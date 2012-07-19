Qualcomm, 2012 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı; 141 milyon adet MSM yonga satışı

Günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri arasına giren akıllı telefonlara birçok çözümüyle yetenekler kazandıran Amerika’nın önde gelen yarıiletken üreticilerinden Qualcomm, 2012 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre geride kalan çeyrekte gelirler 4,6 milyar dolara yükselirken; genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hisse başına kazanç 0,69 dolar oldu.

24 Haziran itibariyle tamamlanan ve yıllık bazda %18 artış ile 141 milyon adet MSM yonga sevkiyatının gerçkeleştiği 3.çeyrek sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Qualcomm’un tepe yöneticisi Dr. Paul E. Jacobs, şunları söyledi:

"3G ile 3G/4G teknolojilerinin dünya üzerinde yaygınlaşmasıyla birlikte geçen seneye oranla yonga seti ve lisanslama operasyonlarında ciddi büyüme sağladık. İleriye baktığımızda, 3G/4G cihaz satışlarının 2012 takvim yılında biraz daha olumlu olacağını öngörüyor ve tatil sezonundaki yeni cihazlarla birlikte talep profilinin ortalamanın üzerine çıkacağını bekliyoruz. Mali yılın 4.çeyreğinde ise yarıiletken hacimlerinde ilk tahminlerimize göre düşüş öngörmemize rağmen; daha güçlü Aralık çeyreği için hedefimiz için 28 nm yonga seti üretimini arttıracağız."

Qualcomm’un mali yılın 3.çeyreği için açıkladığı finansal sonuçlar şöyle;