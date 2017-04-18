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iPhone 8 paslanmaz çelik çerçeve ve dikey iSight Duo kamera ile geliyor

Apple'ın radikal yeniliklerle gelmesi beklenen 10. yıla özel iPhone modeli, Samsung Galaxy S8 ile rekabet edebilmek için paslanmaz çelik çerçeve ve dikey iSight Duo kamerayla donatılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,7b
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28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone 8 paslanmaz çelik çerçeve ve dikey iSight Duo kamera ile geliyor
Uçtan uca Sonsuz Ekran (Infinity Display) ve diğer yeni özellikleriyle Samsung Galaxy S8'in oldukça çekici göründüğü bir gerçek. Buna karşın Apple'ın da iPhone 8 olarak adlandırılan yeni nesil akıllı telefon modelinde önemli değişiklikler yapacağı yönünde söylentiler dolaşıyor.
Japon blog Mac Otakara'ya göre, Apple'ın 2017 model iPhone'u parlak paslanmaz çelik "cam sandviç" tasarım ile gelecek. Bu yılın ilerleyen zamanlarında iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ile birlikte çıkması beklenen iPhone Edition, Apple Watch'te bulunan paslanmaz çelik malzemenin geliştirilmiş bir versiyonuna sahip olacak.
iPhone 8 paslanmaz çelik çerçeve ve dikey iSight Duo kamera ile geliyor
"Cam sandviç" tasarım, iPhone Edition veya daha yaygın olarak iPhone 8 olarak anılan akıllı telefonun, ön ve arkasındaki iki cam plaka arasına yerleştirilmiş ince paslanmaz çelik bir çerçeve olacağı anlamına geliyor. Camın mevcut iPhone 7 modelleri gibi 2.5D tasarımıyla kenarlardan hafif kavisli olması muhtemel olsa da 2017 model iPhone'daki OLED ekran tamamen düz olacak. Blog, daha önceki söylentilerle çelişkili bir şekilde, iPhone 8'in kavisli bir ekrana sahip ilk model olabileceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Hamamböcekleri neden PS4'ü seviyor?"
Samsung Galaxy S8 ile rekabet edebilmek için, iPhone 8'in arka tarafında dikey olarak konumlanmış iSight Duo kamera olacağı ifade ediliyor. Bu da cihazı Sanal Gerçeklik (VR) başlıkları için oldukça uygun hale getirecek. Mac Otakara raporunda, yenilenen iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modellerinin gelişmiş iç bileşenleri barındırabilmek için mevcut iPhone 7 modellerinden biraz daha kalın bir form faktörüne sahip olabileceklerini söylüyor.
iPhone 8 paslanmaz çelik çerçeve ve dikey iSight Duo kamera ile geliyor
Raporda temel olarak, Cupertino merkezli teknoloji devinin 2017'de üç farklı iPhone modeli çıkarabileceği yönündeki söylentileri tekrar dile getirilmiş. 1000 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması beklenen premium model, 5.2 inç boyutunda hafif kavisli bir OLED ekrana sahip olabilir. Geri kalan iki modelin ise, sırasıyla 4.7 inç ve 5.5 inç boyutlarında geleneksel likit kristal ekranla gelmesi bekleniyor.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-32302.html Yorum Yaz
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___Lawyer___ 2 yıl en beğenilen marsli61
marsli61
Iphone ile ilgilenmiyorum S8 aliyorum s9 cikarsa ve halen yaşiyorsam s9 alacağım

İlgilenmiyorsan bu konu altına yorum yapacak kadar niye önem veriyorsun

marsli61Iphone ile ilgilenmiyorum S8 aliyorum s9 cikarsa ve halen yaşiyorsam s9 alacağımİlgilenmiyorsan bu konu altına yorum ...
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Guest-F8946C419 2 yıl marsli61
marsli61
Iphone ile ilgilenmiyorum S8 aliyorum s9 cikarsa ve halen yaşiyorsam s9 alacağım

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marsli61Iphone ile ilgilenmiyorum S8 aliyorum s9 cikarsa ve halen yaşiyorsam s9 alacağım
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1 Yanıt Yanıtla +15
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kmlfgkc 2 yıl ardaq
ardaq

diğer telefonlar paslanıyor mu yaa :d

diğer telefonlar alüminyum olduğundan zaten paslanmaz. ama çelik paslanabilen bir alaşım olabileceğindan pazlanmaz sıfatı konulmuş.
ardaqdiğer telefonlar paslanıyor mu yaa :ddiğer telefonlar alüminyum olduğundan zaten paslanmaz. ama çelik paslanabilen...
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respire91 2 yıl
Ağır olur.
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Erturrk 2 yıl
Benim iphone 7'm de paslanmıştı zaten iyi ki paslanmaz bir model çıkartıyorlar (!)
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Road.Runner 2 yıl Erturrk
Erturrk
Benim iphone 7'm de paslanmıştı zaten iyi ki paslanmaz bir model çıkartıyorlar (!)

İphone 7 çelikmi arkadaşım?
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KissOfH3ll 2 yıl
iphone 6 kullanıyorum apple ın bişey değiştireceğini sanmıyorum
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TearsForFears 2 yıl
Şöyle haberlere pek takılmayın telefonun çıkmasına daha çok var elbette bir şeyler değişecek ama çelik çerçeveyi pek mantıklı bulmadım. Daha aylar var zaten çıkınca görürüz
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V4LKyR 2 yıl
AY PON
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Chuckly 2 yıl
Bir kaç gündür yine bu şekilde bir tasarım dolanıyor ortalıkta dikey kameralı. Bu tarz bir şey çıkacak belli ki
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kadirirdem 2 yıl
Gelsin bakalım artık 6 bin tl den başlar fiyatlar.
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HuoYuanJi 2 yıl
Aga böyle çıkmasın ya onu bekliyorum umarım yalandır bu haber
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anekos 2 yıl
bu seferde samsung, apple dan çalmış dersiniz. pardon appldan samsung.
iphone6 kullanıcısı.
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Cosster 2 yıl
Koy yanına iPhone 5S'i uzaydan gelmiş gibi durur...
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