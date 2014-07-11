QWERTY klavyeli BlackBerry Passport lanse edildi





Geçen yıl akıllı telefon pazarındaki başarısızlık üzerine ticari faaliyetlerine son vermeyi kararlaştıran BlackBerry, CEO değişimi sonrasında pazarda kendisine ikinci bir şans aramaya karar vermişti. Genelde orta veya orta üst segmenti hedefleyen BlackBerry'nin son modeli Passport oldu.





BlackBerry Passport tasarımı itibariyle firma tarihinde bir ilki başarıyor ve pazarda da ilgi çekecek gibi görünüyor. Cihazda 4.5 inçlik 1440x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana yer verilmiş. Kullanıcıya en iyi kullanım alanını sunmayı amaçlayan ekranın görüntü oranı sayesinde 5 inçlik ekranlar ile aynı alanı sunduğu belirtiliyor.





Klavye konusunda kedisini kanıtlamış olan BlackBerry, Passport modelinde fiziksel ve dokunmatik destekli bir klavye kullanıyor. Klavye üzerinde parmağınızı gezdirerek veya aşağı yukarı hareket ettirerek web sayfaları, uygulamalar ve emailler arasında gezebilir veya sayfaları kaydırabilirsiniz. Böylece bu işlemler için elinizi klavyeden çekmeniz gerekmiyor.





Klavye fiziksel olarak 3 sıra tuş takımına sahipken dördüncü sıra da sanal olarak hemen üzerinde ekranda yer alıyor. Yazdığınız içeriklere uygun olarak dördücü sırada noktalama işaretleri ve özel işaretler çıkarken, sayısal tuş takımına geçiş ve Shift butonları da yine sanal olarak bu sırada yerini alıyor.





Firma bunun haricinde donanım ile ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak kısa süre içerisinde pek çok detayın takipçiler ile paylaşılacağı belirtiliyor.

http://blogs.blackberry.com/2014/07/blackberry-passport