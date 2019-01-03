Project Cars geliştiricisinden yeni bir konsol hazırlığı

Bugün konsol pazarında mücadele gücüne sahip 3 farklı üretici görüyoruz: Nintendo, Sony ve Microsoft. Her bir oyuncunun kendi ekosistemini sağlam bir şekilde oturttuğu pazarda yeni oyuncuların pay alabilmesi oldukça zor. Buna rağmen çalışmalar devam ediyor.

PC temelli olacak

Bu yıl AMD yongalı Atari VCS konsolu piyasaya çıkacak ve hem klasik hem de modern Retro oyunlar ile pazarda kendisine pay arayacak. Project Cars geliştiricisi Slightly Mad Studios da benzer bir proje geliştiriyor.

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The Mad Box adındaki üst seviye konsol 4K çözünürlükleri 60fps ve VR içerikleri 120fps hızında sunmayı amaçlıyor. Stüdyonun kurucusu Ian Bell, 2021 yılındaki en üst seviye bir bilgisayar ile aynı donanıma sahip olacağını belirtiyor.

Tarihe bakarak yeni konsolda Ryzen 3 işlemciler ve Navi 20 grafik birimi olacağını tahmin edebiliriz. The Mad Box için firma oyun motorları da geliştirecek ve kullanıma sunacak. Böylece konsolun çıkışı ile aynı dönemde geliştiricilerin oyunlarını hazırlaması da sağlanacak.

Yapılan açıklamalardan konsolun Steambox tarzında PC tabanlı bir sistem olacağı anlaşılıyor. Kendi oyun mağazası olan ve satışların bu mağazadan yapıldığı bir sistem ne kadar başarılı olacak merak konusu. Steam bu konuda hayal kırıklığı yaşamıştı.