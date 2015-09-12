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Project Sansar çevrimiçi oyunları sanal gerçeklik ile süsleyecek

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Project Sansar çevrimiçi oyunları sanal gerçeklik ile süsleyecek

Sanal gerçeklik kavramı yavaş yavaş teknoloji dünyasında kendisine yer edinmeye başlarken, akla gelebilecek hemen her alanda sanal gerçeklik için büyük bir potansiyel mevcut. Bunlardan birisi çevrimiçi oyunlar. WoW veya LoL gibi pek çok oyunun sanal gerçekliğe aktarılması ve kullanıcıların kendisini oyun içerisindeymiş gibi hissetmesi gelecek yıllarda büyük ses getirebilecek işlerden olacaktır. Linden Lab da bunun farkında. 

Second Life adındaki popüler çevrimiçi yaşam oyunundan hatırladığımız Linden Lab, Project Sansar adında yeni bir çevrimiçi yaşam oyunu projesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Proje, Second Life oyununu yeni bir seviyeye taşıyacak. 

Project Sansar, aynı Wordpress konseptinde olduğu gibi sanal gerçeklik temelini kendisi oluşturacak. Bunun için özel bir işleme motoru geliştiren firma, oyuncuların oyun içerisinde kendi sanal tecrübelerini oluşturmalarını ve paylaşmalarını sağlayacak. Yani oyuncular herhangi bir yazılım mühendisliği tecrübesine ihtiyaç duymayacak. Project Sansar, üretkenlik araçlarını kullanımı kolay bir yapıda geliştirecek ve tek bir pakette toplayacak. 

Project Sansar masaüstü ve mobil platformlardan kullanıcılara hitap etmeyi planlıyor. ancak sanal gerçeklik konusu mobil platformlara yönelik olmayacak. Firma Samsung Gear VR gibi aksesuar tarzındaki gözlüklerden uzak duruyor. Daha çok HTC Vive ve Oculus Rift gibi platformlara yönelecek. 

Yeni oyunda grafikler de en iyi şekilde hazırlanacak. Ayrıca daha fazla keşfedilmeyi bekleyen içerik, daha kolay paylaşım, alanların kiralanması konusunda düşük ücretler gibi özellikler barındıracak. Oyunun gelecek yılın ilk yarısında yarı açık beta olarak, gelecek yıl sonunda ise herkese açık beta olarak yayımlanması planlanıyor.  

http://www.tomshardware.com/news/linden-lab-project-sansar-vr,30054.html Yorum Yaz
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ryse1182011 3 yıl
GAMER (2009) filmi gerçek oluyor gibi :)
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Das Boot 3 yıl
Gerçek olmaya daha yakın.


imdb.com/...


Eskiden MMO oyunlara kendini kaptırır hayatlarını mahveden milyonlarca insan var dünya çapında. Sanal gerçeklik gözlükleri ile millet kendini daha da kaptıracak bu tür oyunlara. Biz zamanında Ultima Online, Knight Online vs oyunlara kendimizi kaptırdık, bağımlılığı da yaşadık kurtulmasını da bildik. Bizim jenerasyona daha birşey olmaz da bu teknoloji ile yeni tanışacak yeni neslin işi zor.
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