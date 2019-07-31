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Porsche fiyatına Renault: İşte yeni Megane RS Trophy-R'ın fiyatı

Fransız üreticinin yalnızca 500 adet üreteceği Megane RS Trophy-R'ın fiyatı açıklandı. Başlangıç fiyatı bile oldukça pahalı olan araca opsiyonlar da eklendiğinde fiyatı Porsche modelleriyle yarışıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Porsche fiyatına Renault: İşte yeni Megane RS Trophy-R'ın fiyatı
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Renault’nun yeni pist canavarı Megane RS Trophy-R, Civic Type R’ın kırdığı rekorları ele geçirmeye başladı. Fakat araç bu rekorlardan çok satış fiyatıyla konuşulacak gibi görünüyor. Zira Fransız üreticinin Megane RS Trophy-R’a biçtiği fiyat, opsiyonsuz haliyle bile oldukça pahalı.

Yeni Megane RS Trophy-R’ın İngiltere’deki başlangıç fiyatı 51 bin 140 pound olarak açıklandı. Yani güncel kurla birlikte 62 bin dolar civarında. Renault’nun açıkladığı bu rakam, 33 bin dolardan başlayan standart Megane RS’in fiyatını neredeyse ikiye katlıyor. Megane RS Trophy-R’a hiçbir opsiyon dahil edilmeden biçilen bu fiyat, 350 beygirlik Porsche 718 Cayman S’in fiyatıyla neredeyse aynı.

Megane RS Trophy-R’ın fiyatına bir de opsiyonları dahil ederek bakalım. Aracı toplamda 8 kilogram kadar hafifleten 19 inçlik karbon tekerlekleri işin içerisinde dahil ettiğimizde satış fiyatı 63 bin pound, yani 76 bin dolara yükseliyor. Ancak Nurburgring’de rekor kıran kombinasyona ulaşmak için bu yeterli değil. Bunun için altın kaliperlere sahip karbon seramik frenleri ve ön tamponun altındaki dinamik hava girişini de almak gerekiyor. Tüm bunlar Megane RS Trophy-R’ı yaklaşık 90 bin dolar gibi rekor bir fiyata yükseltiyor.

Geçtiğimiz günlerde Belçika’daki Spa Francorchamps pistinde Civic Type R’ın rekorunu 5 saniye farkla kıran Megane RS Trophy-R’ın kaputu altında 300 beygirlik 1.8 litre turbo motor bulunuyor. Kendisiyle aynı motora sahip RS Trophy’den 23 bin dolar daha pahalı olan RS Trophy-R’dan yalnızca 500 adet üretilecek.


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berkaydj 1 dk.
2019 a45 amg £50,000 ingiltere fiyatı 425 küsür beygiri var hemde 4 silindirli motorlardan en yüksek güç üreten seri otomobil.
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12 Angry Men 10 dk.
Haberle porche fıyatının ne alakası var ? Ona bakarsan Bmw,mercedes vs gibi markaların arabalarından da pahalı. Özel üretim, sınırlı sayıda bir araç Serii üretim diğer markaların fıyatıyla kıyaslamak saçma.
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