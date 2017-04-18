iPhone 8 paslanmaz çelik çerçeve ve dikey iSight Duo kamera ile geliyor

Uçtan uca Sonsuz Ekran (Infinity Display) ve diğer yeni özellikleriyle Samsung Galaxy S8'in oldukça çekici göründüğü bir gerçek. Buna karşın Apple'ın da iPhone 8 olarak adlandırılan yeni nesil akıllı telefon modelinde önemli değişiklikler yapacağı yönünde söylentiler dolaşıyor.

Japon blog Mac Otakara'ya göre, Apple'ın 2017 model iPhone'u parlak paslanmaz çelik "cam sandviç" tasarım ile gelecek. Bu yılın ilerleyen zamanlarında iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ile birlikte çıkması beklenen iPhone Edition, Apple Watch'te bulunan paslanmaz çelik malzemenin geliştirilmiş bir versiyonuna sahip olacak.

"Cam sandviç" tasarım, iPhone Edition veya daha yaygın olarak iPhone 8 olarak anılan akıllı telefonun, ön ve arkasındaki iki cam plaka arasına yerleştirilmiş ince paslanmaz çelik bir çerçeve olacağı anlamına geliyor. Camın mevcut iPhone 7 modelleri gibi 2.5D tasarımıyla kenarlardan hafif kavisli olması muhtemel olsa da 2017 model iPhone'daki OLED ekran tamamen düz olacak. Blog, daha önceki söylentilerle çelişkili bir şekilde, iPhone 8'in kavisli bir ekrana sahip ilk model olabileceğini söylüyor.

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Samsung Galaxy S8 ile rekabet edebilmek için, iPhone 8'in arka tarafında dikey olarak konumlanmış iSight Duo kamera olacağı ifade ediliyor. Bu da cihazı Sanal Gerçeklik (VR) başlıkları için oldukça uygun hale getirecek. Mac Otakara raporunda, yenilenen iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modellerinin gelişmiş iç bileşenleri barındırabilmek için mevcut iPhone 7 modellerinden biraz daha kalın bir form faktörüne sahip olabileceklerini söylüyor.

Raporda temel olarak, Cupertino merkezli teknoloji devinin 2017'de üç farklı iPhone modeli çıkarabileceği yönündeki söylentileri tekrar dile getirilmiş. 1000 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması beklenen premium model, 5.2 inç boyutunda hafif kavisli bir OLED ekrana sahip olabilir. Geri kalan iki modelin ise, sırasıyla 4.7 inç ve 5.5 inç boyutlarında geleneksel likit kristal ekranla gelmesi bekleniyor.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-32302.html