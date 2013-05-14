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Project Shield 349$'lık ön sipariş fiyatıyla oyun meraklılarının karşısına çıkıyor

6 yıl
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24
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Project Shield 349$'lık ön sipariş fiyatıyla oyun meraklılarının karşısına çıkıyor
CES 2013'de karşımıza çıkan ve haziran ayı içerisinde satışa sunulacak olan Nvidia'nın el konsolu Project Shield'ın ön sipariş fiyatı belli oldu.

20 Mayıs tarihinde genel olarak ön siparişe açılacak olan Android tabanlı el konsolu 349$'dan satışa sunulacak. Tabii ki bu fiyat, cihazın Amerika fiyatlandırması. Android platformu için geliştirilen oyunları 5 inç'lik HD ekranında sergilerken, Tegra 4'ten güç alacak olan cihazın 2 GB RAM ve 16 GB'lık arttırılabilir depolama alanına sahip olacağını da belirtelim. Ayrıca, cihazın Android oyunlarını oynatmanın yanı sıra, PC'den oyun akışı sağlayabildiğini de hatırlatalım.

Nvidia'nın Tegra 4 ve Android tabanlı el konsolu Project Shield hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/05/14/nvidia-shield-350/ Yorum Yaz
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psycho2 6 yıl
Oyun konsolu yapıp içine 16Gb hafıza koymakta ayrı bi saçma olmuş el konsolu diye alcan bunu oyun yuklemek isticeksin yer yok saçmalık resmen.
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Stansflower 6 yıl
Tasarımı bence gayet güzel.
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Aelin-uial 6 yıl psycho2
psycho2

Oyun konsolu yapıp içine 16Gb hafıza koymakta ayrı bi saçma olmuş el konsolu diye alcan bunu oyun yuklemek isticeksin yer yok saçmalık resmen.

Yanlış anlaşılma var. Bu cihaza bilgisayar oyunu yüklenilmiyor. Bilgisayar oyunlarını sadece streaming özelliği ile oynayabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınızda açık olacak oyun, görüntü aynen Shield'a yansıyacak ve Shield'dan yönlendirme yapabileceksiniz. Zaten böyle bir şey var. Gamepad Thd ile ben yapıyorum bunu Tegra 3'lü Nexus 7'mde. Görüntü de, kalite de gayet temiz ve pürüzsüz. Fakat ne olursa olsun direk ana cihaz olmadığını anlayabiliyorsunuz.
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nedensiz07 6 yıl
Burn in Hell
nedensiz07Vita ve 3ds gibi konsollar varken bana bu tür android oyun cihazları anlamsız geliyor.. Şimdi birkaç arkadaş çıkıp vita ve 3ds in oyun fiyatlarından dem vuracaklardır.. Androidde oyunlar 5 dolar diyeceklerdir. .ama bunları söylemeden önce lütfen fifa13 ü gidin bir vitada birde androidde oynayın o zaman anlarsınız ne demek istediğimi.. Evet şuda bir gerçek ki el konsollarının oyunları biraz pahalı.. Ama androide daha uzunca bir süre hikaye derinliği ve sürekliliği olan oyunların çıkacağinı sanmıyorum.. Çıksa bile fiyatlarının şimdiki kadar uygun olacağını düşünmüyorum.Bende s3 sahibiyim ama maalesef androiddeki oyunlar vasat..
Androidde fifa 13 yok

