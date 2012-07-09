Prometheus filminin Blu-ray diski özel iPad uygulaması ile birlikte geliyor

Haber Editörü
Efsaneler arasına girmiş Alien serisinin başlangıcını anlatan Prometheus filminin Blu-ray diski de içeriğiyle ses getireceğe benziyor.
Film henüz gösterimdeyken, Blu-ray diski ön siparişe çıkarak bir ilki gerçekleştirdi. Kutu içeriğinde neler olduğu ise Amazon Fransa sayfasında yanlışlıkla listelenmesiyle ortaya çıktı.
Kutu içeriğinde 2D ve 3D diskleri birlikte geliyor. 2D disklerde 15 dakikalık silinmiş sahneler, senaryonun ilk ve son hali, tüm tanıtımlar bulunurken, 3D disklerde 150 dakikalık kamera arkası görüntüleri, Peter Weyland arşivi, Alien serisinin Blu-ray diskleri bulunuyor.
Evolution: From Alien to Prometheus adlı bu koleksiyon kutusunda bir Space Jockey figürü de bulunuyor.
2D disklerde dikkat çeken diğer bir ayrıntı da bir iPad uygulamasının eklenmiş olması. Bu ikinci ekran uygulaması, iPad'inizi bir Blu-ray kumandası gibi kullanmanızı sağlıyor ve Peter Weyland'in 60 dakikalık özel arşivine de erişmenize imkan tanıyor. Bu arşivin ne olduğu henüz bilinmiyor ve Amazon üzerindeki bilgi sayfası kaldırılmış durumda.
Evolution: From Alien to Prometheus koleksiyonu 100 Avro olarak ön siparişte ve 3 Ekim'den itibaren sevkiyat başlayacak.
http://www.theverge.com/2012/7/7/3142932/prometheus-evolution-alien-nine-disc-blu-ray-set Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zaten filmden nefret edenler de çoğunlukta....
yinede ne değildir..nedir.? .izlemek isterseniz ....sinema çekimi ile ..kalitesiz bir kopyayı alt yazılı olarak indirmeden izle sitesinden izleyebilirsiniz...(direct ios ile uyumlu site...)..
biraz daha beklerseniz de 720p olarak hdseyirden izleyebilirsiniz...(buda direct ios uyumlu..)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2150 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iPad, uygulama haber