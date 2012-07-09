Prometheus filminin Blu-ray diski özel iPad uygulaması ile birlikte geliyor

Efsaneler arasına girmiş Alien serisinin başlangıcını anlatan Prometheus filminin Blu-ray diski de içeriğiyle ses getireceğe benziyor.





Film henüz gösterimdeyken, Blu-ray diski ön siparişe çıkarak bir ilki gerçekleştirdi. Kutu içeriğinde neler olduğu ise Amazon Fransa sayfasında yanlışlıkla listelenmesiyle ortaya çıktı.





Kutu içeriğinde 2D ve 3D diskleri birlikte geliyor. 2D disklerde 15 dakikalık silinmiş sahneler, senaryonun ilk ve son hali, tüm tanıtımlar bulunurken, 3D disklerde 150 dakikalık kamera arkası görüntüleri, Peter Weyland arşivi, Alien serisinin Blu-ray diskleri bulunuyor.





Evolution: From Alien to Prometheus adlı bu koleksiyon kutusunda bir Space Jockey figürü de bulunuyor.





2D disklerde dikkat çeken diğer bir ayrıntı da bir iPad uygulamasının eklenmiş olması. Bu ikinci ekran uygulaması, iPad'inizi bir Blu-ray kumandası gibi kullanmanızı sağlıyor ve Peter Weyland'in 60 dakikalık özel arşivine de erişmenize imkan tanıyor. Bu arşivin ne olduğu henüz bilinmiyor ve Amazon üzerindeki bilgi sayfası kaldırılmış durumda.





Evolution: From Alien to Prometheus koleksiyonu 100 Avro olarak ön siparişte ve 3 Ekim'den itibaren sevkiyat başlayacak.