evet farkindayim fifa12 yazcaktim oraya.. yanlislik olmuş.. ama demek istedigim anlasilmistir herhalde.. yani konunun özü, aralarinda cok fark var..
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umut_baris 6 yıl
Tasarım tam bir mühendislik kazası.
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nedensiz07 6 yıl
Vita ve 3ds gibi konsollar varken bana bu tür android oyun cihazları anlamsız geliyor.. Şimdi birkaç arkadaş çıkıp vita ve 3ds in oyun fiyatlarından dem vuracaklardır.. Androidde oyunlar 5 dolar diyeceklerdir. .ama bunları söylemeden önce lütfen fifa13 ü gidin bir vitada birde androidde oynayın o zaman anlarsınız ne demek istediğimi..
Evet şuda bir gerçek ki el konsollarının oyunları biraz pahalı.. Ama androide daha uzunca bir süre hikaye derinliği ve sürekliliği olan oyunların çıkacağinı sanmıyorum.. Çıksa bile fiyatlarının şimdiki kadar uygun olacağını düşünmüyorum.
Bende s3 sahibiyim ama maalesef androiddeki oyunlar vasat..
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Jül Sezar 6 yıl nedensiz07
nedensiz07
Vita ve 3ds gibi konsollar varken bana bu tür android oyun cihazları anlamsız geliyor.. Şimdi birkaç arkadaş çıkıp vita ve 3ds in oyun fiyatlarından dem vuracaklardır.. Androidde oyunlar 5 dolar diyeceklerdir. .ama bunları söylemeden önce lütfen fifa13 ü gidin bir vitada birde androidde oynayın o zaman anlarsınız ne demek istediğimi..
Evet şuda bir gerçek ki el konsollarının oyunları biraz pahalı.. Ama androide daha uzunca bir süre hikaye derinliği ve sürekliliği olan oyunların çıkacağinı sanmıyorum.. Çıksa bile fiyatlarının şimdiki kadar uygun olacağını düşünmüyorum.
Bende s3 sahibiyim ama maalesef androiddeki oyunlar vasat..

Androidde fifa 13 yok
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grafman09 6 yıl
Lafı uzatmanın anlamı yok, bazıları oyun oynarken ekranı parmaklamak istemez. :) Bundan hoşlanmıyorum. Bu alet bizim için yapılmış, işallah daha uygun fiyatla gelir..
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ssbrutality 6 yıl
kesbi

obiwan165200 tl ye 3ds 400 liraya vita varken kimse bu parayı bu alete vermez
Onların 2 oyunu bu para zaten. Tabi oyun bulabilirseniz. Biçok kişi ben dahil koşa koşa alır ama biraz düşmesnini beklerim tabiki. Tepe seviye diye durmadan telefon değiştirmeye son.


Sen Hiç Ps Vita da Assassins Creed III Liberation Ve Cod Oynamanın Nasıl Bir Keyif Olduğunu Bilirmisin? Ayrıca Biraz Destekli Salla.Assassins Creed III Liberation D&R da 69 TL.Bir Çokda Oyun Gelecek Bahsettiğimiz El Konsollarına.Bilgine.
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Rubisco 6 yıl
Nvidia'ya sempatiniz varsa bile abartmayın cihazı. Büyük ekranlı tablet yerine gamepad'i olan küçük ekranlı bi tablet gibi bakılması laızm buna. Onun dışında özel bi yanı yok.

Üstüne bi miktar para koyarsınız 10.1 tablet alırsınız, direk / dolaylı olarak aynı işe yarar.

Kendine özel bi ekosistemi olmadığı için, kendisini diğer tablet / cihazlardan kesin bi çizgi ile ayıracak özelliklere sahip olamadığı için gideceği yeri yok. Tablet olarak kullanamazsın, oyun konsolu olarak verebilecek pek bişeyi yok, kendi özel yazılım altyapısı yok vs.vs.

Kimsenin anlamak istemedği şey şu, Konsol yapacaksanız 2 seçenğiniz var:

1. Piyasadaki çipler ile konsol üretirsin, yani varolan teknolojiye dayalı varolan tablet / tellerde kullanılan çipler ile.

2. Konsolda iyi performans verebilmesi için özel olarak çip tasarlarsın. Elindeki tel/tablet çipinden daha yüksek özelliklere sahip olur. Amaç konsol olduğu için biraz daha fazla güç çeker (mesela 10-15-20w gibi), ama çok daha yüksek yeteneği olur.

Bu seçenekler dışında, yazılım altyapısı /ekosistem önemli. Burda kapalı, ücretli, hack / crack oranı düşük/az/yok seviyesinde olan, geliştricilerin oyun / ürün üretmek için motivasyonu olan ve bu pazarı hedefleyen bi iş modeli kurulabilir (PSP, Vita gibi). Ancak yeterince büyük bi firma iseniz, yeterince bağlantılarınız varsa , altyapınız varsa laf geçirebiliyorsanız bu işin altından kalkabilirsiniz. Sony bunu yapıyor zaten. Nvidia'nın malesef yapabileceği iş değil bu.

