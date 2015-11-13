PowerPoint'e iki yeni araç: Designer ve Morph

Microsoft Ofis paketinin en önemli çözümleri arasından yer alan sunum hazırlana yazılımı PowerPoint, Designer ve Morph isimli iki yeni araçla çok daha güçlü hale getirildi.

Ofis 2016 paketi için duyurulan araçlar, Microsoft tarafından PowerPoint'in evrimi olarak lanse ediliyor. Kişilerin çok daha kolay ve etkili sunumlar hazırlamasına imkan tanıyan araçlardan Designer, adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcıların otomatik tasarımlar üzerinden yaratıcı içerikler üretmesine yardımcı oluyor.

Bulut temelli bir özellik olan Designer, yüklediğiniz fotoğrafa göre otomatik tasarım önerileri sunabiliyor. Bunu özel görüntü analiz teknolojisi ile yapan PowerPoint, sayfaya eklediğiniz fotoğrafı inceliyor ve profesyonel grafik tasarımcılar tarafından hazırlanan 12,000'den fazla tasarım içeriği ile karşılaştırarak en uygun sonuçları hızlı bir şekilde gösterebiliyor.

Sistem örneğin doğal bir sahne içeren fotoğrafı keserek ya da yakınlaştırarak daha dikkat çekici hale getirebilirken, içerisinde sayısal rakamların yer aldığı bir görsel ise önemli bilgileri kaybetmemek adına tam olarak sayfaya sığdırılabiliyor. Hepsinden önemlisi bütün bu kullanışlı altyapı otomatik olarak çalışıyor.

PowerPoint'e dahil edilen Morph özelliği ise sinematik slayt geçişleri hazırlanması imkan tanıyor. Metin ya da şekiller yanında içerisine eklenen üç boyutlu şekilleri de hareketli hale getirebilen özellik, basit şekilde yapılan slayt üzeri konumlandırmalar ile görev yapıyor ve göze oldukça hoş gelen yumuşak geçişleri kendisi otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Aşağıda yer alan video içerisinde görülebildiği üzere inanılmaz kaliteli slayt geçişlerinin önünü aralayan Morph ve tasarım sürecini kolaylaştıran Designer, Office 365 aboneleri için önümüzdeki haftalarda kullanıma açılıyor.

https://blogs.office.com/2015/11/13/the-evolution-of-powerpoint-introducing-designer-and-morph/