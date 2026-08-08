The Odyssey gişede 1 milyar doları geçti: Nolan filmleri arasında zirveyi alacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın beğeniyle karşılanan son filmi The Odyssey, gişede önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Özellikle IMAX salonlarında kapalı gişe oynayan film, bu hafta itibarıyla gişede 1 milyar dolar hasılata ulaştı.

Üstelik filmin gişesi Nolan'ın en başarılı işlerinin bile önünde seyrediyor. Christopher Nolan'ın şu ana kadar en yüksek hasılata ulaşan filmi, 1 milyar 85 milyon dolar hasılat yapan The Dark Knight Rises'tı. Bu noktada The Odyssey'in onu geçmesi kaçınılmaz görünüyor. En son analizler filmin gişe yolculuğunu yaklaşık 1.4 milyar dolar hasılatla tamamlayacağı yönünde. Yani The Odyssey, Nolan'ın en yüksek hasılata ulaşan filmi olacak.

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Nolan The Odyssey'de Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye aktarıyor. "Epik bir macera filmi" olarak tanımanan Odyssey, 250 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.

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The Odyssey gişede 1 milyar doları geçti

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