Project Shield 349$'lık ön sipariş fiyatıyla oyun meraklılarının karşısına çıkıyor

Haber Editörü
CES 2013'de karşımıza çıkan ve haziran ayı içerisinde satışa sunulacak olan Nvidia'nın el konsolu Project Shield'ın ön sipariş fiyatı belli oldu.
20 Mayıs tarihinde genel olarak ön siparişe açılacak olan Android tabanlı el konsolu 349$'dan satışa sunulacak. Tabii ki bu fiyat, cihazın Amerika fiyatlandırması. Android platformu için geliştirilen oyunları 5 inç'lik HD ekranında sergilerken, Tegra 4'ten güç alacak olan cihazın 2 GB RAM ve 16 GB'lık arttırılabilir depolama alanına sahip olacağını da belirtelim. Ayrıca, cihazın Android oyunlarını oynatmanın yanı sıra, PC'den oyun akışı sağlayabildiğini de hatırlatalım.
Nvidia'nın Tegra 4 ve Android tabanlı el konsolu Project Shield hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/05/14/nvidia-shield-350/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yanlış anlaşılma var. Bu cihaza bilgisayar oyunu yüklenilmiyor. Bilgisayar oyunlarını sadece streaming özelliği ile oynayabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınızda açık olacak oyun, görüntü aynen Shield'a yansıyacak ve Shield'dan yönlendirme yapabileceksiniz. Zaten böyle bir şey var. Gamepad Thd ile ben yapıyorum bunu Tegra 3'lü Nexus 7'mde. Görüntü de, kalite de gayet temiz ve pürüzsüz. Fakat ne olursa olsun direk ana cihaz olmadığını anlayabiliyorsunuz.
evet farkindayim fifa12 yazcaktim oraya.. yanlislik olmuş.. ama demek istedigim anlasilmistir herhalde.. yani konunun özü, aralarinda cok fark var..
Evet şuda bir gerçek ki el konsollarının oyunları biraz pahalı.. Ama androide daha uzunca bir süre hikaye derinliği ve sürekliliği olan oyunların çıkacağinı sanmıyorum.. Çıksa bile fiyatlarının şimdiki kadar uygun olacağını düşünmüyorum.
Bende s3 sahibiyim ama maalesef androiddeki oyunlar vasat..
Androidde fifa 13 yok
Sen Hiç Ps Vita da Assassins Creed III Liberation Ve Cod Oynamanın Nasıl Bir Keyif Olduğunu Bilirmisin? Ayrıca Biraz Destekli Salla.Assassins Creed III Liberation D&R da 69 TL.Bir Çokda Oyun Gelecek Bahsettiğimiz El Konsollarına.Bilgine.
Üstüne bi miktar para koyarsınız 10.1 tablet alırsınız, direk / dolaylı olarak aynı işe yarar.
Kendine özel bi ekosistemi olmadığı için, kendisini diğer tablet / cihazlardan kesin bi çizgi ile ayıracak özelliklere sahip olamadığı için gideceği yeri yok. Tablet olarak kullanamazsın, oyun konsolu olarak verebilecek pek bişeyi yok, kendi özel yazılım altyapısı yok vs.vs.
Kimsenin anlamak istemedği şey şu, Konsol yapacaksanız 2 seçenğiniz var:
1. Piyasadaki çipler ile konsol üretirsin, yani varolan teknolojiye dayalı varolan tablet / tellerde kullanılan çipler ile.
2. Konsolda iyi performans verebilmesi için özel olarak çip tasarlarsın. Elindeki tel/tablet çipinden daha yüksek özelliklere sahip olur. Amaç konsol olduğu için biraz daha fazla güç çeker (mesela 10-15-20w gibi), ama çok daha yüksek yeteneği olur.
Bu seçenekler dışında, yazılım altyapısı /ekosistem önemli. Burda kapalı, ücretli, hack / crack oranı düşük/az/yok seviyesinde olan, geliştricilerin oyun / ürün üretmek için motivasyonu olan ve bu pazarı hedefleyen bi iş modeli kurulabilir (PSP, Vita gibi). Ancak yeterince büyük bi firma iseniz, yeterince bağlantılarınız varsa , altyapınız varsa laf geçirebiliyorsanız bu işin altından kalkabilirsiniz. Sony bunu yapıyor zaten. Nvidia'nın malesef yapabileceği iş değil bu.
Yada tam tersi, açık bi ekosistem olur, herkesin kullandığı işletim sistemi, programlama altyapısını kullanırsın, Android ekosistemi gibi. Bu durumda geliştricilerin senin için özel oyun yazılım program hazırlamasını beklemen hayal olur. Çünkü esas önemli olan geniş bi pazardan mümkün olabildiğince çok yre ulaşıp mümkün olduğunca çok satış yapmaktır. 0.99$ ların amacı da bu zaten. Ayrıca farklı tipde mimariler, farklı cihazlar da varsa, belli bi yere kadar hepsini desteklemek istersin. Androidde olan bu zaten. Belli bi Andorid cihazdan çalışacak diğerlerinde hiç çalışmayacak iş modelinin getirisi yok malesef. Tegra ile konsol da buraya giriyor.
Bunların kendilerine göre sonuçları var. Piyasadaki Android altyapısı ile, piyasadaki çiplerle aynı seviyede perf. gösteren bi konsol üretirseniz bunun çekiciliği olamaz. Kalkıp onlarca belki yüzlerce bu cihaza özel olarak tasarlanmış yda diğer bütün cihazlarda (Apple dahil) tökezleyen, anca bununla iyi performans veren oyunlar olması lazım.
Kimse PowerVR'dan SGX554 MP16, yani 16 clusterlı GPU üretip bunu konsol çipi olarak kullanayım demedi. Çünkü bunun satış alanı kısıtlı. Mobil cihazlarda kullanamayız çünkü çok fazla güç çekecek. Sadece konsol için tasarlanması demek yatırım maliyeti / geri dönüşü için yüksek satış yapmaya ihtiyacı olması demek. Bunu da açık ekosistem ile yapamayız. Yaparız ama bu farazi güçlü donanımdan faydalanacak oyunlara ihtiyacımız var demek. Bunların peşinden de koşturacak kadar güçlü ve kar edilebilir bulan kimse yok.
Bu yüzden bu tarz cihazlar hep fiyat / getiri / diğer cihazlara üstün olamamaları yüzünden fazla iş yapabilir konumda değiller. Shield'ın da çok farklı olacağı yok gibi gözüküyor.
+111
zaten bu bir el konsolu hitap ettiği kitle ps vita ve nintendo 3ds gibi el konsolu pazarı. ps 3 ve xbox 360 gibi ev konsolu değil. keşke bilgi sahibi olmadan önce tanıtım videolarını izleseydinis. odandan pc de oyununu açıcan salona gelicen koltuğa uzanıcan hem tv ye bakıcan hemoyununu oynıyacaksın. bence başarılı olur bu proje.
Onların 2 oyunu bu para zaten. Tabi oyun bulabilirseniz. Biçok kişi ben dahil koşa koşa alır ama biraz düşmesnini beklerim tabiki. Tepe seviye diye durmadan telefon değiştirmeye son.