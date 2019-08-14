Porsche Taycan için geri sayım başladı: İşte tanıtım tarihi

Porsche'nin ilk eletkrikli otomobilini Eylül ayında sahneye çıkaracağını daha öncesinden biliyorduk. Ancak şimdi elimizde kesin bir tarih var. Taycan olarak adlandırılan aracın 4 Eylül tarihinde, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nın hemen öncesinde görücüye çıkacağı bildirildi.

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Taycan EV Forumu'na göre elektrikli otomobil, 4 Eylül'de Almanya, Çin ve Kanada'da düzenlenecek eş zamanlı etkinliklerde tanıtılacak. ABD'nin ise neden bu listede yer almadığı bilinmiyor. Araç hali hazırda 30.000 ön sipariş almış durumda.

500 km menzil sunacak

https://www.taycanevforum.com/threads/porsche-taycan-debut-set-for-sept-4th.637

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Porsche henüz Taycan’ın tüm özelliklerini açıklamadı ancak aracınbeygir gücüne sahip olacağı söyleniyor. Otomobil, güçlü motor ünitesi sayesindehıza 3.5 saniyede ulaşacak. Ayrıcacivarında bir sürüş menziline sahip olması bekleniyor.