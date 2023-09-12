Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Audi ve Porsche elektrikli otomobillerde tehlikeli bir kusur tespit edildi

    Volkswagen'in iki premium markası Porsche ve Audi'nin elektrikli otomobillerinde yangına neden olabilecek bir kusur tespit edildi. Yaklaşık 7.000 Taycan ve e-tron GT geri çağırıldı.
    Audi ve Porsche elektrikli araçlarda tehlikeli bir kusur bulundu Tam Boyutta Gör
    Audi e-tron GT ve Porsche Taycan elektrikli otomobil modellerinde bataryanın alev almasına yol açabilecek tehlikeli bir kusur keşfedildi. Aktarılan bilgilere göre iki Alman marka yangın riski nedeniyle 6.676 adet elektrikli aracı geri çağırdı.

    E-tron GT ve Taycan modellerinin bataryalarına olası bir sıvı girişinden şüphe ediliyor. Bu durum batarya paketlerindeki elektrikli bileşenler arasında temas noktalarında sorunlar yaratarak kıvılcımlara ve sonucunda yangınlara neden olabilir.

    Porsche, sorunun ilk olarak 2022 yılında ortaya çıktığını söylüyor. O dönemde, bazı Taycan elektrikli araçların bataryalarında yalıtım sorunları olduğuna dair haberler vardı. Bazı vakalarda bataryaya sıvı sızdığının tespit edilmesiyle durum daha net bir şekilde anlaşıldı. Bunun ardından üretici sızdırmazlık için Teroson dolgu macunu kullanmaya başladı.

    Audi ve Porsche elektrikli araçlarda tehlikeli bir kusur bulundu Tam Boyutta Gör

    Sızdırma sorunu olan bataryalar değiştirilecek

    Bir süre sonra, Avrupa'daki elektrikli araçlarda da benzer bir sorun gözlendi. Yeni bir dolgu macununun kullanılması bile kusurun giderilmesine yardımcı olmadı. Sorunu araştırmaya devam eden şirket, Mayıs ayında batarya üretim protokolünü iyileştirilmiş bir Teroson sızdırmazlık maddesi içerecek şekilde revize etti.

    Geri çağırma 2023 model yılına ait farklı gövde tiplerinde 4.777 adet Porsche Taycan'ı kapsıyor. Audi ise 2023 model 1.899 adet e-tron GT ve RS e-tron GT'yi geri çağırdı. Bayiler araçları inceleyecek ve özellikle batarya paketine sıvı girişi olup olmadığını kontrol edecekler. Test sonucunda sızıntı olasılığı görülürse batarya değişimi yapılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seralin 50 mg kullananlar göze şampuan kaçması kör eder mi arjantin"e en ucuz nasıl gidilir rölantide motor ısınınca yağ lambası yanıyor sürüş stabilizasyonu arızası bmw

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız