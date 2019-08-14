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Porsche Taycan için geri sayım başladı: İşte tanıtım tarihi

Alman otomobil devi Porsche ilk elektrikli aracını Eylül ayında sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Taycan olarak adlandırılan otomobilin ne zaman tanıtılacağı belli oldu.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Porsche'nin ilk eletkrikli otomobilini Eylül ayında sahneye çıkaracağını daha öncesinden biliyorduk. Ancak şimdi elimizde kesin bir tarih var. Taycan olarak adlandırılan aracın 4 Eylül tarihinde, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nın hemen öncesinde görücüye çıkacağı bildirildi.
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Taycan EV Forumu'na göre elektrikli otomobil, 4 Eylül'de Almanya, Çin ve Kanada'da düzenlenecek eş zamanlı etkinliklerde tanıtılacak. ABD'nin ise neden bu listede yer almadığı bilinmiyor. Araç hali hazırda 30.000 ön sipariş almış durumda.

500 km menzil sunacak

Porsche henüz Taycan’ın tüm özelliklerini açıklamadı ancak aracın 600'ün üzerinde beygir gücüne sahip olacağı söyleniyor. Otomobil, güçlü motor ünitesi sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşacak. Ayrıca 500 kilometre civarında bir sürüş menziline sahip olması bekleniyor.

https://www.taycanevforum.com/threads/porsche-taycan-debut-set-for-sept-4th.637 Yorum Yaz
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