satıp bunu aldım alacak arkadaşlarada tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brsykslr 6 yıl
tasarım olmamış ve pahalı bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 6 yıl
Valla calisiyor olsam alirdim kim ne konusmus ve demis umrumda bile diil, mumkunse pek kimsede olmasin bu telefon zaten, bu arada siyahida cikti!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ne dersiniz dostlar alalımmı almayalımmı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmreBudak 6 yıl
Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış misali.. Bu telefon öyle bir izlenim uyandırmış ki geçenlerde bir ortamda konu açıldı blackberry bir telefon çıkarmış 5 milyar vs vs diye konuşuluyordu adamların yapmak istediğide bu ? RIM bu telefonu satmasa çok mu umrunda 1 tane satsa sevinir çok satılsa üzülür neden mi ? Zaten şirketin istediği de telefon sayılı kişilerin elinde bulunsun .. öylede zaten bence iyi bir fikir benim açımdan değil ama eskiden iphone dediğimiz cihaz ünlü camiyasında vardı sayılı adam da işte şimdi adamın yicek ekmeği yok evkurdan iphone 5 almış :))) o yüzden sosyetenin yeni bebeği blackberry 9981 porche design diye düşnüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yorumların tamamını okuyamadım çünki tasarımla meşgulüm gerçekten bu telefonda tasarım denilen bir nokta yok dimi?
acaba hangi açıdan bakıyorsunuz sanatmı teknolojimi sanat ise herkesin görüşü sanat açısında olur.
teknoloji ise umarım eviniz full camdan ve sinama odası ve teknoloji devleri ilk ürünleri size testetmeniz için getiriyordur ki teknoloji için bu sevyede olmalısınız hanginiz burada 10.000 tl ve üzeri maaş alıyor?
yanıt hepiniz ve kimin emeğine saygı gösteriliyor kimsenin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
porsche design dan bahsediyoruz hiç diger urunlerıne bakma fırsatınız oldumu bılmıyorum ama adamlar kıprit yapsa 300tl den satıyo.bi tanıdıgımda bu telefondan var uzun uzun ınceleme fırsatım olmadı ama telefonun mazeme kalıtesı inanılmaz bir telefonda bukadar kalıtelı dokular hiç görmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Feritcelikk 7 yıl
design çirkin
pahalı
alanı döverler ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meposion 7 yıl
bery bak git olm bu paraya bak git bery :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yorumların tamamını okuyamadım çünki tasarımla meşgulüm gerçekten bu telefonda tasarım denilen bir nokta yok dimi?
acaba hangi açıdan bakıyorsunuz sanatmı teknolojimi sanat ise herkesin görüşü sanat açısında olur.
teknoloji ise umarım eviniz full camdan ve sinama odası ve teknoloji devleri ilk ürünleri size testetmeniz için getiriyordur ki teknoloji için bu sevyede olmalısınız hanginiz burada 10.000 tl ve üzeri maaş alıyor?
yanıt hepiniz ve kimin emeğine saygı gösteriliyor kimsenin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yorumların tamamını okuyamadım çünki tasarımla meşgulüm gerçekten bu telefonda tasarım denilen bir nokta yok dimi?
acaba hangi açıdan bakıyorsunuz sanatmı teknolojimi sanat ise herkesin görüşü sanat açısında olur.
teknoloji ise umarım eviniz full camdan ve sinama odası ve teknoloji devleri ilk ürünleri size testetmeniz için getiriyordur ki teknoloji için bu sevyede olmalısınız hanginiz burada 10.000 tl ve üzeri maaş alıyor?
yanıt hepiniz ve kimin emeğine saygı gösteriliyor kimsenin?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 7 yıl
4Crumby
Bu alet alinir hem de oyle bi alinir ki sok olursunuz adamlar bizlerin yilda kazandigi parayi gunde kazaniyor tum gun internette hangi telefon nasil diye arastiracak hali yok gidiyor telefoncuya en prejtijli urun ne diyo adam da bunu getiriyor adam da aliyor gidiyor 1 hafta sonra geliyor bunu 1000tlden geri satiyor iphone aliyor onu satiyor galaxy aliyor veya hic satmiyor soforune falan hediye ediyor oyle yani simdi bu adama sen alma diyemezsin adam kazanmis harciyor. Ayrica buna o parayi veren adaman is adami olmaz diye milleti asagilayan arkadasa sorarim o olamaz da sen mi is adami olursun bu dar gorusunle sen o adamlar kadar zengin olsan emin ol o parani daha bile sacma seylere harcarsin yeter artik su fakir edebiyatlari her pahalli telefonun altina ayni hikaye sonucta adamlarin amaci zaten bu telefonu senin benim gibi adamlarin almamasini istemesi gunde 100bin kazanan adamla asgari ucret alan adamin telefonu bir olur mu hic ? Daha bile pahalli olabilir hatta bu modeller neyse gece gece kafanizi sisirdim kimse de okumaz zaten bu kadar uzun yaziyi desarj olmus oldum.

okudum :)) ve katılıyorum sonucta peynır ekmek gibi satılan s2 veya satılcak olan s3 cok mu ucuz sanki.. bence millet kafayı ram ile panel ile çekirdek ile bozmus durumda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 7 yıl
Bu alet alinir hem de oyle bi alinir ki sok olursunuz adamlar bizlerin yilda kazandigi parayi gunde kazaniyor tum gun internette hangi telefon nasil diye arastiracak hali yok gidiyor telefoncuya en prejtijli urun ne diyo adam da bunu getiriyor adam da aliyor gidiyor 1 hafta sonra geliyor bunu 1000tlden geri satiyor iphone aliyor onu satiyor galaxy aliyor veya hic satmiyor soforune falan hediye ediyor oyle yani simdi bu adama sen alma diyemezsin adam kazanmis harciyor. Ayrica buna o parayi veren adaman is adami olmaz diye milleti asagilayan arkadasa sorarim o olamaz da sen mi is adami olursun bu dar gorusunle sen o adamlar kadar zengin olsan emin ol o parani daha bile sacma seylere harcarsin yeter artik su fakir edebiyatlari her pahalli telefonun altina ayni hikaye sonucta adamlarin amaci zaten bu telefonu senin benim gibi adamlarin almamasini istemesi gunde 100bin kazanan adamla asgari ucret alan adamin telefonu bir olur mu hic ? Daha bile pahalli olabilir hatta bu modeller neyse gece gece kafanizi sisirdim kimse de okumaz zaten bu kadar uzun yaziyi desarj olmus oldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9742 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, vodafone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl General Mobile Planet video inceleme 7 yıl 1e1: Creative Oyuncu Aksesuarlarını İnceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim