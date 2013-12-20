Project Siena uygulaması ile Windows 8.1 için uygulama geliştirme kolaylaşıyor





Windows platformları için geliştiricileri teşvik eden ve çeşitli kolaylıklar sunan Microsoft, Windows 8.1 uygulaması geliştirmek isteyenler için bir masaüstü/tablet uygulamasını da yayına soktu.





Project Siena isimli uygulama herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeden kolayca Windows 8.1 uygulaması geliştirme imkanı veriyor.





Uygulamada kullanıcılar şablona resim ekleyerek, bu resmi farklı verilerle ilişkilendirerek ve görünümü özelleştirerek kurulum paketleri oluşturabiliyor ve bunu diğerleri ile paylaşabiliyor.





Ancak geliştirilen uygulamalar elbette Visual Studio gibi programlama arayüzlerinden çıkanlar kadar gelişmiş değil. Yine de mağazadaki uygulama sayısının artmasına katkı yapmaya yetecektir. Uygulama Windows 8.1 ve Windows RT platformları için indirmeye sunulmuş durumda ve beta sürecinde.











