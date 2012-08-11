Pulse besleme okuyucusu, web uygulamasını başlattı

Mobil platformların en popüler haber besleme okuyucu uygulamalarından Pulse, masaüstü platformlarına yönelik olarak da web üzerinden yayına başladı.





Web uygulaması aslında Windows 8 ile gelecek Internet Explorer 10 için optimize edildi. Mobil olanlar da dahil tüm tarayıcılar da sorunsuz çalışan Pulse, dokunmatik ekranlardaki parmak hareketleri desteğini IE10 için getiriyor. Diğer tarayıcılarda da dokunmatik hareketler desteklenirken, IE10 için bazı özel hareketler tanımlanmış. Örneğin iki parmak kullanarak okuma panosunu ortaya çıkarmak bunlardan birisi.





15 milyondan fazla kullanıcı ve ayda 250 milyon makale okuma sayısı ile giderek büyüyen Pulse, web uygulaması ile kullanım alanını daha da genişletecek.





Microsoft da Pulse uygulamasının IE10 için özel olarak geliştirildiğini resmi blogundan duyurdu. Uygulama hali hazırda kaynak linkinden incelenebilir.