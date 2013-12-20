Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Project Siena uygulaması ile Windows 8.1 için uygulama geliştirme kolaylaşıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
292
1
1
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Project Siena uygulaması ile Windows 8.1 için uygulama geliştirme kolaylaşıyor

Windows platformları için geliştiricileri teşvik eden ve çeşitli kolaylıklar sunan Microsoft, Windows 8.1 uygulaması geliştirmek isteyenler için bir masaüstü/tablet uygulamasını da yayına soktu.

Project Siena isimli uygulama herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeden kolayca Windows 8.1 uygulaması geliştirme imkanı veriyor. 

Uygulamada kullanıcılar şablona resim ekleyerek, bu resmi farklı verilerle ilişkilendirerek ve görünümü özelleştirerek kurulum paketleri oluşturabiliyor ve bunu diğerleri ile paylaşabiliyor. 

Ancak geliştirilen uygulamalar elbette Visual Studio gibi programlama arayüzlerinden çıkanlar kadar gelişmiş değil. Yine de mağazadaki uygulama sayısının artmasına katkı yapmaya yetecektir. Uygulama Windows 8.1 ve Windows RT platformları için indirmeye sunulmuş durumda ve beta sürecinde. 




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Portman 5 yıl
Hazırlanan uygulamaları farklı projelerde kullanabiliyor muyuz? Öyle bir şey varsa nasıl yapılıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim