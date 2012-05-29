Porsche Design P 9981 BlackBerry, Vodafone tarafından satışa sunuldu

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Kanadalı RIM firmasının lüks cihaz segmentine yönelik olarak tasarladığı Porsche Design P 9981 BlackBerry modeli Vodafone tarafından ülkemizde satışa sunuldu.
Porsche Design P 9981 BlackBerry modelinde 1.2GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8655 Snapdragon işlemci, 2.8 inçlik 640 x 480 piksel çözünürlükte ekran, BlackBerry 7.0 işletim sistemi, 768MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP kamera, NFC, GPS, WiFi şeklinde özellikler bulunuyor.
Modelde paslanmaz çelik çerçeve, deri arka yüz, özel aksesuarlar ek olarak sunuluyor. İnternet erişimi ise sınırsız.
Modele RED ve RED+ aboneleri faturalarına ek olarak 18 ay taahhütle ayda 256TL ödeyerek modele sahip olabilecek. Modelin satışa sunulduğu Vodafone bayileri şöyle:
İstanbul: İstinye Park AVM, Bağdat Caddesi, Akmerkez
Ankara: Panora AVM, ANKAmall AVM
İzmir: Forum Bornova AVM, Karşıyaka
Adana: Adana AVM, Atatürk Bulvarı
Gaziantep: Gazi Muhtar Paşa Bulvarı
Antalya: TerraCity AVM
Kayseri: Sivas Bulvarı
Perakende kanallarında ise 4300-4600TL arasında modeli satın alabilmek mümkün.
http://www.vodafone.com.tr/Kampanyalar/Porsche-Design-P9981-BlackBerry-Kampanyasi.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefondan fazla bişey beklemeyenlerin alabileceği bir telefon.
çok teknoloji delisi değil iseniz işinizi görecek bir telefon.
şahsen yaptığım şeyler sınırlı,
mesela whatsapp,internette merak ettiğim birşey olursa aramak,telefon görüşmeleri tabiki ve en sevdiğim özelliği müzik kalitesi gerçekten çok güzel.
ben tasarımını çok beğendiğim için note 2 satıp bunu aldım alacak arkadaşlarada tavsiye ederim.
acaba hangi açıdan bakıyorsunuz sanatmı teknolojimi sanat ise herkesin görüşü sanat açısında olur.
teknoloji ise umarım eviniz full camdan ve sinama odası ve teknoloji devleri ilk ürünleri size testetmeniz için getiriyordur ki teknoloji için bu sevyede olmalısınız hanginiz burada 10.000 tl ve üzeri maaş alıyor?
yanıt hepiniz ve kimin emeğine saygı gösteriliyor kimsenin?
pahalı
alanı döverler ya...
acaba hangi açıdan bakıyorsunuz sanatmı teknolojimi sanat ise herkesin görüşü sanat açısında olur.
teknoloji ise umarım eviniz full camdan ve sinama odası ve teknoloji devleri ilk ürünleri size testetmeniz için getiriyordur ki teknoloji için bu sevyede olmalısınız hanginiz burada 10.000 tl ve üzeri maaş alıyor?
yanıt hepiniz ve kimin emeğine saygı gösteriliyor kimsenin?
acaba hangi açıdan bakıyorsunuz sanatmı teknolojimi sanat ise herkesin görüşü sanat açısında olur.
teknoloji ise umarım eviniz full camdan ve sinama odası ve teknoloji devleri ilk ürünleri size testetmeniz için getiriyordur ki teknoloji için bu sevyede olmalısınız hanginiz burada 10.000 tl ve üzeri maaş alıyor?
yanıt hepiniz ve kimin emeğine saygı gösteriliyor kimsenin?
okudum :)) ve katılıyorum sonucta peynır ekmek gibi satılan s2 veya satılcak olan s3 cok mu ucuz sanki.. bence millet kafayı ram ile panel ile çekirdek ile bozmus durumda
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