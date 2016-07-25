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Prisma sunucuları yoğunluktan dolayı çöktü

Sıra dışı filtreleriyle fotoğrafları adeta birer sanat eserine dönüştüren Prisma, Android platformu için yayınlanmasıyla birlikte sunucularının çöktüğünü açıkladı. Ancak detaylar oldukça ilginç.
2 yıl
4,2b
1
18
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yetenekleriyle alışılagelmiş fotoğraf düzenleme uygulamalarına adeta yeni bir soluk kazandıran Prisma’nın popülerliği katbekat artmaya devam ediyor. Gelişmiş filtreleriyle çektiğiniz kareleri birer şahesere dönüştürmeyi başaran yazılım iOS’tan sonra bugün Android platformu için de mağazadaki yerini aldı.
Fakat uygulamanın Android sürümünün yayınlanmasıyla birlikte binlerce kullanıcı tarafından indirilen Prisma sunucuları şu sıralar yoğunluktan dolayı çökmüş durumda. Filtre seçtiğinizde "Prisma kapasitesinin üzerinde" uyarısıyla çok fazla kişinin aynı anda uygulamayı kullandığını söyleyerek daha sonra tekrar denemeniz gerektiği belirtiyor.

Prisma fotoğraflarınızı kendi sunucusuna yüklüyor

Prisma sunucularının çökmesi oldukça ilginç detayların da gün yüzüne çıkmasını sağladı. Zira internet bağlantısı olmadan çalışmayan uygulama öncelikle çektiğiniz/seçtiğiniz fotoğrafı 700-800 KB boyutlarına getirerek kendi sunucusuna yüklüyor ve filtreyi yine burada, yani sunucularında uyguluyor. Ardından düzenlenen görseli 200-250 KB boyutlarında tekrar geri indiriyor. Yani bir filtre için yaklaşık 1 MB harcamanız gerekiyor.
Yoğun kullanımda mobil internet kullanıcılarının kota sorunu yaşamalarına neden olabilecek bu yöntem diğer taraftan fotoğrafların sunucuya yüklenmesinden dolayı kişisel veri gizliliği için de sorun teşkil ediyor. Benzer filtre uygulamalarında ise internet bağlantınız olmasa da gerekli düzenlemeleri cihazınız sınırları içerisinde kalarak kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bakalım bu detaylar kullanıcı cephesinde açısında nasıl bir sonuç doğuracak…

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mami001 2 yıl en beğenilen
Google bize sormadan herşeyi alıyor ona bişey demiyoruz da prisma ya mı diyecez
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plexus_09 2 yıl
fotoğrafları neden kendi sunucularına yüklüyor bu gizlilik açısından çok büyük sorun. bence şimdilik kullanılmamalı.
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Bfg10k 2 yıl
Android e çıkan uygulama cozutuyor. Ne güzel kullanıyorduk, bir anda sunucular çöktü iyi mi!
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shadowtr 2 yıl
Dönüp doşalıp her konuda Muhittin Topalak'a geliyoruz...
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DraGonS 2 yıl
Kendilerini güzel göstermeye çalışan berkecan la aslıcanlar düşünsün banane.
Birde her sunucusu çöken uygulamanın haberi mi yapılıyordu bu sitede.
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Krone 2 yıl
Biraz casusluk sezdim bu uygulamada. Gerçi her yerimiz casus dolu. Özellikle Google ve Apple bu konuda çok başarılılar.
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kadirirdem 2 yıl
yüklesin Google ve diğer şirketler zaten istediğini alıyor birde o alsın sorun değil...
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hasanasd 2 yıl
uygulamada bir fotoğrafa filtre seçerken whatsaptan mesaj geldi ve ben de üstten aşağı doğru sarkan mesaj önizlemesine tıkladım. tıkladığım anda geçiş efekti oluştu ve arkada kameranın baktığı tarafı milisaniyeler içinde ekranda gördüm ve bunu birkaç kez daha denedim ve kameranın baktığı yönü her defasında gördüm. uygulamanın efekt vermekle uğraşırken kamerayı açık tutması bence çok tehlikeli bir durum kişisel gizlilik adına.
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V4LKyR 2 yıl
Olaya bak, filtre uygulamak istediğimiz resim telefonumuzdan Prisma'nın sunucularına upload ediliyor, burda filtre uygulanıyor (ve resmimiz kimbilir nerelere gidiyor, nerde saklanıyor) ve tekrar telefonumuza download ediliyor. Demek ki bu Prisma denilen uygulama, her geçen gün çılgın gibi bir şekilde büyüyen bir görsel bankasına sahip...
Adamlar zeki, adamlar uyanık. Adamlar ayık. Eh, biz de onlara muhtacız bu konuda. Onlar nasıl bir yol çizerlerse eyvallah etmekten başka bir çaremiz yok. Dünyanın düzeni bu işte.
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0MG90 2 yıl
Çok yavaş çalışıyor güncelleme lazım bir an önce
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JavaSpecialist 2 yıl
şişirilmiş balon
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Jacobıan 2 yıl
işte programcılık budur şu yazıyı gösterip bakın ne kadar kişi bu programı kullanıyor algısı yaratılıp herkesin kullandığını ben de kullanmalıyım diyen kitle deli gibi kullanacak ve en çok kullanılanlardan olacak oysa çokta bi numarası yok algı operasyonu budur tebrikler..
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GoldPunch 2 yıl
Harika efektleri var gerçekten, muadil efekt uygulayan uygulamalar ucret istiyorken bu ucretsiz.
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Azumi 2 yıl GoldPunch
GoldPunch

Harika efektleri var gerçekten, muadil efekt uygulayan uygulamalar ucret istiyorken bu ucretsiz.

Ücretsiz ancak boşuna ücretsiz değil sanki fotoğrafları kendi sunucularına çekmesi neden ücretsiz olduğunu açıklıyor gibi.
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uygulama, fotoğraf düzenleme ve
4 etiket daha prisma filtre Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler
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