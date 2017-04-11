Prisma geliştiricileri uygulamaya filtre mağazası ekledi

Popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan Prisma ile en iyi fotoğraflarımızı filtreler aracılığıyla otantik sanat eserlerine dönüştürebiliyoruz.

Prisma Labs geliştiricileri yeni güncellemeyle uygulamaya kullanıcıların seçebilecekleri 20'den fazla stil içeren bir filtre mağazası ekledi. Daha önceki tüm filtreler gibi, yeniler de tanınmış ressamların ve sanatçıların stillerinden esintiler taşıyor. En iyi yanı da tüm filtrelerin tamamen ücretsiz olarak indirilebilir olması.

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Kullanıcılar uygulamayı güncelledikten sonra ilk çalıştırdıklarında 'Get more styles!' (Daha fazla stil alın!) ifadesini içeren bir simge görünecek. Bu simgeye tıkladıklarında popüler yeni ve eski tüm filtrelerin bulunduğu mağazaya yönlendirilecekler.

Bir diğer özellik ise mağazanın ana ekranının sağ üst köşesindeki 'My Styles' (Stillerim) butonu. Kullanıcılar bu bölümden sıkıldıkları filtreleri kaldırabilir, favorilerini ise listenin başına yerleştirebilirler.

Geliştiriciler, aktif kullanıcıların kendi stillerini oluşturup bunları kendi mağazasında paylaşabileceklerini söyledi. Ancak bu yeniliğin ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor. Bu süre zarfında Prisma uygulamasını indirerek yeni stillerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Google Play Store: Prisma