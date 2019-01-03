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Project Cars geliştiricisinden yeni bir konsol hazırlığı

Yeni nesli konsolların özellikleri merakla beklenirken pazara yeni bir oyuncunun daha katılacağı açıklandı. Project Cars geliştiricisi Slightly Mad Studios kendi konsolunu geliştiriyor.
4 ay
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Project Cars geliştiricisinden yeni bir konsol hazırlığı

Bugün konsol pazarında mücadele gücüne sahip 3 farklı üretici görüyoruz: Nintendo, Sony ve Microsoft. Her bir oyuncunun kendi ekosistemini sağlam bir şekilde oturttuğu pazarda yeni oyuncuların pay alabilmesi oldukça zor. Buna rağmen çalışmalar devam ediyor.

PC temelli olacak

Bu yıl AMD yongalı Atari VCS konsolu piyasaya çıkacak ve hem klasik hem de modern Retro oyunlar ile pazarda kendisine pay arayacak. Project Cars geliştiricisi Slightly Mad Studios da benzer bir proje geliştiriyor.

Ayrıca Bkz. "PewDiePie hayranı hackerlar bu kez Google cihazlarına yöneldi"

The Mad Box adındaki üst seviye konsol 4K çözünürlükleri 60fps ve VR içerikleri 120fps hızında sunmayı amaçlıyor. Stüdyonun kurucusu Ian Bell, 2021 yılındaki en üst seviye bir bilgisayar ile aynı donanıma sahip olacağını belirtiyor.

Tarihe bakarak yeni konsolda Ryzen 3 işlemciler ve Navi 20 grafik birimi olacağını tahmin edebiliriz. The Mad Box için firma oyun motorları da geliştirecek ve kullanıma sunacak. Böylece konsolun çıkışı ile aynı dönemde geliştiricilerin oyunlarını hazırlaması da sağlanacak.

Yapılan açıklamalardan konsolun Steambox tarzında PC tabanlı bir sistem olacağı anlaşılıyor. Kendi oyun mağazası olan ve satışların bu mağazadan yapıldığı bir sistem ne kadar başarılı olacak merak konusu. Steam bu konuda hayal kırıklığı yaşamıştı.

 

https://www.tweaktown.com/news/64309/project-cars-devs-next-gen-console-sounds-bad-idea/index.html Yorum Yaz
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Cute Hentai 4 ay en beğenilen
Konsol denildi mi aklıma Dreamcast, Dreamcast denildiği zaman ise hüzünlü bir hikaye geliyor. Bir devin piyasadan yok oluşu. Konsol tarihinin en hüzünlü hikayesi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Konsol denildi mi aklıma Dreamcast, Dreamcast denildiği zaman ise hüzünlü bir hikaye geliyor. Bir devin piyasadan yok oluşu. Konsol tarihinin en hüzünlü hikaye...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Cute Hentai 4 ay
Faho'nun yazısını biraz uğraşsam bulurum fakat 2008'de aşağıda linkini vereceğim ilanı açan kişi gibi dengesiz birine denk gelmiştim gerçi çok denk geldim böyle tiplere yazsam sabahı zor ederim. :)
Gamecube satmıştım eminönüne gidip hemde gece 22:00 gibi. Yalvarıyordu ne olur kimseye satma, çok aradığım bir konsol vs. Satıştan sonra msn'den yazmıştım "Artık oyunları indirmeye başlarsın" diye. Aldığım cevap karşısında tek kelime etmeden msn'den silip block bastım dengesize.
"Tabi indiricem, senin değil benim konsolum bu" demişti. Tam bir ruh hastası kişilik yahu. :) Neden ruh hastası diyorum çünkü sonra ilanıma gelip benim için "Ürünü sattıktan sonra iletişimi kesiyor" diye yazmıştı. Oldu, birde nufusuma geçireyim oldu olacak.

2008'de açılan bahsettiğim konu linki: mobile.donanimhaber.com/...
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Cute Hentai 4 ay
Forumda eskilerden @faho diye bir üye vardı (tam bir Sega aşığı) fakat uzun süredir görmüyorum forumda. Sega ile ilgili yazısını bulursan okumanı tavsiye ederim.
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Deswaaa 4 ay Cute Hentai
Okumuş kadar oldum eyvlh ama yine ağlattın
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DH Misafiri 4 ay
kardeşim siz kafayı yemişsiniz of of hiç mi bu işin piyasası falan araştırılmıyor of allahım of...
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yorumculuklar 4 ay
Konsolların evrileceginin düşünüldüğü dönemde ilginç bir hareket. Kişisel fikrim Switch tarzı konsolların ortaya çıkacağı, Microsoft'un da Xbox i PC'e dönüştürerek yürüyeceği. Sony'nin bu değişimlere cevabını merak ediyorum.
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CWaRRioR 4 ay yorumculuklar
Switch olayına katılıyorum. Sony, Vita ile remote play olayına girdi ancak ayrı bir konsol olarak Vita beklentileri karşılayamadı. Switch fonksiyonuna sahip bir konsol beklemiyorum ancak Sony'nin remote play için özel bir donanım satabileceğini düşünüyorum açıkçası.
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Cute Hentai 4 ay en beğenilen
Konsol denildi mi aklıma Dreamcast, Dreamcast denildiği zaman ise hüzünlü bir hikaye geliyor. Bir devin piyasadan yok oluşu. Konsol tarihinin en hüzünlü hikayesi.
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Deswaaa 4 ay Cute Hentai
Sabah sabah beni ağlattın be kardeşim :/
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