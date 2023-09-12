Audi ve Porsche elektrikli otomobillerde tehlikeli bir kusur tespit edildi

Tam Boyutta Gör Audi e-tron GT ve Porsche Taycan elektrikli otomobil modellerinde bataryanın alev almasına yol açabilecek tehlikeli bir kusur keşfedildi. Aktarılan bilgilere göre iki Alman marka yangın riski nedeniyle 6.676 adet elektrikli aracı geri çağırdı.

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E-tron GT ve Taycan modellerinin bataryalarına olası bir sıvı girişinden şüphe ediliyor. Bu durum batarya paketlerindeki elektrikli bileşenler arasında temas noktalarında sorunlar yaratarak kıvılcımlara ve sonucunda yangınlara neden olabilir.

Porsche, sorunun ilk olarak 2022 yılında ortaya çıktığını söylüyor. O dönemde, bazı Taycan elektrikli araçların bataryalarında yalıtım sorunları olduğuna dair haberler vardı. Bazı vakalarda bataryaya sıvı sızdığının tespit edilmesiyle durum daha net bir şekilde anlaşıldı. Bunun ardından üretici sızdırmazlık için Teroson dolgu macunu kullanmaya başladı.

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Sızdırma sorunu olan bataryalar değiştirilecek

Bir süre sonra, Avrupa'daki elektrikli araçlarda da benzer bir sorun gözlendi. Yeni bir dolgu macununun kullanılması bile kusurun giderilmesine yardımcı olmadı. Sorunu araştırmaya devam eden şirket, Mayıs ayında batarya üretim protokolünü iyileştirilmiş bir Teroson sızdırmazlık maddesi içerecek şekilde revize etti.

Geri çağırma 2023 model yılına ait farklı gövde tiplerinde 4.777 adet Porsche Taycan'ı kapsıyor. Audi ise 2023 model 1.899 adet e-tron GT ve RS e-tron GT'yi geri çağırdı. Bayiler araçları inceleyecek ve özellikle batarya paketine sıvı girişi olup olmadığını kontrol edecekler. Test sonucunda sızıntı olasılığı görülürse batarya değişimi yapılacak.

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Audi ve Porsche elektrikli araçlarda tehlikeli bir kusur bulundu