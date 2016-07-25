Prisma sunucuları yoğunluktan dolayı çöktü

Prisma’nın popülerliği katbekat artmaya devam ediyor. Gelişmiş filtreleriyle çektiğiniz kareleri birer şahesere dönüştürmeyi başaran yazılım iOS’tan sonra bugün Android platformu için de Yetenekleriyle alışılagelmiş fotoğraf düzenleme uygulamalarına adeta yeni bir soluk kazandıran’nın popülerliği katbekat artmaya devam ediyor. Gelişmiş filtreleriyle çektiğiniz kareleri birer şahesere dönüştürmeyi başaran yazılım iOS’tan sonra bugün Android platformu için de mağazadaki yerini aldı.

Fakat uygulamanın Android sürümünün yayınlanmasıyla birlikte binlerce kullanıcı tarafından indirilen Prisma sunucuları şu sıralar yoğunluktan dolayı çökmüş durumda. Filtre seçtiğinizde "Prisma kapasitesinin üzerinde" uyarısıyla çok fazla kişinin aynı anda uygulamayı kullandığını söyleyerek daha sonra tekrar denemeniz gerektiği belirtiyor.

Prisma fotoğraflarınızı kendi sunucusuna yüklüyor

Prisma sunucularının çökmesi oldukça ilginç detayların da gün yüzüne çıkmasını sağladı. Zira internet bağlantısı olmadan çalışmayan uygulama öncelikle çektiğiniz/seçtiğiniz fotoğrafı 700-800 KB boyutlarına getirerek kendi sunucusuna yüklüyor ve filtreyi yine burada, yani sunucularında uyguluyor. Ardından düzenlenen görseli 200-250 KB boyutlarında tekrar geri indiriyor. Yani bir filtre için yaklaşık 1 MB harcamanız gerekiyor.

Yoğun kullanımda mobil internet kullanıcılarının kota sorunu yaşamalarına neden olabilecek bu yöntem diğer taraftan fotoğrafların sunucuya yüklenmesinden dolayı kişisel veri gizliliği için de sorun teşkil ediyor. Benzer filtre uygulamalarında ise internet bağlantınız olmasa da gerekli düzenlemeleri cihazınız sınırları içerisinde kalarak kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bakalım bu detaylar kullanıcı cephesinde açısında nasıl bir sonuç doğuracak…