Yada tam tersi, açık bi ekosistem olur, herkesin kullandığı işletim sistemi, programlama altyapısını kullanırsın, Android ekosistemi gibi. Bu durumda geliştricilerin senin için özel oyun yazılım program hazırlamasını beklemen hayal olur. Çünkü esas önemli olan geniş bi pazardan mümkün olabildiğince çok yre ulaşıp mümkün olduğunca çok satış yapmaktır. 0.99$ ların amacı da bu zaten. Ayrıca farklı tipde mimariler, farklı cihazlar da varsa, belli bi yere kadar hepsini desteklemek istersin. Androidde olan bu zaten. Belli bi Andorid cihazdan çalışacak diğerlerinde hiç çalışmayacak iş modelinin getirisi yok malesef. Tegra ile konsol da buraya giriyor.

Bunların kendilerine göre sonuçları var. Piyasadaki Android altyapısı ile, piyasadaki çiplerle aynı seviyede perf. gösteren bi konsol üretirseniz bunun çekiciliği olamaz. Kalkıp onlarca belki yüzlerce bu cihaza özel olarak tasarlanmış yda diğer bütün cihazlarda (Apple dahil) tökezleyen, anca bununla iyi performans veren oyunlar olması lazım.

Kimse PowerVR'dan SGX554 MP16, yani 16 clusterlı GPU üretip bunu konsol çipi olarak kullanayım demedi. Çünkü bunun satış alanı kısıtlı. Mobil cihazlarda kullanamayız çünkü çok fazla güç çekecek. Sadece konsol için tasarlanması demek yatırım maliyeti / geri dönüşü için yüksek satış yapmaya ihtiyacı olması demek. Bunu da açık ekosistem ile yapamayız. Yaparız ama bu farazi güçlü donanımdan faydalanacak oyunlara ihtiyacımız var demek. Bunların peşinden de koşturacak kadar güçlü ve kar edilebilir bulan kimse yok.

Bu yüzden bu tarz cihazlar hep fiyat / getiri / diğer cihazlara üstün olamamaları yüzünden fazla iş yapabilir konumda değiller. Shield'ın da çok farklı olacağı yok gibi gözüküyor.


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guerreros 6 yıl
Bence çok amaçsız bişey bu. Android oyunları için konsol mu olur çok saçma. Bunu alacağıma PS3 alırım daha iyi.
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orhanyıldız 6 yıl guerreros
guerreros

Bence çok amaçsız bişey bu. Android oyunları için konsol mu olur çok saçma. Bunu alacağıma PS3 alırım daha iyi.

+111
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Erkansins 6 yıl guerreros
guerreros
Bence çok amaçsız bişey bu. Android oyunları için konsol mu olur çok saçma. Bunu alacağıma PS3 alırım daha iyi.

zaten bu bir el konsolu hitap ettiği kitle ps vita ve nintendo 3ds gibi el konsolu pazarı. ps 3 ve xbox 360 gibi ev konsolu değil. keşke bilgi sahibi olmadan önce tanıtım videolarını izleseydinis. odandan pc de oyununu açıcan salona gelicen koltuğa uzanıcan hem tv ye bakıcan hemoyununu oynıyacaksın. bence başarılı olur bu proje.
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kesbi 6 yıl
obiwan165
200 tl ye 3ds 400 liraya vita varken kimse bu parayı bu alete vermez

Onların 2 oyunu bu para zaten. Tabi oyun bulabilirseniz. Biçok kişi ben dahil koşa koşa alır ama biraz düşmesnini beklerim tabiki. Tepe seviye diye durmadan telefon değiştirmeye son.
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obiwan165 6 yıl
200 tl ye 3ds 400 liraya vita varken kimse bu parayı bu alete vermez
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
o paraya gider telefon alırım bir de joystik taktın mı tamamdır her işini görür.
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bozcan 6 yıl
ps3 varsa xbox; xbox varsa ps3 alırım da bunu almam!
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savinelli 6 yıl
içinde 3g ve gsm modülü de olsa ve telefon olarak da kullanılabilse varya ne iyi olur :) oyun konsolunda ne gerek var demeyin, sürekli kullanmak için değil ama yanıma bunu alıp dışarı çıktığımda ekstradan telefon taşımak zorunda kalmamak için diyorum.
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