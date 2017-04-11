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Prisma geliştiricileri uygulamaya filtre mağazası ekledi

En iyi fotoğraflarımızı filtreler aracılığıyla birer sanat eserine dönüştüren Prisma uygulamasının yeni sürümüne, onlarca yeni stil içeren bir filtre mağazası eklendi.
2 yıl
2,3b
1
6
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Prisma geliştiricileri uygulamaya filtre mağazası ekledi
Popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan Prisma ile en iyi fotoğraflarımızı filtreler aracılığıyla otantik sanat eserlerine dönüştürebiliyoruz.
Prisma Labs geliştiricileri yeni güncellemeyle uygulamaya kullanıcıların seçebilecekleri 20'den fazla stil içeren bir filtre mağazası ekledi. Daha önceki tüm filtreler gibi, yeniler de tanınmış ressamların ve sanatçıların stillerinden esintiler taşıyor. En iyi yanı da tüm filtrelerin tamamen ücretsiz olarak indirilebilir olması.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 vs. LG G6: Hangi amiral gemisi daha hızlı?"
Kullanıcılar uygulamayı güncelledikten sonra ilk çalıştırdıklarında 'Get more styles!' (Daha fazla stil alın!) ifadesini içeren bir simge görünecek. Bu simgeye tıkladıklarında popüler yeni ve eski tüm filtrelerin bulunduğu mağazaya yönlendirilecekler.
Bir diğer özellik ise mağazanın ana ekranının sağ üst köşesindeki 'My Styles' (Stillerim) butonu. Kullanıcılar bu bölümden sıkıldıkları filtreleri kaldırabilir, favorilerini ise listenin başına yerleştirebilirler.
Geliştiriciler, aktif kullanıcıların kendi stillerini oluşturup bunları kendi mağazasında paylaşabileceklerini söyledi. Ancak bu yeniliğin ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor. Bu süre zarfında Prisma uygulamasını indirerek yeni stillerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Google Play Store: Prisma

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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
yahu arkadaş siz hiç mi fosfor almadınız? Burasının bir teknoloji sitesi olduğunun farkında değilmisiniz. Bu haber belki sizin için önemli değil ama bir başkasının için önemli olmadığını nereden biliyorsunuz. Herkes sizin uygun gördüğünüz teknoloji haberine mi teknoloji haberi demek zorunda? Adamlar haber değeri olduğunu düşündükleri her şeyi size sunmaya çalışıyorlar. iyi veya kötü onu tartışmıyorum, ama size sunulana da azıcık değer verin lütfen emek var orada. Burada Samsung'un da, LG'nin de, İphone'un da, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün markaların haberi yapılıyor. Size bir şeyleri tanıtan, aşılayan iyi veya kötü her şey zaten reklamdır. Dolayısıyla yok o reklam, yok bu bilmem ne, para mı alıyorsunuz filan gibi saçma sapan gereksiz yorumlarla hem zamanınızı boşa harcamayın, hemde haberi yapan ya da burada çalışan insanlara gereksiz ithamlarda bulunmayın, sağlıcakla kalın...
yahu arkadaş siz hiç mi fosfor almadınız? Burasının bir teknoloji sitesi olduğunun farkında değilmisiniz. Bu haber belki sizin için önemli değil ama bir başkası...
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
yahu arkadaş siz hiç mi fosfor almadınız? Burasının bir teknoloji sitesi olduğunun farkında değilmisiniz. Bu haber belki sizin için önemli değil ama bir başkasının için önemli olmadığını nereden biliyorsunuz. Herkes sizin uygun gördüğünüz teknoloji haberine mi teknoloji haberi demek zorunda? Adamlar haber değeri olduğunu düşündükleri her şeyi size sunmaya çalışıyorlar. iyi veya kötü onu tartışmıyorum, ama size sunulana da azıcık değer verin lütfen emek var orada. Burada Samsung'un da, LG'nin de, İphone'un da, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün markaların haberi yapılıyor. Size bir şeyleri tanıtan, aşılayan iyi veya kötü her şey zaten reklamdır. Dolayısıyla yok o reklam, yok bu bilmem ne, para mı alıyorsunuz filan gibi saçma sapan gereksiz yorumlarla hem zamanınızı boşa harcamayın, hemde haberi yapan ya da burada çalışan insanlara gereksiz ithamlarda bulunmayın, sağlıcakla kalın...
1 Yanıt Yanıtla +4
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nefendim 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yahu arkadaş siz hiç mi fosfor almadınız? Burasının bir teknoloji sitesi olduğunun farkında değilmisiniz. Bu haber belki sizin için önemli değil ama bir başkasının için önemli olmadığını nereden biliyorsunuz. Herkes sizin uygun gördüğünüz teknoloji haberine mi teknoloji haberi demek zorunda? Adamlar haber değeri olduğunu düşündükleri her şeyi size sunmaya çalışıyorlar. iyi veya kötü onu tartışmıyorum, ama size sunulana da azıcık değer verin lütfen emek var orada. Burada Samsung'un da, LG'nin de, İphone'un da, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün markaların haberi yapılıyor. Size bir şeyleri tanıtan, aşılayan iyi veya kötü her şey zaten reklamdır. Dolayısıyla yok o reklam, yok bu bilmem ne, para mı alıyorsunuz filan gibi saçma sapan gereksiz yorumlarla hem zamanınızı boşa harcamayın, hemde haberi yapan ya da burada çalışan insanlara gereksiz ithamlarda bulunmayın, sağlıcakla kalın...

Kardeş köprüsü tüneli var mı uygulamanın da para etsin...

Direk çöp; köprü yapınca Avrıpa çatır çatır çatli..
Bu uygulamanın filtresi bilmem ne olunca kimse takmi...
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Batuist 2 yıl
çok bi b.ka yarıyormuş gibi yeni yeni şeyler mi icat ediyorlar.. DH zorlama tutmuyor işte uygulama neden bu ısrar.. para vermiyorlarsa size daha fazla üstelemeyin.. nedir bu ücretsiz reklam sevdanız.. azıcık kafayı çalıştırın.. prisma sizin reklamınızı yapsın birde hadi... denesene... :)))
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kadirirdem 2 yıl
Bir kaç kez kullanıp geri sildim bu uygulamayı...
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axaxa 2 yıl
Zorlamayın olmuyor işte
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V4LKyR 2 yıl
Bu demektir ki, bazı filtreler yakında ücretli olacak.
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