Project Shield 349$'lık ön sipariş fiyatıyla oyun meraklılarının karşısına çıkıyor

CES 2013'de karşımıza çıkan ve haziran ayı içerisinde satışa sunulacak olan Nvidia'nın el konsolu Project Shield'ın ön sipariş fiyatı belli oldu.





20 Mayıs tarihinde genel olarak ön siparişe açılacak olan Android tabanlı el konsolu 349$'dan satışa sunulacak. Tabii ki bu fiyat, cihazın Amerika fiyatlandırması. Android platformu için geliştirilen oyunları 5 inç'lik HD ekranında sergilerken, Tegra 4'ten güç alacak olan cihazın 2 GB RAM ve 16 GB'lık arttırılabilir depolama alanına sahip olacağını da belirtelim. Ayrıca, cihazın Android oyunlarını oynatmanın yanı sıra, PC'den oyun akışı sağlayabildiğini de hatırlatalım.





Nvidia'nın Tegra 4 ve Android tabanlı el konsolu Project Shield hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/05/14/nvidia-shield-350/