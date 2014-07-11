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QWERTY klavyeli BlackBerry Passport lanse edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli BlackBerry Passport lanse edildi

Geçen yıl akıllı telefon pazarındaki başarısızlık üzerine ticari faaliyetlerine son vermeyi kararlaştıran BlackBerry, CEO değişimi sonrasında pazarda kendisine ikinci bir şans aramaya karar vermişti. Genelde orta veya orta üst segmenti hedefleyen BlackBerry'nin son modeli Passport oldu.

BlackBerry Passport tasarımı itibariyle firma tarihinde bir ilki başarıyor ve pazarda da ilgi çekecek gibi görünüyor. Cihazda 4.5 inçlik 1440x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana yer verilmiş. Kullanıcıya en iyi kullanım alanını sunmayı amaçlayan ekranın görüntü oranı sayesinde 5 inçlik ekranlar ile aynı alanı sunduğu belirtiliyor. 

Klavye konusunda kedisini kanıtlamış olan BlackBerry, Passport modelinde fiziksel ve dokunmatik destekli bir klavye kullanıyor. Klavye üzerinde parmağınızı gezdirerek veya aşağı yukarı hareket ettirerek web sayfaları, uygulamalar ve emailler arasında gezebilir veya sayfaları kaydırabilirsiniz. Böylece bu işlemler için elinizi klavyeden çekmeniz gerekmiyor. 

Klavye fiziksel olarak 3 sıra tuş takımına sahipken dördüncü sıra da sanal olarak hemen üzerinde ekranda yer alıyor. Yazdığınız içeriklere uygun olarak dördücü sırada noktalama işaretleri ve özel işaretler çıkarken, sayısal tuş takımına geçiş ve Shift butonları da yine sanal olarak bu sırada yerini alıyor. 

Firma bunun haricinde donanım ile ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak kısa süre içerisinde pek çok detayın takipçiler ile paylaşılacağı belirtiliyor.  

http://blogs.blackberry.com/2014/07/blackberry-passport Yorum Yaz
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BarGoS 5 yıl en beğenilen
Bu arada teknik tablosuda bu şekilde ( Haberde yayınlanmadı denilsede gsmarena da var )

OS BlackBerry 10.1 OS
Chipset Qualcomm Snapdragon 800
CPU Quad-core
MEMORY microSD, up to 64 GB
Internal 32 GB, 3 GB RAM
DATA GPRS Yes
EDGE Yes
Speed HSDPA, HSUPA, LTE
WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
NFC Yes
USB microUSB v2.0
Li-Ion 3450 mAh battery

Bu arada teknik tablosuda bu şekilde ( Haberde yayınlanmadı denilsede gsmarena da var )OS BlackBerry 10.1 OSChipset QualcommSnapdragon 80...
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3 Yanıt Yanıtla +38
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ekuLoN 5 yıl
Fiziksel klavyeli telefon sevmem ama bugüne kadarkilerin en güzeli olmuş
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seyru 5 yıl
Bence tasarım güzel 3 sıra tuş takımı koymaları mantıklı olmuş telefonun yarısı kalvyeye gitmiyor ekranın altındaki klavye boşluğu mesafesi güzel htc one m8'de de var aynı boşluk ama bişey yok burda en azından tuş takımı var.
Bence tasarım güzel 3 sıra tuş takımı koymaları mantıklı olmuş telefonun yarısı kalvyeye gitmiyor ekranın altındaki klavye boşluğu mesafesi güzel htc one m8'de...
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jobbss2707 4 yıl
BLACKBERRY Passport amazon üyeliği nasıl alabilirim bilen varmı kullanıcı almak için bilgilerii dolduruyorum daha sonra tekrar deneyin diyo ?
1 Yanıt Yanıtla
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ReiCheN 4 yıl jobbss2707
jobbss2707

BLACKBERRY Passport amazon üyeliği nasıl alabilirim bilen varmı kullanıcı almak için bilgilerii dolduruyorum daha sonra tekrar deneyin diyo ?

hocam öyle yapacağınıza direk pc üzerinden amazon.com'a girip üye olun. aynı üyelikle passport ta ki amazon uygulamasına girin. bu kadar kolay
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funnyman043 5 yıl
çok güzel bi cihaz inşallah hesaplı olur da kullanma fırsatımız olur. z10 alacağım sabredemezzsem bu telefonun çıkışını
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Lose_your_self 5 yıl
harika bir tasarım olmuş merakla bekliyorum farklı tasarımları herzaman severim. blackberry kalitesinide bilenler bilir zaten bilmeyenler çamur atarlar siz şarjı 5 ssat bile idare edemeyen samsunglarla uğraşmaya devam edin android beyinler....
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Kulak Misafiri 5 yıl
Tasarımı gerçekten çok kötü
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uL$ 5 yıl
Farkli tarzlar yenilikler herzaman iyidir bu tele buyuk diyenler q10 un bir ust modeli q clasik alternatif olarak dusunebilir zaten ozelikleri hemen ayni ve cokta sık duruyor. Ve blackverry os mukemmel bir isletim sistemine sahip ben butun isletim sistemlerini kullandim ama en keyif vereni os ondan sonra ios wp ve android geliyor bana gore tabiki tercih meselesi bu telefon cok buyuk diyenler q10 kulandiysa eminim buda cok keyif vericektir
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jolawe 5 yıl
BlackBerry os yi çözemedim karışık ama çok şık
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Darkchild 5 yıl
Obama, Blackberry Z10 kullanıyo diye BB Z10 alanlar umarım buna da göz dikmezler... :)

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xmasx 5 yıl
Super olmus bu telefon, aklim kaldi surekli bakiyorum :)
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GIRALİÇEM 5 yıl
ne zaman satışa sunulacak eylül de mi ?
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JessieJ 5 yıl
Birazdaha genisletseler arka cebe girmeyecek.
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emre415 5 yıl
Ben tasarimini begendim piyasaya cikmasini bekliyorum. uygulama sikintisi da yok android uygulamalarinin hepsini calistiriyormis misssss gibiiii
youtube.com/...
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